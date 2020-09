Google anuncia YouTube Shorts, su alternativa a TikTok

Como tantas otras de las noticias que publicamos, lo de YouTube Shorts era tan solo un rumor, una filtración si se prefiere, la cual se acaba de confirmar de manera oficial: Google ya tiene preparada su alternativa a TikTok.

Porque no nos engañemos, YouTube Shorts difícilmente hubiese llegado a existir de no ser por el fenómeno de TikTok, la red social china que lo está petando como no cabía imaginar y que en las últimas semanas ha sido noticia por las tensiones entre Estados Unidos y China. Hoy mismo, de hecho, se daba a conocer a Oracle como el candidato para su compra, a pesar de que no está nada claro que termine sucediendo.

Volviendo con YouTube Shorts, la premisa es la misma que impera en TikTok: vídeos cortos de hasta 15 segundos con efectos y música. No hay más. «Shorts es una nueva experiencia de vídeo de formato corto para creadores y artistas que desean grabar vídeos cortos y pegadizos usando nada más que sus teléfonos móviles», explica la compañía, sin mencionar por supuesto a la competencia.

Sin embargo, YouTube Shorts no arranca en abierto para todo el mundo, sino que lo hará en India durante los próximos días, para más adelante ir extendiéndose a lo largo y ancho del mundo. ¿Por qué India, te preguntas? Quizás se deba a que el gigante asiático era uno de los países donde TikTok tenía más éxito, hasta que la aplicación fue prohibida hace unas semanas. Pero es un suposición de quien escribe.

Y no hay mucho más que contar, a decir verdad, porque lo que ha anunciado Google es prácticamente lo mismo que se sabía: YouTube Shorts copia el modelo de TikTok, con la diferencia de que no se trata de una aplicación o servicio aparte. La funcionalidad se integrará en la app de YouTube y los vídeos en este formato, en una sección propia dentro de la plataforma de vídeo.

YouTube Shorts llegará primero a Android y después a iOS, aunque no será de inmediato. En cualquier caso, si TikTok es una degeneración flagrante del concepto de red social en aras del entretenimiento más efímero, superfluo y zafio, que YouTube Shorts aspire a lo mismo… Todo por la audiencia, que se suele decir.