El pasado es solo una historia que nos contamos Samantha (Her, 2013)

¿Elisabeth…? ¿Madre? ¿Estás despierta madre? Ya he recogido el establo y metido a los animales dentro. Están nerviosos. Se avecina una tormenta aunque no creo que sea como las de antes. Solamente agua y relámpagos creo yo, aunque las nubes son negras y bajas no creo que esta vez hagan daños. No se oyen esos ruidos como gemidos de una gigante parturienta, solamente el silbido del viento agitando las espigas. Ahora que por fin el grano parece que está creciendo… sería una lástima que se echara a perder una vez más. Me he quedado un buen rato en el porche sentado en la mecedora. Sí, al final me decidí a arreglarla. Mirando al horizonte, madre, he esperado a que anocheciera pero sigo sin ver luces a lo lejos ni tampoco en el cielo, salvo los satélites. Esos siguen dando vueltas ahí arriba como si no hubiera pasado nada. Hasta que ellos también se caigan y se quemen antes de tocar tierra. Con tal de no bajar aquí abajo…

Pero no estamos tan mal aquí ¿verdad madre? A la vaca ya no se le notan las costillas y casi puede andar sola. Es cuestión de tiempo que vuelva a dar leche. Aunque sigue teniendo esa mirada perdida, esas grandes lágrimas y ese extraño color cerca de las pezuñas. Y sigue sin poder mugir claro. Igual que todos los demás. Mudos desde aquél día. El perro sigue temblando desde que se despierta hasta que se acurruca junto al fuego por la noche mirando a las llamas. No, sigo sin querer ponerle nombre. ¿Para qué? Ni siquiera me acuerdo del nombre de aquél hombre que pasó por aquí con su furgoneta… ¿cuándo fue? Hace un par de meses. Se que no estabas de acuerdo pero le di un par de latas de las más viejas. Solamente quería que se fuera. Se empeñó en presentarse pero mira, ya no recuerdo ni cómo se llamaba. ¿Y tú Madre? ¿Te acuerdas? ¿Elisabeth? Vaya. Perdona Madre. Qué despiste. Se me ha olvidado encenderte.

Hace tiempo que venimos comentando lo que por otro lado es evidente: la industria del automóvil se enfrenta a un cambio radical e inevitable con la llegada de la propulsión mediante motores eléctricos. Un cambio que presenta desafíos a todos los niveles, desde técnicos con inconvenientes que prácticamente solamente proceden desde el punto de vista de las baterías hasta de fabricación ya que los grandes constructores tienen que enfrentar una revolución en la que deberán adaptar sus líneas de producción.

Ficha técnica del Peugeot e-2008

Fabricante: Peugeot

Modelo: e-2008

Motor y acabado: GT

Potencia: 136 CV

Velocidad 150 Kmh

Aceleración 0-100: 8,1 s

Largo/ancho/alto: 4300/1770/1530 mm

Potencia máxima RPM: 136 CV

Par máximo Nm/RPM: 260

Autonomía: 322 Km WLTP

Caja de cambios: Automático

http://www.peugeot.es

Precio: 38.950 euros

Algunos fabricantes, como Volkswagen, han optado por una plataforma totalmente nueva mientras otros como el grupo PSA (ahora más grande con la incorporación de FCA) se inclinan por una plataforma híbrida que permite ofrecer modelos con los dos tipos de motorizaciones: de combustión y eléctricas. Esto hace que fabricantes como Peugeot puedan ofrecer configuraciones distintas para sus modelos como es el caso del Peugeot 2008 que hemos tenido la ocasión de probar.

El 2009 es un SUV compacto, uno de los segmentos de más crecimiento en la actualidad por su versatilidad y capacidad de carga. Es un modelo que busca ofrecer la habitabilidad y capacidad de carga de un turismo grande con el tamaño de un utilitario de tamaño medio. Se trata de un vehículo que en con una longitud de 4,30 metros y una anchura de 1,77 es considerablemente más grande que la versión anterior, buscando esa practicidad que apuntamos.

A la última

El diseño sigue las directrices de los últimos diseños de la casa del León y tiene muchos cambios estéticos con respecto a la generación anterior que pudimos probar en MuyComputer. La parte frontal ha pasado de tener un marcado aspecto todoterreno a modernizar todas sus líneas elevando tanto los grupos ópticos como la parrilla central que se extiende hasta tocar los faros. En los laterales las luces de posición son apenas una línea alargada que enmarca la toma de aire inferior (que en el caso de esta versión eléctrica permite refrigerar las baterías).

Este nuevo 2008 es más bajo y su silueta es más aerodinámica sacrificando en parte el tamaño de las ventanillas y cristales posteriores debido a que la línea que marca el final de las puertas se eleva en la parte de atrás del coche hasta llegar al portón. Atrás los grupos ópticos también son, como en la parte delantera, elevados y estilizados y quedan unidos de un lado a otro gracias a una moldura transparente oscura que en la parte central luce el nombre de la marca.

A pesar de que el coche es algo más bajo que la generación anterior, la distancia con el suelo es algo mayor lo que permite superar obstáculos con menor dificultad si nos aventuramos con el coche fuera del asfalto. Eso sí ninguna otra característica del coche invita a excursiones todoterreno ya que no dispone de tracción total ni las suspensiones están preparadas para que llevemos el vehículo por terrenos accidentados aunque puede ser útil en ocasiones si la carretera no está en buenas condiciones o es de tierra.

Interior cuidado

En el interior del 2008 también se sigue la nueva línea moderna de los últimos modelos de Peugeot. Para empezar el puesto de conducción en el que destaca el volante que tiene la peculiaridad, como en el 208, de ser pequeño y estar colocado de forma que los indicadores frente al conductor quedan por encima del volante y no se ven entre los radios del mismo como en el resto de turismos. Es una configuración a la que hay que acostumbrarse pero no presenta excesivas dificultades entre otras cosas porque las posibilidades de configuración del asiento y del volante hacen que los indicadores sean visibles para conductores de cualquier estatura.

El sistema de indicadores de velocidad y otros datos del coche tras el volante tiene una estética peculiar con una gráfica dispuesta en distintos planos para dar impresión de ser tridimensional. En ella podremos ver la información de la velocidad, de la autonomía y de la potencia que entrega el motor así como del sistema de recuperación de energía. Podemos configurar la pantalla para que muestre la información de distinta forma y con distintas combinaciones de colores.

Como nos ocurría en el 208, los acabados y materiales del 2008 nos han parecido muy cuidados y con buena atención a los detalles, incluso en lugares que no están a la vista. Detalles como las costuras en color de ciertos elementos como el interior del volante o la tapicería de los asientos o las luces interiores led que podemos cambiar de color o el apoyabrazos central con espacio de almacenamiento con cajetín extraíble son buenos puntos a favor.

Cómodo y firme

Los asientos son buenos tanto por comodidad como por sujeción, algo destacable ya que el comportamiento del coche en general, como veremos más adelante, invita a una conducción más deportiva que tranquila. Los mandos e indicadores siguen la nueva estética y funcionalidad que en otros modelos de Peugeot de la última hornada con interruptores que recuerdan a los de los aviones. La pantalla del sistema de entretenimiento es de 10 pulgadas con buena visibilidad y gráfica moderna.

El sistema es compatible tanto con Android Auto como con Apple Car Play. Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos de infotainment hay un apartado especial en el que se informa del estado del vehículo que en el caso de la versión eléctrica permite ver el estado de las baterías y de la carga así como ver estadísticas e incluso gráficas del comportamiento del sistema de propulsión y almacenamiento de energía eléctricos del vehículo. También como en otros vehículos eléctricos el sistema de navegación incorpora como puntos de interés las estaciones de recarga eléctrica donde podemos conectar el coche.

En realidad tanto el salpicadero como indicadores, pantalla etc son idénticos a los del 208 que tuvimos la ocasión de probar. La habitabilidad en cambio es inevitablemente algo mejor sobre todo en altura y en anchura lo que hace que se viaje bastante más cómodos. El espacio para las piernas es el mismo pero en la práctica al disponer de más sitio en altura se viaja mucho más confortables tanto delante como atrás, sin que la comodidad del 208 sea mala ni mucho menos.

Buen maletero

En lo que respecta al maletero la versión eléctrica del 2008 solamente difiere de la de motor de explosión en que se ha eliminado el hueco de la rueda de repuesto para hacer sitio a las baterías. Aún así la capacidad es muy respetable, de 405 litros, parecido a lo que hemos visto en los otros dos SUV eléctricos que probamos en su momento: el Hyundai Kona y el Kia Niro. Al igual que en las otras versiones del 2008 el maletero dispone de una bandeja superior que se puede colocar a dos alturas distintas.

Antes de pasar a las impresiones de conducción hay que comentar las características del motor y el sistema eléctrico de este e-2008. Dispone de un motor de 131 caballos y una batería de 39,2 kWh que le proporciona una autonomía de 310 kilómetros según el ciclo WLTP. Como siempre avisamos de que esta cifra se alcanza en condiciones favorables y varía mucho más que en un coche con motor de explosión: la autonomía será mayor si conducimos por ciudad a velocidades bajas (da prácticamente igual si con muchas o pocas paradas) y disminuirá considerablemente según aumentemos de velocidad por ejemplo en recorridos de autopista.

Uno de los motivos por los que los coches eléctricos pierden algo de autonomía es por el sistema de calefacción, si se calienta el aire por resistencia eléctrica la autonomía baja más que con sistemas de climatización por bomba de calor. Es algo que se puede comprobar en un coche eléctrico conectando y desconectando la calefacción y comprobando cómo varía la autonomía. En el caso de este Peugeot se ha optado por un sistema mixto con lo que la pérdida de autonomía no es grande.

Baterías refrigeradas

Las baterías del e-2008 y e-208 están refrigeradas por líquido lo que consigue una mayor eficiencia cuando la temperatura ambiente es alta ya que se requiere menos tiempo para que las baterías estén a la temperatura óptima de funcionamiento. Para cargar de 0 al 80% la batería del e-2008 mediante necesitaremos 30 minutos a la máxima velocidad de carga que permite (100 kWh) y el doble cuando la potencia de carga es la mitad. Utilizando un cargador de 22 kWh (que puede instalarse por ejemplo en una plaza de garaje) la carga completa se demorará dos horas. Para el último tramo de carga hasta el 100% la carga es más lenta para proteger a las baterías y no hay cifras oficiales pero aproximadamente supondría media hora más. Peugeot garantiza que la batería conservará el 70% de la carga en ocho años o 160.000 kilómetros.

Como en otras ocasiones que hemos probado versiones eléctricas de vehículos con una gama que incluye motores de explosión es curioso cómo la combinación de centro de gravedad bajo y un motor que entrega su potencia en cualquier instante transforma la personalidad del vehículo de forma radical. Y el e-2008 no es una excepción. Aunque se trata ya de un SUV de tamaño pequeño diseñado para ser ágil y rápido tanto en ciudad como en carretera estas virtudes se acentúan mucho en esta versión eléctrica.

En primer lugar en ciudad la potencia a disposición en todo momento y el funcionamiento en absoluto silencio además de la buena insonorización hacen que la conducción urbana sea muy relajada y podamos movernos con mucha agilidad por entre el tráfico. Se puede configurar el cambio para que tenga un modo de retención bajo (prácticamente ninguno) o alto. Una lástima que este último no sea como el de otros modelos que permiten una conducción prácticamente sin pisar el freno ya que en este Peugeot en este modo no podemos parar el coche o reducir la velocidad de forma significativa simplemente levantando el pie del acelerador.

Ágil y divertido

En carretera la versión eléctrica también supone un cambio a mejor. El centro de gravedad bajo, por la presencia de las baterías en la parte inferior del coche, hace que su estabilidad en curva sea muy grande incluso para un turismo por lo que para un SUV es aún más sorprendente. Esto unido a la inmediata respuesta de sus 131 caballos, más que suficientes a pesar de su elevado peso que supera en más de 350 kilogramos la versión de gasolina, hace que sea muy divertido de conducir en carreteras viradas. Sería más divertido si la dirección fuera más directa y menos asistida, pero se trata en el fondo de un coche eminentemente urbano en el que tiene que primar la facilidad de maniobra a bajas velocidades.

Notable el aislamiento acústico que permite circular virtualmente en silencio hasta aproximadamente los 100 kilómetros por hora, mérito del motor eléctrico pero también de la excelente insonorización. A partir de esa velocidad empezaremos a notar el ruido aerodinámico y de rodadura pero en cualquier caso en mucha menor medida que la mayoría de SUVs de tamaño similar que hemos podido probar en la revista.

En cuanto al consumo como hemos apuntado depende mucho de la velocidad que llevemos y a la agresividad. Altas velocidades y aceleraciones sostenidas penalizan bastante los consumos que pueden oscilar entre los 12 o 14 kWh en ciudad o a velocidades bajas hasta los 21 si nos damos ciertas alegrías con el acelerador. En cualquier caso autonomía más que suficiente para un uso urbano cargando en casa una o dos veces a la semana y también para viajes siempre que los planifiquemos correctamente gracias a que la red de cargadores públicos cada vez es más amplia.

Conclusiones

La batalla de los coches eléctricos está en pleno auge con combates especialmente cruentos en las calles de las ciudades pero que empiezan a extenderse también a los viajes de media e incluso larga distancia. Y viendo con qué seriedad se ha tomado Peugeot la realización del e-2008 la guerra va a ser cruenta. Se trata de un SUV en origen eminentemente urbano que tiene una chispa de deportividad y diseño vanguardista a los que la motorización eléctrica le viene como anillo al dedo.

Tiene una buena habitabilidad y un maletero lo suficientemente capaz para afrontar viajes o grandes compras, suficientes ambas para cualquier necesidad de una familia de cuatro personas. Nos ha gustado mucho la estética y las calidades, nos ha convencido su comportamiento en cualquier tipo de entorno sobre asfalto e incluso con capacidad para superar pequeños trayectos poco complicados fuera de él. Pero lo principal es que es un coche divertido y versátil que nos ha parecido todo un acierto del fabricante francés.