Sony Extra Bass SRS-XB23, análisis: con la música a cualquier parte

Los mejores lugares para disfrutar de nuestras vacaciones durante este verano han sido los espacios abiertos. Si vamos a pasar un largo rato tal vez nos apetezca acompañarnos con nuestra música favorita. Si nos hemos refugiado en un sitio con cobertura de datos, un altavoz inalámbrico es una buena opción y el que vamos a analizar hoy, es de las mejores opciones del mercado.

El altavoz inalámbrico Sony Extra Bass SRS-XB23 tiene un diseño cilíndrico, mide unos 76 mm de diámetro x 218 mm y pesa unos 580 g. De los nuevos altavoces presentados por Sony este verano, es el que tiene el diseño más sobrio, todo en negro, sin luces. Además, viene acompañado de una pequeña correa que nos permite colgárnoslo en el cinturón o en la mochila e irnos con «la música a otra parte».

En el lado de la correa, debajo, encontramos los botones del altavoz, alienados. El primero es el botón de encendido, tiene también un botón de conexión Bluetooth, otro que permite pausar o descolgar el teléfono en caso de que lo utilicemos para una llamada y volumen. Debajo del volumen tenemos el botón «BATT» al pulsarlo el altavoz nos dirá cuanta batería le queda, también tenemos el botón de Party con el que puedes conectar hasta 100 altavoces compatibles y montar una auténtica fiesta.

Por último, pulsando el botón ST PAIR podremos conectar dos altavoces para reproducir música en estéreo. La zona de los botones está fabricada en goma, también cuenta con luces de información para los diferentes modos.

Debajo de los botones encontramos la conexión USB-C para carga, protegida también con una tapa en goma y plástico, unido al altavoz. De esta forma, el altavoz Sony Extra Bass SRS-XB23 es totalmente lavable y resistente al agua. Cuenta con la clasificación IP67 que también lo hace resistente al polvo.

La calidad de sonido del Sony Extra Bass SRS-XB23 la percibes al ponerlo en marcha. Se trata de un sonido limpio en el que destaca la perfecta implementación de los bajos, que se ven mejorados gracias a los radiadores pasivos duales. También está construido con un refuerzo de mica que mejora la calidad de sonido.

A diferencia del diafragma circular de las unidades de altavoz convencionales, la nueva X-Balanced Speaker Unit del XB23 cuenta con un diafragma no circular. Esto no solo maximiza el área de diafragma del altavoz para aumentar la presión acústica y ofrecer graves impactantes, sino que también reduce la excursión del controlador a la vez que mantiene la misma presión acústica, lo que genera menos distorsión. Además, su diseño descentrado y su equilibrio en el peso optimizado ayudan a mejorar la claridad y ampliar el sonido de escenario.

Conecta y dale al play

Solo con darle al botón de encendido el altavoz se muestra disponible para conectarse, una voz (en inglés) nos indicará que la conexión Bluetooth está disponible, cuando conectemos, la misma voz nos avisará que la conexión se ha establecido, ahora solo toca darle al play. El altavoz guardará esa conexión móvil y cuando el altavoz esté encendido y nosotros cerca se conectará de manera automática al mismo y el altavoz nos avisará de que lo ha hecho. Para desconectarlo habrá que hacerlo desde el móvil.

La voz de aviso, es una de las cosas que más me ha gustado de este altavoz y me ha parecido muy útil, también nos avisa de cuando la batería está baja, para que lo pongamos a cargar. Este altavoz nos proporcionará 12 horas de música ininterrumpida, así que, si salimos fuera todo el día, tendremos música asegurada.

También puede usarse sin problema para conferencias como manos libres ya que cuenta con un micrófono y podemos contestar directamente desde el altavoz. De hecho, esta característica convierte al Sony Extra Bass SRS-XB23 en un dispositivo muy versátil. No solo es útil para utilizarlo en excursiones al aire libre, puede ser un equipo musical prefecto para cualquier habitación y en estas situaciones de teletrabajo nos resolverá alguna conferencia.

Conclusiones

El Sony Extra Bass SRS-XB23 cuesta 120 euros, por este precio consigues un altavoz portátil con calidad impecable de sonido, funcionalidad y batería. Como decía al principio, me han gustado detalles como que la voz nos avise de los diferentes estados, la facilidad de la conexión Bluetooth, que recuerde rápidamente los teléfonos con los que se ha conectado.

También me ha parecido un altavoz muy versátil, no solo es útil para la playa o la montaña, donde muchas veces no nos apetecerá que nada artificial altere la calma de la naturaleza, también nos puede venir bien para un despacho, si trabajamos con portátil, por ejemplo o para la ducha.

Si buscas calidad de sonido y funcionalidad, este altavoz es una buena opción.