Kobold VR300, análisis: limpieza profesional

La oferta en robots aspiradores se amplía cada año, tenemos para elegir tanto en gama alta como en gama baja robots aspiradores muy válidos que pueden conseguir que nos olvidemos de barrer o aspirar a mano. Hoy analizamos la última versión de aspirador, de una marca que lleva muchos años en este sector, pero que sus robots no son tan conocidos.

Kobold es una marca especializada en robots aspiradores, que lleva 90 años trabajando por mejorar la limpieza del hogar. Seguramente os suene su empresa matriz, Vowkers, los responsables de la Thermomix.

Hace 7 años analizamos en MC uno de sus primeros modelos, el Kobold VR100 y hoy analizamos la última versión, un aspirador robot gama alta, el Kobold VR300.

Diseño y tecnología

Nos encontramos ante un robot aspirador con diseño de «D» este diseño convierte a los robos en unos «especialistas en esquinas» y es característico de los gama alta como el Neato Botvac o el último Roomba S9+.

Con un cuerpo blanco, el Kobold VR300 cuenta con más de 15 sensores de navegación. El sensor principal, el sensor láser situado en la «torreta» gira cinco veces por segundo 360 grados capturando el entorno del robot en un radio de cerca de cuatro metros. Los objetos transparentes o muy brillantes, como el vidrio, los elementos acrílicos, espejos, etc., son capturados por los tres sensores ultrasónicos que también son capaces de detectar obstáculos a una distancia de 15 cm, una vez que son detectados el robot reduce su velocidad para evitar el choque. Estos sensores permiten también que el robot pueda limpiar con total normalidad independientemente de la luz que haya en ese momento.

Su altura es de 9 centímetros lo que le convierte en un robot apto para limpiar debajo de cualquier mueble con facilidad. La capacidad del depósito es de 530 militros y cuenta con un filtro lavable y una extracción higiénica que permite vaciarlo sin necesidad de entrar en contacto con el polvo o alérgenos. En el manual de instrucciones nos recomiendan, aspirar con una aspiradora normal el depósito para evitar que queden restos, pero es algo que no tendremos que hacer si lo vaciamos todos los días o con asiduidad.

El sistema de limpieza de la Kobold VR300 es sencillo y se basa en un cepillo central helicoidal y una banda de goma que juntas levantan y dirigen el polvo y la suciedad a la zona de aspiración. A esa tarea se une como ayuda (podemos retirarlo de manera sencilla) un cepillo lateral situado en una esquina. Este elemento conviene retirarlo cuando se realiza limpieza de zonas con alfombras de pelo alto, pues se corre el peligro de que quede enganchado y bloquee el movimiento de la aspiradora robótica.

Cuenta con una batería de 84 Wh que le otorgaría unos 90 minutos de limpieza en modo ECO, que se traduce en la limpieza de 120 m2 en una sola carga. En caso de que se quede sin batería a mitad del trabajo, volvería a su estación de carga, recargaría y empezaría otra vez por donde se quedó.

Modos de limpieza

Este robot cuenta con mapeo inteligente, por lo que, gracias a sus sensores, es capaz de memorizar la casa y generar un plano que podremos ver en la aplicación del robot, MyKobold. Para que «se aprenda» la casa debemos llevar a cabo unos primeros ciclos de aprendizaje o exploración en los que irá recorriendo y limpiando cada rincón, una vez hechos podremos editar el plano dándole le nombre a cada habitación. Esto nos permitirá aspirar habitaciones concretas en lugar de toda la casa cada vez.

El Kobold VR300 cuenta con tres modos de limpieza, el normal, el ECO y el puntual. En el caso del último, la limpieza se centra en un área de unos 4 metros cuadrados. El modo ECO usa una potencia de succión menor que en la principal y con ello ahorra batería.

 

El cambio entre modos lo podemos realizar en la aplicación o directamente con los botones físicos. Como no hay un botón para cada modo, debemos ir cambiando el mismo con la tecla función y fijándonos en qué modo queda iluminado. En el caso del control desde la aplicación, podemos optar por una limpieza manual controlada directamente desde el teléfono móvil.

Desde la aplicación pueden crearse mapas de limpieza del hogar e, incluso, diferentes zonas de limpieza dentro del mapa. Además, con el nuevo modelo se pueden registrar hasta 3 mapas de diferentes pisos o casas. Sobre estos mapas de nuestra casa podemos indicarle dibujando sobre el propio mapa aquellos lugares o zonas en los que queremos establecer líneas virtuales infranqueables (por ejemplo para el lugar de una mascota, cables sueltos o elementos que estorban en una limpieza cuando no estamos cerca para solucionar posibles estancamientos) o zonas donde aplicaría algún tipo de limpieza más potente o profunda, por ejemplo cerca de la mesa de la cocina.

La aplicación cuenta igualmente con funciones de uso en remoto, para poner en marcha el robot en cualquier momento y desde cualquier lugar, y permite definir líneas límite virtuales, crear horarios de limpieza y establecer limpiezas puntuales para zonas especialmente sucias. De la misma manera, también recibe notificaciones enviadas por el robot aspirador una vez terminada la sesión de limpieza, las cuales incluyen un mapa visual del suelo y el tiempo que empleó en limpiar.

Conclusiones

Un robot aspirador nos aliviará del aspirado diario y mantendrá la casa libre del polvo, causante de la mayoría de las alergias. Es especialmente útil si convivimos con perros o gatos. En este tipo de dispositivos una mayor inversión se nota con creces, ya que nos evita, enredos, bloqueos y por supuesto de barrer o pasar nosotros la aspiradora.

El Kobold VR300 es un robot de gama alta no solo por los 899€ que cuesta si no por sus prestaciones. Una de las características que definen a los robots aspiradores de alta gama, además del diseño en D, es que se centran en aspirar, no complementan con otros accesorios como la mopa o el fregado, esto se nota en que la calidad y la intensidad del aspirado es mucho mejor.

A la hora de elegir un robot, también es muy importante que cuente con un correcto sistema de mapeo que consiga reconocer toda la casa. No todas las habitaciones de la casa se ensucian por igual por lo que no tiene sentido que cada vez que haya que aspirar, por ejemplo, el salón, que es de la habitaciones que más se ensucian, tenga que hacer todo el recorrido del hogar, esto es un malgasto de tiempo y bastante ineficaz. El sistema de mapeo del Kobold VR300 es de los más exactos del mercado, gracias a su cantidad y variedad de sensores, además, está complementado por una elaborada aplicación que nos permite tener un control total de la limpieza que lleva a cabo y centrarnos o evitar zonas.

Aunque no sea una marca tan conocida ahora mismo, detrás de ella se encuentran los fabricantes de Thermomix, el robot de cocina por excelencia, por lo que para mi es un serio candidato a tener en cuenta si se está buscando un robot aspirador de calidad.