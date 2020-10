Novedades VOD 40/20: ‘Patria’, una sociedad dividida por el terrorismo

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si la semana pasada fue bastante floja en cantidad y la anterior justo lo contrario, el ciclo se repite y vuelve a caer una tonelada de lanzamientos, de los cuales Patria se lleva el puesto de honor. Eso sí, una advertencia: cae mucho, pero el grueso es morralla, así que no esperes ver más de un par de tráilers. Por otro lado, encontrarás cosas muy interesantes en lo que no son novedades: fíjate en las negritas.

HBO

HBO retoma la cabecera de la sección, donde no se le veía desde que a finales de agosto estrenasen Territorio Lovecraft. Y lo hace con Patria, una serie española que está dando mucho de que hablar. Pero no es lo único que trae: un documental, la segunda temporada del drama criminal Warrior y un puñado de película completan la oferta de la plataforma para esta semana.

Si no sabes qué es Patria, o no eres de España, o vives en tu propio mundo. Pero te explico: Patria es la adaptación en formato de miniserie de la novela de homónima de Fernando Aramburu y su estreno en HBO fue precedido por el escándalo, debido a la publicidad que le hicieron colgando un megacartel en plena Gran Vía madrileña que a muchos sugirió una equiparación entre el dolor de las víctimas de la banda terrorista ETA y el de los propios etarras. Porque el llamado «conflicto vasco», otra cosa no, pero dolor generó para todos, vascos y no vascos, independentistas y no independentistas… Dolor inútil, además, pues solo sirvió absolutamente para dividir a una sociedad.

De eso va Patria. La historia se centra en unos personajes en particular y tanto por lo que cuenta el libro como por lo que deja ver la serie, al menos en los dos capítulos que se han emitido hasta el momento, no hay ningún intento de blanquear nada: en ambos bandos se dieron injusticias tremendamente crueles, pero los que dejaron más de 800 muertos tras su paso a base de poner bombas y pegar tiros en la nuca fueron los que fueron. Patria lo refleja con un tono íntimo y bastante deprimente, que habrá que ver cómo desarrolla en los seis capítulos que restan por salir. La imagen de cabecera, por cierto, es la del libro.

Un último apunte: aunque el estreno de Patria se ha dado a bombo y platillo en HBO, se trata en realidad de una coproducción con Mediaset, por lo que también se puede ver totalmente gratis en Telecinco o en Mitele, con un retraso de un capítulo semanal con respecto a HBO. Por increíble que parezca, el basurero de la televisión nacional produce y emite la serie… y la audiencia no acompaña, por supuesto.

Más contenidos exclusivos:

Return to Epipo . «En el campamento de verano de Epipo, los niños vivían en un mundo de magia y juegos de roles. Pero, tras estos inocentes juegos, se esconde la sombra de la humillación y los abusos.»

. «En el campamento de verano de Epipo, los niños vivían en un mundo de magia y juegos de roles. Pero, tras estos inocentes juegos, se esconde la sombra de la humillación y los abusos.» Warrior (T2). «Esto no es China, sino Chinatown en el despiadado San Francisco de finales del siglo XIX donde diferentes organizaciones criminales chinas se enfrentaban entre ellas, además de luchar contra la policía y la clase trabajadora blanca abiertamente racista.»

Nuevos capítulos:

El tercer día (T1)

Room 104 (T4)

Territorio Lovecraft (T1)

We Are Who We Are (T1)

Entra en catálogo:

Al filo del mañana

Balada triste de trompeta

Cómo acabar sin tu jefe 2

Corazones de acero

El ultimo cazador de brujas

Ingrid Goes West

Kamikaze

La tormenta perfecta

Los crímenes de Oxford

Miss Agente Especial

Other Parents (T2)

Saw 2

Torrente 2: Misión en Marbella

Torrente 3: El protector

Torrente 4: Lethal Crisis

Torrente 5: Operación Eurovegas

Torrente, el brazo tonto de la ley

Vota Juan (T2)

Netflix

Netflix vuelve a la carga una semana más con una veintena de contenidos exclusivos en los que como de costumbre hay un poco de todo, además de unas cuantas películas entre las que hay más de un clásico que te puede interesar.

Quizás lo más destacado de la semana en Netflix sea Los chicos de la banda, una adaptación de una obra de teatro que ya tuvo su película en los setenta, y que trata de un grupo de amigos homosexueles que se reúnen para celebrar un cumpleaños. Destaca porque volvemos a ver en acción a Jim Parsons, el inolvidable Sheldon Cooper de The Big Bang Theory y a juzgar por lo que deja entrever el tráiler, el papel de su vida ya lo vimos, cabe repetir. Sea como fuere, la crítica no la está recibiendo mal.

Más contenidos exclusivos:

Ahí te encargo . «Un publicista y una abogada están felizmente casados. Pero justo cuando a ella la ascienden, él siente el imperioso deseo de ser padre… y lleva a un invitado a casa.»

. «Un publicista y una abogada están felizmente casados. Pero justo cuando a ella la ascienden, él siente el imperioso deseo de ser padre… y lleva a un invitado a casa.» Arrested Development (T5). «Es la historia, ganadora del premio Emmy, de una familia adinerada que lo perdió todo y el hijo que tuvo que mantener a todos unidos.»

(T5). «Es la historia, ganadora del premio Emmy, de una familia adinerada que lo perdió todo y el hijo que tuvo que mantener a todos unidos.» Buenos días, Verônica (T1). «Una policía infravalorada, que intenta atrapar a un depredador que actúa en las webs de citas, descubre a una pareja con un terrible secreto. Y toda una conspiración.»

(T1). «Una policía infravalorada, que intenta atrapar a un depredador que actúa en las webs de citas, descubre a una pareja con un terrible secreto. Y toda una conspiración.» Carmen Sandiego (T4). «Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros.»

(T4). «Carmen Sandiego, una ladrona sin igual, recorre el mundo para frustrar los malvados planes de la organización V.I.L.E. con la ayuda de sus ingeniosos compañeros.» Descansa en paz, Dick Johnson . «La cineasta Kirsten Johnson escenifica con inventiva y humor la muerte de su padre, quien ya se acerca al final de su vida, como una forma de encarar lo inevitable.»

. «La cineasta Kirsten Johnson escenifica con inventiva y humor la muerte de su padre, quien ya se acerca al final de su vida, como una forma de encarar lo inevitable.» Día a día (T3). «En esta nueva versión de la clásica serie, una madre soltera cubanoamericana cría a sus hijos adolescentes con la «ayuda» de su madre, una mujer chapada a la antigua.»

(T3). «En esta nueva versión de la clásica serie, una madre soltera cubanoamericana cría a sus hijos adolescentes con la «ayuda» de su madre, una mujer chapada a la antigua.» El caso Watts: El padre homicida . «Con imágenes reales sin editar, este documental ahonda en la desaparición de Shanann Watts y sus hijos, y los horribles sucesos acontecidos posteriormente.»

. «Con imágenes reales sin editar, este documental ahonda en la desaparición de Shanann Watts y sus hijos, y los horribles sucesos acontecidos posteriormente.» Emily en París (T1). «Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.»

(T1). «Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.» Gracias a ti . «Tras enamorarse de una huésped, el empleado de un hotel se ve envuelto en un asalto con rehenes y encuentra el amor verdadero en el lugar más inesperado.»

. «Tras enamorarse de una huésped, el empleado de un hotel se ve envuelto en un asalto con rehenes y encuentra el amor verdadero en el lugar más inesperado.» La peor bruja (T4). «A pesar de entrar por casualidad, puede que la academia para brujas sea el lugar adecuado para esta desastrosa heroína. Basada en las famosas novelas de Jill Murphy.»

(T4). «A pesar de entrar por casualidad, puede que la academia para brujas sea el lugar adecuado para esta desastrosa heroína. Basada en las famosas novelas de Jill Murphy.» Las elecciones, en pocas palabras (T1). «El derecho al voto es una de las bases de la democracia de Estados Unidos. Pero no todos los votos valen lo mismo. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Puede arreglarse?»

(T1). «El derecho al voto es una de las bases de la democracia de Estados Unidos. Pero no todos los votos valen lo mismo. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Puede arreglarse?» Lazos malditos . «Mientras visita a la madre de su prometido en el sur de Italia, una mujer debe hacer frente a una misteriosa y siniestra maldición que pesa sobre su hija.»

. «Mientras visita a la madre de su prometido en el sur de Italia, una mujer debe hacer frente a una misteriosa y siniestra maldición que pesa sobre su hija.» Los chicos de la banda: Algo personal . «Décadas después de que su obra diera protagonismo a la vida homosexual, Mart Crowley se une al reparto y equipo técnico del filme para reflexionar sobre su legado.»

. «Décadas después de que su obra diera protagonismo a la vida homosexual, Mart Crowley se une al reparto y equipo técnico del filme para reflexionar sobre su legado.» Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia . «La reina de la pantalla Michelle Buteau encandila al público y habla sin tapujos sobre ser madre, relaciones, diferencias culturales y funcionarios que la adoran.»

. «La reina de la pantalla Michelle Buteau encandila al público y habla sin tapujos sobre ser madre, relaciones, diferencias culturales y funcionarios que la adoran.» Oktoberfest: Sangre y cerveza . (T1). «Múnich, 1900. El ambicioso cervecero Curt Prank recurre a tácticas despiadadas para construir un salón de la cerveza que domine el lucrativo festival Oktoberfest.»

. (T1). «Múnich, 1900. El ambicioso cervecero Curt Prank recurre a tácticas despiadadas para construir un salón de la cerveza que domine el lucrativo festival Oktoberfest.» Òlòtūré. «Una periodista se hace pasar por prostituta en Lagos para denunciar el tráfico de personas. Allí encuentra un mundo de mujeres explotadas y violencia atroz.»

«Una periodista se hace pasar por prostituta en Lagos para denunciar el tráfico de personas. Allí encuentra un mundo de mujeres explotadas y violencia atroz.» Song Exploder (T1). «Los músicos ahondan en el proceso creativo de la composición y desvelan sus pensamientos íntimos en una serie documental basada en el exitoso podcast.»

(T1). «Los músicos ahondan en el proceso creativo de la composición y desvelan sus pensamientos íntimos en una serie documental basada en el exitoso podcast.» The Chef Show (T4). «El guionista, director y amante del buen comer Jon Favreau y el chef Roy Choi exploran la comida dentro y fuera de la cocina con chefs de renombre y amigos famosos.»

(T4). «El guionista, director y amante del buen comer Jon Favreau y el chef Roy Choi exploran la comida dentro y fuera de la cocina con chefs de renombre y amigos famosos.» Tut Tut Cory Bólidos: Halloween . «Es Halloween y Cory, Chrissy y Freddy quieren hacerse con las mejores chuches. ¿Valdrá la pena ir a la parte más siniestra de la ciudad para conseguirlas?»

. «Es Halloween y Cory, Chrissy y Freddy quieren hacerse con las mejores chuches. ¿Valdrá la pena ir a la parte más siniestra de la ciudad para conseguirlas?» Un hombre serio . «Vive en un barrio marginal y sueña con ascender en sociedad. Pero la red de mentiras que teje para lograr su sueño podría poner en peligro a su hijo de 10 años.»

. «Vive en un barrio marginal y sueña con ascender en sociedad. Pero la red de mentiras que teje para lograr su sueño podría poner en peligro a su hijo de 10 años.» Vampiros contra el Bronx. «Tres chavales con muchas agallas de un barrio del Bronx que se está aburguesando rápidamente descubren un siniestro plan para robarle la vida a su adorada comunidad.»

Nuevos capítulos:

La valla (T1)

Entra en catálogo:

Bajo el mismo techo

Código Lyoko

Constantine

Eighth Grade

Gremlins

Jessabelle

Los juegos del resacón

Más allá de la vida

Mil maneras de morder el polvo

Ricky Zoom (T1)

Salvation (T2)

Seven

Sin reservas

Un loco funeral con Madea

Ya me voy

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, por su parte, llega con un par de documentales con los que no voy a perder ni un segundo, pero también con más de un centenar de incorporaciones a catálogo en las que hay de todo, de series a clásicos de los que se dejan volver a ver con gusto.

Más contenidos exclusivos:

Savage X Fenty Show: Vol. 2 . «Rihanna te invita a una experiencia electrizante en la que podrás ver y comprar su última colección de lencería. Escucharás a Rihanna y a sus colaboradores, y serás testigo en primera fila de la marca Savage X Fenty, desde donde verás a los mejores artistas y modelos: Travis Scott, Rosalía, Bad Bunny, Lizzo, Cara Delevingne…»

. «Rihanna te invita a una experiencia electrizante en la que podrás ver y comprar su última colección de lencería. Escucharás a Rihanna y a sus colaboradores, y serás testigo en primera fila de la marca Savage X Fenty, desde donde verás a los mejores artistas y modelos: Travis Scott, Rosalía, Bad Bunny, Lizzo, Cara Delevingne…» Six Dreams II. «Dos jugadores veteranos, Aritz Aduriz y Santi Cazorla, el CEO de un equipo recién ascendido, Maheta Molango, el gerente de un club de élite, Clemente Villaverde, un entrenador especial, Paco López, y un delantero de gran proyección, Borja Iglesias, afrontan un año que cambiará sus vidas.»

Nuevos capítulos:

The Boys (T2)

Entra en catálogo:

Aleksi

Alien, el octavo pasajero

Amor en repetición

Amor sin tiempo

Armageddon

Bad Investigate

Blue Story

Cien años con Juan Rulfo

Cisne negro

Código fuente

Comanchería

Contrato en Marsella

Criadas y señoras

Dos padres por desigual

El año más violento

El arrecife

El código del amor

El fabuloso Andersen

El gato con botas

El hombre que conocía el infinito

El juego de Ender

El origen de los Guardianes

El pacto

El reinado del terror

El ritmo de la venganza

El sol también es una estrella

El último exorcismo, Parte II

En la cuerda floja

Fiz: Puro Maratón

Flor tardía

Ghost in the Shell

Ice Road Truckers (T7-T10)

Independence Day

Irrational Man

John Rambo

Jorge (Miniserie)

Jugando con fuego

Jugando con la muerte

K-Pax. Un universo aparte

Kundun

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La boda del señor cura

La casa del reloj en la pared

La diligencia

La hermana de la novia

La juventud

La leyenda de Korra (T1-T2)

La maldición de Oak Island (T3-T4)

La modista

La montaña siniestra

La odisea de los pioneros

La princesa de invierno

Ley y Orden (T10-T20)

Locke

Los extraños: Cacería Nocturna

Los héroes del tiempo

Los protegidos (T2)

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3: De marcha por Europa

Madre!

Megamind

Monster Trucks

Monstruos vs Aliens

Mud

Mudanza por amor

Mujeres desesperadas (Serie completa)

(Serie completa) Nebraska

Pearl Harbor

Perdona que te moleste

Philomena

Presunto secuestro

Prometheus

Ratónpolis

Reflejos en un ojo dorado

Réquiem por un sueño

Rings

Río Grande

Robin Hood

Romance de verano

Secretos de verano

Shrek Tercero

Shrek, felices para siempre: El capítulo final

Sing Street

Snowden

Socias y enemigas

Solo Dios perdona

Sonic, la película

Spring Breakers

The Beatles: Eight days a week

The Benza (T1)

The good doctor (T3)

Transformación navideña

Un doctor en la campiña

Un lugar tranquilo

Un pequeño favor

Una vida a lo grande

Vamos Juan (T1)

Vecinos invasores

Wallace & Gromit: La maldición de las verduras

xXx: Reactivated

Y apareciste tú

Apple TV+

Continuamos con Apple TV+, que se muestra más activa que nunca y además de las tres series en emisión que mantiene, estrena una nueva serie documental realmente llamativa y, sorpresa, añade a su catálogo la primera producción no original (la primera temporada de la serie documental que andan produciendo ahora con Ewan Mcgregor).

Más contenidos exclusivos:

Micromundos (T1). «Adéntrate en un mundo diminuto. Descubre la vida y los retos a los que se enfrentan los seres más pequeños de nuestro planeta. Narrada por Paul Rudd, cada episodio está repleto de historias sorprendentes e inspiradoras.»

Nuevos capítulos:

El mundo en moto: rumbo norte (T1)

Ted Lasso (T1)

Teherán (T1)

Entra en catálogo:

El mundo en moto (T1)

Disney+

Por último, Disney+, que apenas añade un documental y una película.

Nuevos capítulos:

One Day at Disney (T1)

Entra en catálogo: