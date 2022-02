Corsair K100 RGB, análisis: Perfección hecha teclado

Cuando se produjo la presentación del Corsair K100 RGB ya os contamos que no estábamos ante un teclado más. Se trataba de algo mucho más grande, de un modelo tope de gama que aspiraba a conseguir una meta muy ambiciosa dentro de su categoría: convertirse en el mejor teclado de gama alta para gaming.

A priori, el Corsair K100 RGB parecía tenerlo todo para conseguir ese objetivo, ya que contaba con un acabado premium, tenía un diseño cuidado al milímetro y bien perfilado, estaba equipado con las tecnologías más avanzadas del sector y contaba, además, con interruptores optomecánicos. Este tipo de interruptores marcan una diferencia importante frente a los clásicos interruptores mecánicos, ya que:

No hay retraso por rebote: esto quiere decir que cuando hacemos una pulsación el restablecimiento de la misma se produce en apenas 0,5 milisegundos. Gracias a esta característica, el teclado puede registrar incluso las pulsaciones más rápidas.

Tienen una mayor vida útil: los interruptores Corsair OPX tienen una vida útil de hasta 150 millones de pulsaciones. Esto quiere decir que triplican la vida útil de la mayoría de los teclados mecánicos.

Su punto de activación es menor: de hecho, los interruptores Corsair OPX registran la pulsación con tan solo 1 milímetro de recorrido.

Utilizan un sensor láser: a diferencia de los interruptores mecánicos tradicionales, que utilizan piezas metálicas para reconocer las pulsaciones. Esto hace que sean aún más fiables y longevos.

La espera se me ha hecho larga, pero gracias a Corsair España por fin he podido probar el Corsair K100 RGB, y estoy preparado para contaros cómo ha sido mi experiencia. ¿Se habrán cumplido mis expectativas? Siento haberos hecho «spoiler» con el título del análisis, pero la verdad es que este teclado lo merece, ya que es, en resumen, el mejor que he probado hasta ahora.

Corsair K100 RGB, primer contacto: Un teclado premium

El Corsair K100 RGB es un teclado premium tope de gama, así que os quiero transmitir al detalle mi primer contacto nada más sacarlo de la caja, ya que fue algo verdaderamente único. El diseño que ha utilizado Corsair en este modelo es, simple y llanamente, uno de los mejores que he visto hasta la fecha. Mientras lo sacaba del plástico no podía dejar de mirarlo, y las sensaciones que me transmitió al tacto fueron realmente buenas, gracias a la solidez de su construcción y al frontal terminado en aluminio cepillado.

Esa calidad se extiende al reposamuñecas. El Corsair K100 RGB no utiliza la clásica pieza de plástico duro que encontramos en otros modelos de la compañía, sino que viene acompañado de una versión que está rellena de espuma y recubierta de polipiel. Las sensaciones que transmite, y la comodidad que consigue, este nuevo reposamuñecas juegan directamente en otra liga. Por si esto fuera poco, Corsair también ha mejorado el sistema de sujeción, utilizando un mecanismo magnético que, francamente, me resulta mucho más acertado que los clásicos enganches de plástico.

En general, el Corsair K100 RGB derrocha tanto estilo y calidad que no es necesario tocarlo para notar que estamos ante un teclado premium. Corsair ha cuidado al milímetro todos los detalles de este teclado, y gracias a ello ha dado forma a un producto que es capaz de dar un toque de distinción, y de estilo, a cualquier escritorio.

Las teclas están fabricadas en policarbonato, un material ligero y resistente. En la parte superior derecha tenemos un conjunto de teclas multimedia dedicadas con las que podremos controlar nuestra música favorita, y también una rueda con la que subir o bajar el volumen al instante. En la parte superior central tenemos el logo de Corsair, y en la zona izquierda se encuentran seis teclas dedicadas para macros y, justo encima, la rueda de control multifunción iCUE, sobre la que os hablaré más adelante.

El sistema de iluminación LED RGB que incorpora el Corsair K100 RGB es también uno de los mejores que he visto en un teclado, no solo por la calidad de la misma, sino por su acertada distribución, ya que se distribuye de forma individualizada por cada tecla, y también está presente en el logo de Corsair, en la rueda y teclas multimedia dedicadas, y se extiende a la zona superior y a los laterales, lo que nos permite generar efectos de iluminación que son imposibles en otros teclados.

En cuanto a las conexiones, el Corsair K100 RGB viene con dos cables USB Type-A 3.0 Todo el cableado está trenzado para garantizar la máxima protección, y una larga vida útil. Justo al lado de la salida del cableado, en la parte posterior del teclado, nos encontramos con una ranura USB Type-A que nos permite conectar cualquier tipo de periférico. Esto es muy útil y fundamental para utilizar ciertos complementos, como el Corsair iCUE Nexus, por ejemplo.

Especificaciones del Corsair K100 RGB

Teclado para gaming de gama alta.

Interruptores optomecánicos Corsair OPX RGB con una punto de actuación de 1 mm y 45g de fuerza, recorrido suave y lineal de 3,2 mm (en total), sin rebote, con una vida útil de 150 millones de pulsaciones.

Teclas fabricadas en policarbonato.

Chasis fabricado en aluminio anodizado con terminación cepillada.

Sistema de iluminación LED RGB individualizado por tecla, y extendido a los laterales y al marco superior.

Tecnología Corsair AXON, que registra y transmite nuestras acciones a un máximo de 8.000 Hz.

Integración total en iCUE: podremos crear macros, personalizar la iluminación LED RGB y mucho más.

Tecnología «Full key rollover (NKRO)» que elimina por completo el «ghosting».

Seis teclas dedicadas para crear macros, compatibles con el Stream Deck.

Memoria integrada de 8 MB para guardar diferentes perfiles, tanto de macros y ajustes como de iluminación LED RGB.

Reposamuñecas extraíble relleno de espuma con efecto memoria y rematado en polipiel.

Teclas multimedia dedicadas y rueda de control de volumen.

Rueda iCUE con funciones personalizables.

Conector USB Type-A 2.0 integrado.

Cable trenzado de 1,82 metros.

Medidas: 470 x 166 x 38 mm.

Peso: 1,31 kilogramos.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o superior.

Precio: 249,99 euros.

Corsair K100 RGB, nuestra experiencia

El proceso de instalación y de configuración del Corsair K100 RGB no ha podido ser más sencillo. Nada más conectarlo por USB el teclado se ilumina y podemos empezar a utilizarlo directamente. Con todo, para sacarle el máximo partido debemos instalar iCUE, una plataforma totalmente gratuita que nos permitirá controlar numerosos aspectos del teclado, incluyendo:

La asignación de teclas , incluyendo la creación de macros. Podemos hacerlo por software o por hardware (en este último caso se guardará en la memoria del teclado).

, incluyendo la creación de macros. Podemos hacerlo por software o por hardware (en este último caso se guardará en la memoria del teclado). Los efectos, colores, velocidad de movimiento, intensidad y dirección de la iluminación LED RGB. También podemos activar o desactivar la iluminación inmersiva, y sincronizar el Corsair K100 RGB con otros dispositivos Corsair.

También podemos activar o desactivar la iluminación inmersiva, y sincronizar el Corsair K100 RGB con otros dispositivos Corsair. Activar y desactivar diversos ajustes, como por ejemplo la tecla de Windows y las pulsaciones «Alt + Tab», entre otras.

como por ejemplo la tecla de Windows y las pulsaciones «Alt + Tab», entre otras. Personalizar la rueda de control y activar, o desactivar, aquellas funciones que queramos utilizar. También podemos añadir funciones nuevas.

y activar, o desactivar, aquellas funciones que queramos utilizar. También podemos añadir funciones nuevas. Configurar la frecuencia de sondeo del teclado, gracias a la tecnología Corsair AXON podemos llegar a los 8.000 Hz (0,125 milisegundos).

Tras configurar el teclado a través de iCUE, lo primero que me gusta hacer siempre es probar las teclas, descubrir qué sensaciones me transmiten, qué experiencia ofrecen. Para ello, simple y llanamente me pongo a escribir mientras escucho mis canciones favoritas de fondo. Como os he dicho en ese primer contacto con el Corsair K100 RGB, estamos ante un teclado premium, algo que se deja notar desde el primer momento y en todos los aspectos, y esto hace que utilizarlo sea un auténtico placer.

El tacto del aluminio cepillado del frontal transmite una sensación fría y ligeramente áspera que contrasta, de una manera muy marcada, con el tacto de las teclas, que no nos transmiten ese toque frío y tienen un acabado muy suave, tanto que cada pulsación parecía una ligera caricia en las yemas de mis dedos.

Creía que iba a necesitar un pequeño periodo de adaptación, dado que el Corsair K100 RGB utiliza interruptores optomecánicos que se sitúan en un nivel distinto a los Cherry MX Red que estoy acostumbrado a utilizar, pero no fue así. Es cierto que las sensaciones que transmite cada pulsación son distintas, más suaves y rápidas, pero me sentí muy cómodo desde el principio, no tuve ningún problema de pulsaciones dobles, y mis dedos pudieron «bailar» encima del teclado con tal precisión y rapidez que parecía que lo habían estado haciendo toda la vida.

La calidad de la iluminación LED RGB excelente, y la verdad es que en el Corsair K100 RGB la configuración que tenemos es un auténtico espectáculo, gracias a la integración de zonas iluminadas en los laterales y en la parte superior del chasis, como podéis ver en las imágenes. Tanto las teclas multimedia dedicadas como las ruedas de control han sido cuidadas también al detalle, tienen una calidad acorde a la terminación general del Corsair K100 RGB, responden a la perfección.

Y hablando de calidad, el reposamuñecas que ha integrado Corsair es perfecto, y representa un salto enorme frente a la pieza de plástico que teníamos en modelos anteriores. Como hemos dicho, está rellena de espuma con efecto memoria y terminada en polipiel, y esto se traduce en una mayor comodidad, algo que marca la diferencia cuando tenemos que pasarnos varias horas escribiendo sin interrupción.

Os he dicho al principio que el Corsair K100 RGB viene con una rueda iCUE, y que sobre ella os iba a hablar más adelante. Pues bien, ha llegado el momento. Esta rueda nos permite realizar diferentes acciones y controlar aspectos tan interesantes como el brillo del teclado, avanzar o retroceder para encontrar nuestras canciones favoritas, grabar macros, hacer scrolling vertical u horizontal, ampliar o alejar e incluso cambiar de aplicación. También podemos crear otras acciones a través de iCUE.

Su uso es muy sencillo. Como podéis ver en la imagen adjunta, podemos elegir qué funciones queremos que estén activas y cuáles no. La rueda mostrará el color acorde a la función que tengamos activa, y podremos cambiarla tocando el botón del centro de dicha rueda. Cuando veamos el color que se identifica con la función que buscamos, solo tendremos que moverla hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si queremos la función de selección de canción, tenemos que tocar el botón hasta que la rueda se ilumine de color blanco, y una vez ahí, moverla hacia la izquierda para volver a la canción anterior, o a la derecha para avanzar a la siguiente.

Mi experiencia con el Corsair K100 RGB en un uso diario estándar centrado en mi trabajo ha sido de diez. Esa suavidad que me transmitía cada vez que tocaba una tecla, la excelente respuesta de cada pulsación y la ergonomía y comodidad del reposamuñecas hacían que escribir fuese un auténtico lujo. Hacía tiempo que no tenía una experiencia tan buena escribiendo con un teclado, y eso que estamos hablando de un modelo para gaming.

Como no podía ser de otra forma, también he realizado pruebas en juegos. Me he centrado en Battlefield 2042, League of Legends, Guild Wars 2 y DOOM Eternal, y debo decir que ha superado todas mis expectativas. Las seis teclas laterales son, con los macros adecuados, de gran utilidad, y nos permiten conseguir un «extra» de rendimiento totalmente legal en juegos competitivos. League of Legends es uno de los mejores ejemplos, puesto que podemos configurar acciones complejas que normalmente requieren la pulsación de varias teclas.

La respuesta del Corsair K100 RGB fue muy rápida y totalmente precisa, incluso en situaciones de alto estrés, donde es fácil sentirse aturullado y acabar realizando montón de pulsaciones superpuestas. No importaba lo rápido que intentase hacer algo, todas las acciones se reflejaban en pantalla al instante, y esto me permitió salir airoso en más de una ocasión. Donde más noté la velocidad de respuesta y la precisión del Corsair K100 RGB fue en Battlefield 2042 y en DOOM Eternal.

Ya sabéis, no basta con pensar y reaccionar rápido, tu teclado también tiene que ser capaz de trasladar esa acción cuanto antes, y en este sentido el Corsair K100 RGB hizo un trabajo impecable, gracias a la tecnología Corsair AXON que, como os dije, consigue una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz (0,125 milisegundos), lo que se traduce en una latencia prácticamente nula.

Notas finales: Un teclado perfecto para jugar, y para trabajar

Si has leído el análisis al completo, te habrás dado cuenta de que he disfrutado mucho analizando el Corsair K100 RGB. Como he dicho al principio del análisis, este no es un teclado más, es un modelo que aspira a convertirse en el mejor de su categoría, y de su gama de precios, y tras probarlo durante varios días en diferentes escenarios puedo deciros que, a mi juicio, lo ha conseguido.

Es cierto que el Corsair K100 RGB tiene un precio elevado, pero debemos ponerlo en relación con todo lo que ofrece, tanto en diseño como calidad de construcción y en prestaciones, y compararlo con lo que podemos encontrar actualmente en el mercado que pueda llegar a estar a su nivel. Con ese contexto, nos damos cuenta de que el Corsair K100 RGB tiene un precio acorde al valor que ofrece, y a lo que tienen en el mercado sus grandes rivales.

El Corsair K100 RGB es un teclado para gaming, pero tiene una estética muy cuidada y atractiva, tanto que, con la iluminación LED RGB desactivada, puede pasar por una solución elegante, discreta y más profesional. Su rendimiento en juegos es sobresaliente, y también es una solución perfecta para trabajar gracias a su cuidada ergonomía, al tacto de sus teclas y a las sensaciones que transmite con cada pulsación, que hacen que escribir durante horas sea mucho más agradable. Esto lo convierte en una solución muy versátil, y mejora aún más el valor que ofrece en relación precio-prestaciones.

La integración de teclas dedicadas, tanto para macros como para multimedia, es otro aspecto a destacar, pero sin duda la guinda al pastel la pone la rueda de control iCUE, ya que con ella podemos realizar numerosas acciones al instante. Si la utilizamos correctamente, puede convertirse en un gran aliado y ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Por otro lado, la iluminación LED RGB es perfecta, y su integración con iCUE nos permite generar una cantidad casi infinita de efectos. Recomendable, sin ninguna duda.