Al saber por el blog oficial de Zynga, su empresa creadora, que FarmVille dejará de funcionar el próximo 31 de diciembre, confieso que lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido un «Ahhhh, ¿pero aún seguía funcionando?». Inmediatamente he pensado en Kirk Douglas, que tristemente nos abandonó en febrero de este año, pero que su más que avanzada edad cuando falleció (103 años), unido a su poca presencia en los medios, hizo que durante muchos años no fuera sencillo responder a la pregunta sobre si aún vivía o había fallecido. 2020 nos ha robado a Kirk Douglas y se despedirá llevándose a FarmVille, dos hitos de la longevidad.

Porque sí, la noticia es esa, tras once años, el que probablemente haya sido el juego más viral a través de Facebook, se ve forzado a cerrar sus puertas. Y es que FarmVille se basa en Flash y, como ya te contamos hace unos meses, este veterano de Internet se comerá el turrón estas navidades, pero tras la duodécima uva, también se despedirá para siempre. Así, dado que la tecnología de la que depende ya no estará disponible, FarmVille seguirá el mismo camino, si bien es cierto que con una agenda distinta.

Si eres de las personas que todavía juegan a FarmVille, debes saber que las compras in-app se mantendrán disponibles hasta el 17 de noviembre. A partir de esa fecha ya no será posible realizar transacciones, no se aceptarán pagos y tampoco se procesarán reembolsos. Una vez cumplido ese plazo, quedará un mes y medio, hasta el 31 de diciembre, para poder gastar todo lo que hayas adquirido en la tienda del juego.

El comunicado de Zynga también cuenta que, de aquí al cierre de FarmVille se organizarán algunos eventos en el juego, como parte de una gran despedida para para el mismo. No se ha revelado, eso sí, en qué consistirán. Tampoco sabemos si tienen previsto publicar un calendario de eventos o, por el contrario, prefieren ir sorprendiendo a los jugadores a medida que se vayan aproximando las fechas previstas para los eventos programados.

Así, en dos meses y unos días, un juego que ha hecho historia y que sirvió a Facebook para ganar muchos usuarios se despedirá para siempre. No obstante, quienes todavía lo sigan jugando y lamenten el cierre de FarmVille todavía podrán seguir jugando a FarmVille 2 Tropical Escape, y se supone que en algún momento de 2021 debería llegar FarmVille 3 para Android e iOS, por lo que todos aquellos que, a lo largo de estos once años, se han acostumbrado a cuidar sus granjas, podrán seguir haciéndolo en las nuevas versiones del juego. Larga vida a FarmVille que, por cierto, jamás he llegado a jugarlo. ¿Tú sí?