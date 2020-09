La presentación de la serie AMD Radeon RX 6000 está prevista para el 28 de octubre, pero parece que la compañía de Sunnyvale no ha querido esperar más para mostrar el nuevo sistema de refrigeración que utilizará el diseño de referencia de esta nueva generación.

Como podemos ver en la imagen, el nuevo sistema de refrigeración que utilizarán las AMD Radeon RX 6000 no está nada mal en términos de diseño. La línea me gusta, y también queda bastante bien el toque de color rojo del lateral, pero creo que las letras «R» en los ventiladores y el toque de plateado en la zona central cargan demasiado el conjunto, y que el resultado final sería mejor sin esos dos elementos.

En cuanto al sistema de refrigeración en sí mismo, vemos una aproximación clásica y conservadora por parte de AMD, ya que la compañía ha optado por montar un gran radiador y tres ventiladores. En líneas generales me recuerda al sistema que utilizó en la Radeon VII, solo que con una línea distinta. Si tuviera que elegir entre uno y otro, me quedo con el de la Radeon VII, me gusta más su enfoque minimalista.

Además de la imagen de la AMD Radeon RX 6000 que la compañía ha publicado en redes sociales, también hemos podido ver una ronda de capturas de pantalla de dicha tarjeta gráfica en Fortnite, un juego que la compañía de Sunnyvale está utilizando para promocionar sus nuevas soluciones gráficas. En la galería que adjuntamos debajo de estas líneas podréis verla con todo lujo de detalles (para ampliar las imágenes haced clic en ellas).

La AMD Radeon RX 6000 que aparece en la imagen utiliza dos conectores de alimentación adicional de 8 pines, lo que significa que estaríamos ante el tope de gama de la nueva generación de AMD basada en la arquitectura RDNA 2. Todavía no tenemos información detallada sobre sus especificaciones, pero los rumores más recientes sugieren que superará sin problemas a la RTX 2080 Ti de NVIDIA.

No hay duda de que esto sería una buena noticia si NVIDIA no hubiese presentado las RTX serie 30, una línea de tarjetas gráficas de nueva generación basadas en la arquitectura Ampere que ha marcado como vimos en este artículo, un importante salto generacional. La RTX 3070, un modelo de gama alta «asequible», supera a la RTX 2080 Ti, lo que significa que la AMD Radeon RX 6000 tope de gama debería estar, más o menos, al nivel de una RTX 3070.

Si ponemos esto en contexto la conclusión es clara, la serie Radeon RX 6000 no podrá competir con las RTX 3080 y RTX 3090, y AMD volverá a repetir la apuesta que vimos con la generación actual (Radeon RX 5000): cubrir los niveles de gama media y gama alta de entrada centrándose en ofrecer un valor precio-rendimiento ajustado.

Entiendo que no todo el mundo puede comprar una tarjeta gráfica tope de gama, y que AMD ha centrado el tiro en los niveles que más rentabilidad le pueden proporcionar a corto y medio plazo, pero esto implica que no habrá competencia en los niveles superiores de la gama alta, unos niveles que NVIDIA dominará por completo.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

— Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020