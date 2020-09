Opera 71 mejora las funciones de búsqueda y la gestión de los espacios de trabajo

Confieso que todavía no me he recuperado de la triste caída en desgracia de Opera Software, aunque sí se me ha ido un poco la desazón del momento y cada vez que se lanza una nueva versión del navegador noruego chino no pierdo la ocasión de echarle un vistazo, como es el caso. Porque la pena de Opera es que es una navegador muy interesante, con ideas a nivel de diseño que ojalá le copiaran.

Hablando de Opera 71, la nueva versión del navegador para PC, los cambios más destacados incluyen el salto a Chromium 85 como base y ya en lo que a novedades propias se refiere, la opción de crear atajos de teclado personalizados para cada servicio de mensajería o espacio de trabajo que se tenga agregado, facilitando así la movilidad utilizando únicamente el teclado. En las preferencias de la aplicación se encuentra esta opción.

Si usas Opera y todavía no conoces los atajos de teclado del navegador, revisa la ayuda oficial para saber más.

Opera 71 mejora también la búsqueda en las pestañas mediante palabras clave, tanto las que están abiertas como las cerradas recientemente, con la posibilidad de ampliar la muestra de resultados. La búsqueda en las pestañas se puede realizar a través de la barra de direcciones, pero también de manera específica con la ventana flotante y el atajo de teclado «Control+espacio» o el botón de la barra .

Las mejoras de Opera 71 continúan con la búsqueda avanzada del historial y si hasta ahora los resultados se basaban en palabras clave, se añade la opción de hacerlo también con fechas concretas, filtrando por día e incluso por hora, en el caso de que recuerdes el cuándo, pero no el qué. Y si te quieres deshacer de determinados resultados, ya es posible hacerlo de golpe, sin afectar al resto del historial.

Como de costumbre, lo interesante de Opera no es lo que añade, sino cómo lo añade y la atención que prestan sus desarrolladores y diseñadores a los detalles. Lo cual, desafortunadamente, no significa que el navegador noruego chino se haya ganado la redención. Me temo que ya no puede hacerlo y lo único que nos queda esperar es a que Vivaldi les copie todo bueno, porque hay unas cuantas cosas que Opera sigue haciendo mejor.