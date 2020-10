Fall Guys segunda temporada: arranca el 8 de octubre

Hace un rato he entrado a Twitch y, para mi sorpresa, he vuelto a ver a un montón de streamers jugando a Fall Guys. Y digo que para mi sorpresa porque, si bien su lanzamiento supuso una revolución que ya te contamos en su momento, su éxito se vio rápidamente eclipsado por la que, sin duda, ha sido la gran sorpresa de este mes de septiembre en la plataforma de streaming, Among Us. Estoy convencido de que Mediatonic y Devolver Digital (desarrollador y distribuidor del juego) no deben ver con demasiada simpatía como el desarrollo de Innersloth les ha «robado» parte del protagonismo del que gozó el mes de agosto.

No obstante, Mediatonic no se ha quedado de brazos cruzados y, como ya te contamos hace unas semanas, ya llevan un tiempo trabajando en la segunda temporada. Lo que no sabíamos hasta hoy mismo era la fecha en la que llegaría, algo que ya ha sido revelado por la compañía en la cuenta de Twitter oficial del juego: la segunda temporada de Fall Guys llegará el próximo 8 de octubre, es decir, falta menos de una semana para que podamos empezar a disfrutar de sus novedades.

Probablemente el aspecto más importante para muchos jugadores de Fall Guys es que el acceso a la segunda temporada será gratuita, tanto en PC como en PS4. Obviamente se mantiene la tienda de complementos, que seguramente se adaptará a la nueva temática del juego: la edad media. Aún está por saber si el cambio será puramente estético o, por el contrario, se traducirá en nuevas dinámicas de juego, así como si los mapas de la primera temporada se mantendrán o, por el contrario, nos enfrentaremos a nuevos desafíos.

A consecuencia de la publicación de la fecha de la segunda temporada de Fall Guys, muchos jugadores que lo habían dejado «aparcado» para dedicarle más tiempo a Among Us, lo han retomado para intentar completar los 40 niveles de la primera y, de este modo, hacerse con la caja sorpresa que espera al final de la misma. Además, claro, de apuntarse dicho logro. Y es que quienes no lo completen antes del cambio de temporada, ya no podrán optar a las recompensas de la primera temporada de Fall Guys, salvo sorpresas inesperadas.

Y a esto se debe lo que comentaba al principio, muchos streamers que lo habían dejado «guardado en el cajón» han retomado Fall Guys hoy, y cabe esperar que el número de jugadores se incremente todavía más este fin de semana. También, durante la semana que viene, se verán números superiores a los de ésta y, con toda seguridad, el próximo 8 los servidores del Fall Guys volverán a enfrentarse a una prueba de fuego. ¿Estarán listos, esta vez, para todo el tráfico que generará el cambio de temporada? Esperemos que sí, aunque no lo sabremos hasta entonces.