Xiaomi ha anunciado un Mi 10 5G por debajo de la barrera de los 300 euros. Y será uno de los móviles inteligentes más interesantes en características/precio con soporte para las nuevas redes de banda ancha móvil.

Las redes 5G se han retrasado sobre lo previsto tanto en despliegue de infraestructura como en ofertas disponibles de las operadoras. Y la verdad es que el grueso de consumidores tampoco ha mostrado un gran interés. Sin embargo, el anuncio de Telefónica del que se hicieron eco nuestros compañeros de MCPRO confirma que la apuesta de la industria por el 5G es inequívoca y la situación puede cambiar rápidamente.

Y por ello conviene «democratizar» el apartado de los dispositivos ofreciendo el 5G sin necesidad de adquirir un smartphone de gama alta y la gran inversión que supone. Si la industria quiere realmente impulsar el uso de las nuevas redes necesita separar el soporte para el 5G del resto de prestaciones y acercarlo a todos los presupuestos. El Mi 10 5G de Xiaomi será uno de ellos bajo el grito de guerra de «5GParaTodos».

Xiaomi ha anunciado que utilizará la plataforma Snapdragon 7-Series 5G Mobile como motor de hardware. No se ha concretado el modelo, pero los únicos chipsets con soporte 5G en este momento son el Snapdragon 765 5G anunciado el año pasado y el 768 5G presentado el pasado mayo.

We’re going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from €2XX!

As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new @Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/yR3r0cEOmZ

