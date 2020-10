Free Software Foundation ha cumplido este fin de semana 35 años desde su creación por el programador Richard Stallman y otros entusiastas con el fin de difundir el movimiento del software libre.

Free Software Foundation (FSF) es una organización sin ánimo de lucro «con la misión mundial de promover la libertad de los usuarios de computadoras. Defendemos los derechos de todos los usuarios de software», explican desde la organización como un eslogan legal y ético.

Además de celebrar seminarios, campañas educativas y promocionales de software e informática en general, FSF es responsable de los asuntos legales y organizativos del software libre. También es propietario legal de la mayoría de componentes del sistema operativo GNU, creado bajo el liderazgo de Stallman y que hoy es el desarrollo de las distribuciones GNU/Linux e impulsor de proyectos como el escritorio GNOME o el intérprete de comandos Bash.

La Fundación es la administradora de la GNU General Public License (GPL), la principal licencia de software libre y bajo la que se publica una gran cantidad de software con requisitos de copyleft. También aloja proyectos de software libre (cerca de 3.000) en su sitio web Savannah, ofrece una interfaz web para el hosting y el mantenimiento de las páginas web, listas de correo, etc.

FSF no es solo «filosofía», aunque la personalidad de su fundador y primer presidente, Richard Stallman, lo pueda parecer en ocasiones. Y es que la misma definición de software libre (todo software cuyo código fuente pueda ser estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con mejoras o sin cambios) está íntimamente asociado a la fundación del movimiento creado por Stallman.

Más allá de ello, Free Software Foundation ha impulsado movimientos con los que gran mayoría de usuarios estaría de acuerdo, como la campaña para eliminar el nefasto DRM, DefectiveByDesign; contra las campañas de vigilancia masiva gubernamental, PRISM; campaña de apoyo para la creación de BIOS abiertas; promoción de formatos abiertos frente a propietarios, de documentos, OpenDocument o de audio Ogg; y la eliminación de patentes de software.

35 años de Free Software Foundation

«Nuestro trabajo no estará terminado hasta que todos los usuarios de computadoras puedan realizar todas sus tareas digitales con total libertad, ya sea en un PC o en una computadora de bolsillo. La lucha por el software libre continúa y no estaríamos aquí sin usted», explica la fundación en el anuncio de su cumpleaños.

Para celebrarlo, la FSF ha preparado una semana completa de actividades y terminarán con un evento de aniversario en línea con segmentos en vivo y pregrabados el viernes 9 de octubre. «Nos encantaría que se uniera a la celebración de esta increíble comunidad enviando un vídeo corto (de dos minutos) compartiendo su recuerdo favorito sobre el software libre o con un deseo por el futuro de la libertad del software».

Si te interesa, sigue las instrucciones que han publicado en la wiki de LibrePlanet para cargar el vídeo y escribir a campaign@fsf.org. Recopilarán todos los vídeos enviados y transmitirán una selección durante el evento de cumpleaños el 9 de octubre. Los que quieran hacer una donación para el mantenimiento de la Fundación, recibirán un pin conmemorativo del aniversario.

Finalmente, como el movimiento se demuestra andando, la Fundación cita otras maneras de celebrar su aniversario, como:

Prueba una distribución GNU / Linux.

Observa su guía de correo electrónico contra la vigilancia masiva.

Reemplaza programas que uses que no sean libres por uno que respete tu libertad, como usar LibreOffice en lugar de Microsoft Office.

Solicita a los administradores de tu sitio web favorito que liberen el JavaScript propietario.

Si usas un móvil Android, Instala F-Droid, un repositorio con cientos de aplicaciones de software libre.

Comparte un mensaje en las redes sociales, #fsf35, sobre el trigésimo quinto aniversario de la FSF.

Software libre frente a Open Source

Si las diferencias entre software propietario y software de código abierto son enormes y están bastantes claras, las existentes entre el Software libre y el Open Source no son tan conocidas entre el gran público y pueden confundir. Aclarar en este punto que «Free» no quiere decir en este caso «gratis» y tanto el software libre como el Open Source permiten cobrar por los desarrollos, si bien la mayoría de software de este tipo es gratuito.

Según lo define la Free Software Foundation, el software libre apuesta por la libertad del usuario y no solo por la apertura del código fuente (que también) y para calificarse como tal debe cumplir cuatro libertades fundamentales:

0. Libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.

1. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo como desee el usuario. Por ello, el acceso al código fuente es una condición obligatoria.

2. Libertad de redistribuir copias para ayudar a la comunidad.

3. Libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a terceros, con acceso al código fuente para beneficio comunitario.

Consecuencia de todo lo anterior, el software libre que modifiquemos debe seguir siendo software libre en todos sus extremos, cumpliendo las «libertades» anteriores, incluyendo sus aspectos de redistribución bajo una licencia libre.

A finales del siglo XX, integrantes del movimiento del software libre formaron la Open Source Initiative (OSI) como alternativa a la anterior, dejando fuera aspectos éticos, morales y filosóficos. Más práctico, técnico y comercial, las licencias usadas son menos restrictivas que las del Software libre, tanto en la creación/modificación de código como en su distribución/redistribución.

De hecho, no es completamente obligatorio incluir el código fuente. Aunque debe facilitarse por un «coste razonable», según citan en la definición oficial de la organización. También puede distribuirse junto a código no abierto, algo que no es posible en software libre. Esta mayor flexibilidad ha conseguido unir a grandes actores de la industria, Google, Facebook, Linux Foundation y un larguísimo etc. de compañías y organizaciones adheridas.

En septiembre de 2017 se unió a la Open Source Initiative otra compañía. Y no menor, la mismísima Microsoft como patrocinador oficial en un anuncio impensable hasta el ascenso al frente del ejecutivo de Satya Nadella. Un notición al tratarse del primer productor de software mundial, pero no tan sorprendente teniendo en cuenta los últimos movimientos de Microsoft en torno al Open Source.

Diferencias sutiles entre Software libre y el Open Source, aunque ambos apuestan básicamente por las ventajas del código abierto como uno de los movimientos más importantes de la tecnología mundial, centro de innovación que acelera el desarrollo de industrias enteras y crea estándares de facto con beneficios prácticos para un desarrollador, profesional, empresa o consumidor.

Dejando a un lado la personalidad de su fundador (radical, pero siempre consecuente con sus ideas) Free Software Foundation ha sido muy importante para todo ello y vaya desde aquí nuestra felicitación por el aniversario.