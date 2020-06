La verificación de Twitter volverá con algunos cambios

La verificación de Twitter, el famoso circulito azul volverá a poder ser solicitado fácilmente. Pero lo hará con cambios para que no pueda apropiárselo todo el mundo.

En 2017 Twitter facilitó que todo el mundo con un mínimo de seguidores y que se autodefinieran como personajes públicos, informadores o influenciadores pudieran adjudicarse esta seña. Esto daba una falsa sensación de «autoridad» y se dejaba entender que si se tenía esa insignia Twitter aprobaba esa cuenta.

El problema vino cuando en 2017 un supremacista blanco con la insignia azul tuiteara comentarios despectivas sobre Heather Heyer, una mujer asesinada en el mitin de Charlottesville de ese mismo año.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 9, 2017