HP DeskJet 2720, análisis: completa tu oficina en casa

La impresora que parecía que había perdido su lugar en los hogares, lo ha recuperado rápidamente debido al auge del teletrabajo. Antes si en alguna ocasión teníamos que imprimir algo lo hacíamos en la impresora de la oficina ¿Qué pasa ahora que no estamos en la oficina? De repente la echamos de menos. Una marca que tiene un gran catálogo de impresoras adaptadas a las necesidades de cualquier hogar u oficina, es HP.

El mes pasado HP actualizaba su gama de impresoras DeskJet 2700 con las nuevas HP DeskJet Plus 4100 y la HP DeskJet 2720. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar la HP Deskjet 2720, una impresora polivalente pensada para adaptarse a cualquier necesidad que nos pueda surgir.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 425 x 304 x 154 milímetros.

Peso: 3,42 kilogramos.

Memoria: 86 MB.

Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.

Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp.

Resolución de escaneo: Hasta 1200 ppp.

Resolución de copia: 300 x 300 ppp.

Ciclo de trabajo mensual: Hasta 1000 páginas.

Velocidad de impresión: 7,5 ppm (negro); 5,5 ppm (color).

Velocidad de procesador: 180 MHz

Número de consumibles: 2 (1 tricolor, 1 negro).

Formato archivo de digitalización: JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG

Puertos: 1 Hi-Speed USB 2.0

Capacidad inalámbrica: Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada

Dispositivos de almacenamiento: No admite dispositivos de almacenamiento

Precio: 49,99€

Diseño limpio y sencillo

Las impresoras HP destacan por diseños limpios predominantemente en color blanco. La HP Deskjet 2720 mide 425 x 304 x 154 milímetros, suficientemente amplia para permitir escanear un documento A4 sin problemas. Un detalle a tener en cuenta es que está fabricada con un 20% de plásticos reciclados.

En la parte izquierda superior, al lado de la tapa del escáner encontraremos el botón de encendido y debajo una pequeña pantalla que nos dará información sobre el estado de la impresora, si ha registrado algún error, si está conectada al wifi y los niveles de tinta. Debajo de esta pequeña pantalla tenemos los botones de cancelación de la impresión, carga de papel, conexión WiFi, información y estado de los diferentes niveles de tinta. Si pulsamos en el botón de información nos imprimirá una hoja con información adicional del estado de la impresora.

Para acceder a los cartuchos simplemente debemos abrir las dos tapas delanteras, las cuales se abren fácilmente tirando de la pestaña. Para cambiar los cartuchos, deberemos hacerlo con la impresora encendida, una vez que abramos las tapas, se colocarán automáticamente en el centro para que podamos extraerlos y colocar los nuevos.

Conecta e imprime

HP se ha centrado en que sus impresoras sean muy sencillas de utilizar que no haga falta ni un PC ni cables para empezar a imprimir, tan solo un móvil y una conexión WiFi. Para ponerla en marcha solo hay que descargar en el móvil o en un ordenador conectado al WiFi la aplicación HP Smart. Al hacerlo desde la aplicación móvil no necesitaremos ningún cable, de hecho no viene incluido con la impresora, para conectarla a un PC que no tenga conexión WiFi y que esté conectado a la red por cable.

Una vez descargada la aplicación, puede ser que nos pida instalar un complemento de impresión en el móvil también de HP, para poder gestionar mejor la impresión de documentos. De esta forma, desde la aplicación podremos imprimir cualquier documento o fotografía que tengamos en el móvil y lo mismo podremos hacer desde el ordenador una vez que esté contactada a la misma red.

Pasando al terreno técnico, esta impresora utiliza una tecnología de inyección térmica de tinta HP que utiliza dos cartuchos, uno tricolor y otro negro. Con un ciclo de trabajo mensual de hasta 1000 páginas se promete una resolución soportada de 1200 x 1200 ppp, velocidad de impresión a color de hasta 5,5 ppm y en negro de hasta 7,5 ppm.

Para la actividad de copia es viable obtener hasta 9 copias por documento con una resolución máxima de 300 x 300 ppp y soporte para función de ampliación automática, mientras que su tecnología de escaneo utiliza un sistema CIS con un área soportada de 216 x 297 mm, profundidad de 24 bits, 256 niveles de escala de grises y una resolución de hasta 1200 x 1200 ppp.

HP DeskJet 2720 posee una bandeja de entrada de papel para un máximo de 60 hojas en tamaño estándar, así como una salida de 25 hojas.

En compatibilidad de materiales se soporta tanto papel normal, papel fotográfico (no soporta impresión sin bordes) y papel para folletos, además de gramajes de 60 a 90 g/m² para A4; de 75 a 90 g/m² para sobres y hasta 200 g/m² para tarjetas. En el caso del papel fotográfico HP de 10 x 15 cm se sube hasta los 300 g/m².

Puedes olvidarte de comprar cartuchos con HP Instant Ink

HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio que nos permite imprimir una determinada cantidad de páginas pagando una cuota mensual fija. Nunca más te quedarás sin tinta, y podrás imprimir en color con la calidad que quieras sin tener que preocuparte por los costes, ya que con HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas.

Estos son los planes disponibles:

Plan gratuito: 15 páginas al mes gratis, que podemos ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

15 páginas al mes gratis, que podemos ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro. Plan ocasional : 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y ampliar en packs 10 páginas más por un euro.

: 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y ampliar en packs 10 páginas más por un euro. Plan de impresión moderada: 100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y ampliar en packs de 15 páginas más por un euro.

100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y ampliar en packs de 15 páginas más por un euro. Plan de impresión frecuente : 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y ampliar en packs de 20 páginas más por un euro.

: 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y ampliar en packs de 20 páginas más por un euro. Plan de impresión profesional: 700 páginas al mes por 19,99 euros. Permite acumular hasta 1.400 páginas no gastadas al mes y ampliar en packs de 20 páginas por un euro más.

Conclusiones

La HP DeskJet 2720 demuestra ser una impresora versátil capaz de cumplir con creces las necesidades del hogar y de la pequeña oficina. Es la impresora que necesitamos si queremos imprimir o copiar principalmente documentos. No es la impresora ideal para imprimir fotografías, aunque puede darnos una calidad bastante aceptable.

Ponerla en marcha por primera vez es sencillo y rápido, la tendremos a nuestra disposición para suplir cualquier necesidad que pueda surgir en la oficina en casa o en la escuela online. Ejercicios, etiquetas, informes que queramos revisar en papel… la DeskJet 2720 dará respuesta a esta necesidades que de pronto han aparecido en muchos hogares.