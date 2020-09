Salvación de muchos, y quebradero de cabeza para tantos otros, no hay duda de que IKEA goza de una posición estratégica dentro del mercado del mobiliario. Y es que después de ver cómo la ola del gaming crecía hasta el punto que regalase ratones para jugar hasta con el Cola-Cao, no es de extrañar que la compañía sueca haya querido sacar su parte.

Y qué mejor manera que hacerlo por todo lo alto, de la mano de una marca líder como ASUS Republic of Gamers (ROG). Según ha anunciado la propia empresa en un comunicado oficial, “al asociarse con ROG, IKEA quiere combinar su conocimiento de muebles para el hogar con la experiencia de ROG para crear una experiencia de juego excepcional”, mencionando que ya están en proceso de diseñar y construir una nueva gama de “muebles y accesorios de juego asequibles”.

Así pues, si bien por el momento ninguna de las empresas ha querido especificar qué tipo de productos crearán de manera conjunta, lo más probable es que se trate de escritorios y sillas gaming, e incluso quizás algún accesorio de iluminación. Aunque teniendo en cuenta que IKEA ya cuenta con su propia línea de productos inteligentes y de domótica, su ampliación de catálogo hacia el sector gaming podría sobrepasar fácilmente los productos más obvios. De hecho, la compañía sueca ya ha adelantado que en el mismo momento de su lanzamiento esta nueva serie constará de unos 30 productos diferentes.

De igual manera, ya durante el año pasado IKEA anunció otra alianza con la empresa UNYQ, con la que apuntaba a la creación de una nueva serie de productos accesibles para jugadores, o Area Academy, con la que planteó un nuevo mobiliario mediante la impresión 3D y un enfoque mayoritariamente centrado en la customización y la individualización de sus muebles.

Además, cabe destacar que no se trata de la primera asociación de este tipo, habiendo anunciado Logitech hace apenas unos meses su trabajo conjunto con Herman Miller, que culminó en una silla gaming de alta gama. No obstante, parte de la motivación de IKEA a la hora de utilizar la impresión 3D no es otra que lograr alcanzar una mayor ergonomía y comodidad, manteniendo unos costes altamente asequibles.

Más allá de cualquier conjetura, tampoco tendremos que esperar demasiado para ver en qué resulta finalmente esta alianza, ya que los primeros productos de IKEA y ASUS ROG se lanzarán el próximo mes de febrero de 2021, bajo una primera exclusividad para el mercado chino, y con el objetivo de una disponibilidad internacional para octubre de 2021.