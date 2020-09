iPhone 12 con sabor a Apple 1, el último desvarío de Caviar

Puede parecer mentira pero, cuando Apple todavía no ha presentado el iPhone 12 en sus diversas variantes, ya hay quienes se han lanzado a ofrecer versiones personalizadas del smarphone de Apple. Y claro, entre ellos no podía faltar el que, con permiso de aquella horterada muestra de buen gusto cubierta de oro que hicieron los familiares de Pablo Escobar, es uno de los diseñadores capaces de generar reacciones más encontradas con sus creaciones exclusivas. Hablo, por supuesto, de Caviar.

Por si no lo tienes demasiado ubicado, te recuerdo que estamos hablando de un fabricante ruso (sí, ya sabemos que el concepto ruso del lujo en ocasiones puede ser un tanto deslumbrante) que hace tres años, con el lanzamiento del iPhone X, nos sorprendió con esta joya. Y lo de joya es literal, puesto que en su parte trasera tenía la friolera de 344 diamantes y 14 rubíes. Claro, el precio iba a juego con el nivel de brillo del smartphone, ya que su precio de venta era de 34.200 euros. La buena noticia, eso sí, es que iban incluidos los gastos de envío.

En esta ocasión, sin embargo, Caviar abandona el oro, los diamantes y el brilli-brilli, y nos sorprende con una edición limitada de iPhone 12 dedicada al mítico Apple 1. Sí, has leído cien, un iPhone 12 que, como puedes ver en las fotos, apunta directamente a los principios de Apple y al brillante diseño de Steve Wozniak, con el que empezó a forjarse la imagen de una de las marcas más importantes de la historia de este sector.

Hablamos, claro, de un producto de lujo, por lo que los iPhone 12 personalizados se basarán en los modelos Pro y Pro Max, y solo habrá nueve unidades de cada uno de ellos. Para el diseño, claro, se ha optado por la madera, que va acompañada de una pantalla de titanio brillante y lo que pretende ser una réplica de un fragmento de la placa original del Apple 1. Por su parte, las letras que forman la palabra «Computer» también están, como ya habrás imaginado, hechas en titanio.

Y ahora es cuando tengo que reconocer que, quizá sea por la comparación con modelos anteriores, pero el diseño de este iPhone 12 no me disgusta. Y es que, a diferencia de los que ya hemos visto en años anteriores, en este caso sí que tenemos un diseño con un mensaje, que cuenta algo que va más allá del dineral que tiene su propietario para comprarse ese teléfono. No digo que sea algo que me compraría (de poder permitírmelo, claro), pero creo que me resultaría bastante más agradable a la vista un iPhone 12 que homenajea al Apple 1 que otro en el que se han limitado a poner todos los diamantes que cabían en su parte trasera.

Si a ti también te ha gustado y te lo estás pensando, lo que sí que debes saber es que está solo al alcance de bolsillos bastante llenos, puesto que el precio del iPhone 12 Pro es de 9.990 dólares, mientras que el iPhone 12 Pro Max sube hasta los 10.460 dólares. Eso sí, y como ya ocurría con el de diamantes, los gastos de envío están incluidos, no todo iban a ser malas noticias.

