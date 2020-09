Android 12: más facilidades para otras tiendas de apps

Para entender el anuncio de Google sobre Android 12 es imprescindible entender que era solo cuestión de tiempo que las tiendas de apps de Apple y de Google comenzaran a tener problemas, y resulta sorprendente que los reguladores antimonopolio todavía no hayan movido un dedo al respecto o, por lo menos, que no haya trascendido acción alguna en este sentido. Y en ese contexto, la promesa de Google sobre Android 12 me parece un movimiento muy, muy inteligente. Más todavía si tenemo en cuenta que, siendo concretos, no ha anunciado absolutamente nada.

Por recordar un poco el contexto, hace unas semanas estalló la guerra entre Apple y Epic Games, a cuenta de la retirada de las apps del desarrollador de la tienda de aplicaciones de iOS. Lo curioso es que, en realidad, Google también hizo lo mismo, pero pese a ello, el foco mediático y la ira de Epic han ido dirigidas principalmente a Apple, con acciones como la campaña de comunicación en la que emulaban la campaña de lanzamiento del primer MacIntosh para atacar a los de Cupertino y la coalición formada con otros desarrolladores para criticar las condiciones de las tiendas

En estas condiciones, muchos pensarían que lo más inteligente que podría haber hecho Google era ponerse de costado, como si la guerra no fuera con ellos, pero en vez de ello, hace solo unos días confirmaron que sus políticas con respecto a las compras in-app y el famoso 30% no van a cambiar, y que se plantean aplicar con bastante más determinación esa regla a todos los desarrolladores que ofrezcan sus apps a través de su tienda.

Sin embargo, y seguramente con el fin de no provocar la ira de los desarrolladores, así como para mantener razonablemente satisfechos a los reguladores anticompetencia, Google ha comunicado que concede una moratoria de un año para todos los desarrolladores que distribuyen sus apps a través de Google Play, que venden servicios o bienes digitales a través de las mismas, y que no emplean las funciones de pago de la plataforma. Así, hasta el 21 de septiembre de 2021 podrán seguir funcionando como hasta ahora sin ser expulsados de la tienda. Momento en el que Android 12 ya será una realidad.

Además, y en un esfuerzo por enfatizar la gran diferencia entre Android e iOS y sus tiendas de aplicaciones, Google se ha comprometido a que Android 12 contará con funciones para facilitar la integración y mejorar la seguridad de las tiendas de apps que tanto fabricantes como usuarios decidan instalar en los terminales. Lo cierto, y es lo que comentaba al principio, es que no lo han concretado en medidas concretas, simplemente han afirmado que Android 12 será más amigable con las tiendas de terceros.

Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones: la gran diferencia entre Android e iOS es que el primero permite instalar tiendas de terceros, mientras que el sistema operativo de Apple está totalmente cerrado a ese respecto. Hay quienes lo consideran una ventaja, pero indudablemente es un coto a la competencia. Y si Google pretende seguir mejorando su gran ventaja con respecto a Apple en este punto, integrar funciones de seguridad en Android 12 que, por ejemplo, identifiquen apps potencialmente peligrosas, puede ser un punto formidable, y un elemento más para que cuando los reguladores se despierten, miren solo a los de Cupertino.