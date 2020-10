El mando de control es uno de los elementos más importantes de cualquier consola, de eso no hay ninguna duda. Hace unas semanas os preguntamos en este artículo cuál ha sido vuestro mando de control favorito, y hoy queremos que nos contéis justo lo contrario, cuál ha sido el peor mando que habéis tenido la oportunidad de utilizar.

Durante la década de los noventa se produjo un breve, aunque intenso momento de gran competitividad en el mundo de las consolas de sobremesa. SEGA y Nintendo vieron como se aventuraba en el mercado Sony, con su PlayStation, una consola por la que nadie daba un centavo, y que al final acabó ganando la guerra de los 32 bits.

Sony fue la recién llegada que mejor parada salió de esa primera transición al 3D, pero no fue la única que intentó hacerse un hueco en el mercado de las consolas de videojuegos. Panasonic lanzó su 3DO en 1993, un sistema de 32 bits muy potente para la época que, sin embargo, no estaba a la altura de SEGA Saturn, y tampoco de PS1. Atari también lo intentó con la Jaguar, un sistema que llegó a promocionarse como una máquina de 64 bits, pero esto no era del todo cierto, ya que todos sus elementos clave eran de 32 bits (CPU, GPU y coprocesadores). Philips, con la CDi, fue otra grande que intentó entrar en el mercado de las consolas.

La locura de los mandos de control en los noventa

Podríamos hacer una lista muy extensa e incluir modelos tan deseados en su momento como la Amiga CD 32 o la extraña y denostada Pippin de Apple, pero lo realmente interesante para el artículo de opinión que tenemos entre manos fue el aluvión de mandos de control estrambóticos que vimos en aquella época.

Algunos fabricantes, como Philips, optaron por diseños clásicos, mientras que otros, como Apple, optaron por combinar una base tradicional con toques nada convencionales que acabaron por convertir el mando de la Pippin en una especie de búmeran carente de sentido.

Por desgracia no he podido probar todas las consolas que han llegado al mercado hasta el día de hoy, ya que algunas eran muy caras y otras tuvieron una distribución tan limitada que eran casi imposibles de comprar, pero de todas las que he podido disfrutar tengo claro que el peor mando de control es el de la Atari Jaguar.

Un amigo quedó tan enamorado del juego Alien vs Predator que no dudó en ahorrar el dinero necesario para comprarse una Atari Jaguar con dicho título. El mando de control era enorme y muy tosco, tenía una ergonomía terrible y solo contaba con una cruceta y tres botones principales. En la parte inferior tenía una sección específica con 12 botones, donde se podía colocar una plantilla adaptada a cada juego en concreto. Debía facilitar el control, al menos en teoría, pero la realidad era todo lo contrario, ya que no era posible llegar cómodamente a todas las filas de botones.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el mando de control que menos os ha gustado?