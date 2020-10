Corsair K100 RGB: rendimiento extremo para gamers

Catalogar el Corsair K100 RGB como un teclado es, sin duda, demasiado genérico. Y es que ese tipo de periféricos, los teclados, que para parte de la población no son más que una superficie llena de teclas con letras para interactuar con el PC, para otros, concretamente para todos aquellos que se toman el gaming en serio (ya sea solo como placer o de forma profesional), es un elemento clave y que puede marcar la diferencia en muchos momentos.

No hablamos, por lo tanto, de un teclado para todo el mundo, el Corsair K100 RGB es, sin duda, el tope de gama de este fabricante y, además, un periférico singularmente innovador, con múltiples elementos y tecnologías que lo convierten en un producto recomendable, por ejemplo, para profesionales de los eSports, streamers profesionales, gamers que aspiran a entrar en el mundo de la competición, etcétera.

El Corsair K100 RGB es, claro, un teclado de tipo mecánico, compuesto por 110 teclas, parte de ellas programables, montadas en un chasis de aluminio y con, como su propio nombre indica, iluminación RGB con múltiples modos, ajustable y compatible con la tecnología iCUE tan presente en todos los dispositivos de Corsair, y que en este teclado se controla con una ruleta situada en la esquina superior derecha. Para mayor comodidad, además, se acompaña de un reposamuñecas de cuero sintético acolchado y que se une al teclado mediante imanes, por lo que puede ser retirado si el usuario prefiere no emplearlo.

Si hablamos de su rendimiento, Corsair ha creado un procesador llamado Corsair Axon con lo que el Corsair K100 RGB promete una tasa de sondeo (polling rate) de 4.000 hercios, es decir, una tasa de muestreo de 4.000 muestras por segundo, una cada 0,25 milisegundos. Esto, sumado al resto de tecnologías y a su conectividad USB 3.0, se traducen en un tiempo medio de 0,5 milisegundos desde que se produce la pulsación de la tecla hasta que dicha señal llega al ordenador. Algo que, en juegos en los que la velocidad es muy importante, puede marcar una gran diferencia.

Como cabe esperar en un teclado de estas características, el Corsair K100 RGB permite configurar múltiples perfiles que, además, se almacenan directamente en la memoria incluída en el propio teclado, 8 megabytes en los que es posible guardar hasta 200 perfiles. Y los perfiles, por sí te lo estás preguntando, permiten también la configuración de macros con las que agilizar las tareas más recurrentes, otra función muy demandada por los gamers y profesionales de los eSports.

Si hablamos de su diseño, como ya indicaba antes hablamos de un teclado mecánico en el que se han montado pulsadores Cherry MX Speed Silver en los que basta con un recorrido de 1,2 milímetros para activar la tecla. Con respecto a éstas, en el Corsair K100 RGB tanto las clásicas W, A, S, D y espacio cuentan con una textura especial en su superficie, lo que facilita su rápida identificación de manera táctil, es decir, sin tener que separar la mirada de la pantalla. Cuenta, además, con seis teclas de función programables, en su lateral izquierda, a las que es posible asignar macros.

Disponible en dos colores, plata y negro, el Corsair K100 RGB ya está a la venta y su precio es de 249,99 euros. Y confieso que, aunque no soy gamer profesional (a veces soy tan malo que ni siquiera me puedo considerar gamer a secas), no puedo dejar de sentir curiosidad por cómo debe ser la sensación de jugar con un teclado así. ¿Es también tu caso? ¿Tú también juegas con teclado y ratón y te preguntas cómo debe ser jugar con un teclado así?

