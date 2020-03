El gigante chino ha presentado los Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro y Mi 10 Lite 5G, tres terminales que posicionan en la gama alta y en la gama media y que están preparados para aprovechar la alta velocidad que permiten las redes con conexión 5G.

Interesante, Xiaomi se ha decidido por fin a realizar una apuesta total por el 5G, un movimiento muy esperado que ha tenido, sin embargo, una importante contrapartida, y es que el precio de venta de sus nuevos terminales ha quedado en un nivel más alto de lo que cabría esperar en un principio. Estoy convencido de que el alto coste del SoC Snapdragon 865 y del módem Snapdragon X55 ha jugado un papel determinante en este sentido.

Por desgracia ese buen valor calidad-precio que siempre ha diferenciado a los smartphones de la compañía china queda «diluido» en los nuevos Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro y, en menor medida, también en el Mi 10 Lite 5G. Qué podemos decir, está claro que no ha sido intencionado, Xiaomi ha tenido que lidiar con unos altos costes de fabricación y no podía reducir el precio de venta hasta el punto de asumir pérdidas.

Especificaciones del Xiaomi Mi 10 5G

Se trata del buque insignia de Xiaomi para este año. A nivel de diseño tenemos una evolución importante frente a la generación anterior, ya que como podemos ver en las imágenes adjuntas este modelo cuenta con un acabado todo pantalla sin muescas, un efecto de pantalla tipo cascada que extiende la misma en los laterales y una cámara frontal que se integra en una isleta circular «flotante».

No hay duda de que este nuevo diseño resulta mucho más atractivo, aunque en la parte trasera no tenemos cambios importantes. La calidad de acabados no ha cambiado, se mantiene el uso de metal y cristal.

Medidas: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm.

Peso: 208 gramos.

Pantalla de 6,67″ AMOLED con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles, HDR10+ y 90 Hz de tasa de refresco.

SoC Snapdragon 865 con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 650 y 5G.

8 GB de RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento UFS 3.0 ampliable.

Cuatro cámaras traseras: principal de 108 MP, secundaria de 2 MP como sensor de profundidad, gran angular de 13 MP y macro de 2 MP.

Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 4.780 mAh con recarga rápida.

Construido en metal y cristal.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 10 como sistema operativo con la capa MIUI 11.

Estará disponible a partir del 15 de abril con un precio de partida de 799 euros, IVA incluido.

Especificaciones del Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Se trata de una versión ligeramente mejorada del anterior que centra los cambios más importantes en la configuración de cámara, ya que introduce un sensor que trabaja como teleobjetivo y ofrece zoom óptico, y mejora el conjunto en general, como podemos ver en el listado que os dejamos a continuación:

Medidas: 162,6 x 74,8 x 9 mm.

Peso: 208 gramos.

Pantalla de 6,67″ AMOLED con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles, HDR10+ y 90 Hz de tasa de refresco.

SoC Snapdragon 865 con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 650 y 5G.

8 GB de RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento UFS 3.0 ampliable.

Cuatro cámaras traseras: principal de 108 MP, secundaria de 12 MP como sensor de profundidad, gran angular de 20 MP y teleobjetivo de 8 MP.

Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 4.500 mAh con recarga rápida.

Construido en metal y cristal.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 10 como sistema operativo con la capa MIUI 11.

También estará disponible a partir del 15 de abril, pero su precio será de 999 euros, IVA incluido.

Especificaciones del Xiaomi Mi 10 Lite 5G

El benjamín de la familia, y el más económico de los tres. Este modelo utiliza un SoC de gama media y tiene una configuración de hardware más discreta, pero bastante equilibrada, que debería cubrir sin problemas las necesidades de cualquier usuario.

Su diseño es más discreto que el de los modelos anteriores, ya que carece del acabado de pantalla lateral en cascada y mantiene, como vemos, la clásica muesca en forma de gota de agua. Estas son sus características clave:

Medidas: sin concretar.

Peso: 192 gramos.

Pantalla de AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución FullHD+.

SoC Snapdragon 765G con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 620 y 5G.

4 GB-6 GB de RAM.

64 GB-128 GB de capacidad de almacenamiento UFS 2.1 ampliable.

Cuatro cámaras traseras: principal de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (funciones sin concretar).

Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 4.160 mAh con recarga rápida.

Construido en metal y cristal.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Android 10 como sistema operativo con la capa MIUI 11.

Estará disponible en mayo con un precio de partida de 349 euros, IVA incluido.

Xiaomi ha confirmado, además, que ofrecerá una promoción especial durante el periodo de reservas de los Xiaomi Mi 10 5G y Xiaomi Mi 10 Pro 5G (limitada a 8.000 unidades) que nos permitirá conseguir un pack que incluye unos Mi True Wireless Earphones 2, una Mi Band 3 y una tarjeta regalo valorada en 100 euros. La preventa se abre el 1 de abril.