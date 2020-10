Primer MacBook con Silicon: ¿evento de Apple en noviembre?

Llevamos, desde junio, esperando saber cuándo llegará al mercado el primer MacBook con Silicon, la nueva familia de procesadores anunciada por Apple en el último WWDC. Un salto a la arquitectura ARM tras algo más de una década desde que abandonó PowerPC (RISC) para entrar en el siempre predominante mundo de la arquitectura x86. A algunos no nos parecía una buena idea (y a día de hoy eso no ha cambiado). Sea como fuere, y aunque las primeras voces, allá por junio, apuntaban a que no llegaría a tiempo para presentar nada en 2020, cada vez parece más claro que no va a ser así.

Y hoy Bloomberg apunta con firmeza en ese sentido, afirmando que el primer MacBook con Silicon será presentado por Apple en un evento especial que tendrá lugar en noviembre (si, otro evento más, parece que han cogido carrerilla). También se confirmaría, según las fuentes de Bloomberg, que será el modelo más sencillo de MacBook de los previstos (al menos a corto plazo). Esto tiene sentido por dos razones, y me parece un movimiento inteligente por parte de Apple.

La primera tiene que ver con el precio, y es que una expectativa compartida por bastante gente es que con el salto a Silicon, Apple podría bajar los precios de sus ordenadores. Así, la idea del MacBook barato se ha ido asentando en el imaginario colectivo, y si Apple lanza su primer MacBook con Silicon a un precio que resulte atractivo (aunque al despiezarlo ya no lo sea tanto), se anotaría un punto importante de cara a gran parte de la opinión pública.

La segunda, y es algo sobre lo que todavía tengo dudas (y espero equivocarme) es la relativa al rendimiento. Todavía está por ver si los Silicon son capaces de ofrecer el mismo (o mejor) rendimiento del que ha dado hasta ahora la arquitectura x86 a los Mac. Estoy convencido de que hay mucho trabajo para conseguir llegar a ese punto y, por lo tanto, debutar con un equipo del que no se espere demasiado rendimiento quita un poco de presión a la compañía. La sorpresa habría sido que Silicon debutara en el mercado dentro de un Mac Pro, no con un MacBook con Silicon.

Sea como fuere, y a menos de una semana del segundo evento de Apple de la temporada, todo apunta a que aún habrá uno más antes de que termine el año. Obviamente nada de esto es oficial (recordemos que ni siquiera han confirmado el contenido del evento de la semana que viene), así que todavía tardaremos en recibir confirmación por parte de Apple, y hasta el mismo día no sabremos si el evento se centrará exclusivamente en el primer MacBook con Silicon o, por el contrario, se repartirá la presentación de otros elementos con la keynote del iPhone 12.