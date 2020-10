Corsair K60 RGB Pro, análisis: menos es más

El Corsair K60 RGB Pro se presenta como un teclado minimalista que adopta una línea sobria, discreta y elegante, y que ha sabido hacer suyo el principio de menos es más. No es necesario crear un armatoste enorme, pesado y lleno de detalles vistosos para dar forma a un buen producto, y el Corsair K60 RGB Pro es un claro ejemplo de ello.

Con este teclado, Corsair ha limitado el espacio utilizado al conjunto de teclas y a un indicador luminoso en la parte superior del pad numérico. Desaparecen tanto las teclas dedicadas a funciones concretas como el logotipo retroiluminado de Corsair.

Gracias a ello tenemos un teclado compacto que ocupará menos espacio en nuestro escritorio, pero que mantiene el mismo nivel de funcionalidad que podríamos esperar de un teclado mecánico de alto rendimiento, y que seguirá atrayendo miradas gracias a su iluminación LED RGB personalizable.

Menos es más. El Corsair K60 RGB Pro mantiene toda la esencia de un teclado de alta calidad en un tamaño compacto, tiene una línea muy cuidada que le permite encajar en cualquier escritorio y, como veremos en este análisis, ofrece un valor muy sólido manteniendo un precio muy contenido.

Antes de empezar queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad del Corsair K60 RGB Pro para su análisis, y por dejarnos trabajar con total libertad y sin prisas. Sin más preámbulos, empezamos, poneos cómodos que tenemos muchas cosas que leer.

Corsair K60 RGB Pro: primer vistazo

Lo primero que llama la atención del Corsair K60 RGB Pro es, sin duda, ese diseño minimalista al que hemos hecho referencia al principio. Como anticipamos, Corsair ha integrado un teclado completo en un espacio muy contenido, y ha adoptado una línea sencilla, discreta y elegante.

El Corsair K60 RGB Pro está terminado en aluminio cepillado con un anodizado en color negro que genera un contraste exquisito con el tono blanco de los interruptores mecánicos, y también con la iluminación LED RGB.

En este teclado todo tiene un porqué, todo encaja como las piezas de un engranaje que funciona en perfecta armonía. Por un lado tenemos el aluminio, un material premium que confiere al Corsair K60 RGB Pro un tacto único y una calidad de construcción propia de teclados mucho más caros. El color negro hace que el Corsair K60 RGB Pro encaje en cualquier escritorio, y los interruptores mecánicos se han integrado en un diseño de tecla flotante para realzar la iluminación LED RGB.

Como podemos ver en las imágenes el resultado es sobresaliente. El Corsair K60 RGB Pro es un teclado que crea valor a través de la simplicidad, y que al mismo tiempo no pasa desapercibido.

Las sensaciones que transmite al tacto son, como cabría esperar, muy buenas. Este modelo tiene una calidad de construcción que, como hemos anticipado, es propia de modelos más caros. El aluminio cepillado tiene un tacto único, y confiere una solidez total al Corsair K60 RGB Pro.

Por lo que respecta a las teclas, Corsair ha utilizado los nuevos Cherry Viola, un nuevo tipo de interruptores que la compañía alemana presentó recientemente durante el CES de 2020, y que han sido diseñados para ofrecer un valor precio-prestaciones equilibrado.

Los Cherry Viola parten de un nuevo diseño más simple que reduce las partes necesarias para su fabricación. Esto, unido a la utilización de un sistema de contacto de cobre en forma de «V», se traduce en un coste de producción menor, lo que ha permitido diseñar teclados de alta calidad con un precio de venta más bajo.

No te engañes, Cherry no ha sacrificado calidad, y tampoco ha comprometido la experiencia de uso. Los interruptores Cherry Viola mantienen esas sensaciones únicas que solo podemos encontrar en un pulsador mecánico, y de hecho tienen cosas en común con uno de los tipos de interruptores mecánicos más populares de Cherry, aunque sobre ello hablaremos más adelante, cuando profundicemos en nuestra experiencia de uso.

Antes de pasar a dicho apartado, vamos a desgranar las especificaciones clave más importantes del Corsair K60 RGB Pro para que tengáis una visión simplificada y global del mismo.

Terminación de alta calidad en aluminio anodizado de color negro.

Teclado compacto con pad numérico incluido.

Diseño de teclas flotantes con interruptores mecánicos Cherry Viola.

Sistema de iluminación LED RGB individual (por tecla) totalmente personalizable a través de iCUE.

Tecnología Anti-Ghosting Rollover N-Key (sin bloqueos al pulsar todas las teclas al mismo tiempo).

Modo de bloqueo de teclas de Windows y atajos de teclado en las teclas de función.

Integración total en iCUE: podemos personalizar la iluminación LED RGB y los ajustes del teclado.

Teclas fabricadas en plástico ABS de alta calidad.

Conector USB Type-A 3.0 con cable de 1,82 metros.

Regulable en altura.

Medidas: 441 x 137 x 35 mm.

Peso: 880 gramos.

Precio: 129,99 euros.

Corsair K60 RGB Pro: nuestra experiencia

El proceso de instalación y de configuración del Corsair K60 RGB Pro es muy sencillo, solo tenemos que buscar un puerto USB Type-A 3.0 y listo, nada más conectarlo se activará la iluminación LED RGB y podremos empezar a utilizarlo.

Aunque estamos ante un teclado que presenta un funcionamiento totalmente «plug and play», para sacar el máximo partido necesitaremos el software iCUE, que podemos descargar de manera gratuita a través de la web oficial de Corsair. El proceso de descarga y de instalación de dicho software no os llevará más de unos minutos, y se encuentra disponible tanto para PCs equipados con Windows 10 como para ordenadores Mac con macOS 10.15 o superior.

Puedo confirmaros, además, que el Corsair K60 RGB Pro es totalmente compatible con Xbox One, Xbox One S y Xbox One X, lo que significa que podréis utilizar este teclado tanto en un ordenador basado en Windows 10 o macOS como en dichas consolas de Microsoft.

Una vez que hayamos terminado de instalar iCUE podemos acceder a una gran cantidad de opciones de configuración y de personalización. Al instalar iCUE podremos utilizar el teclado en modo software, lo que significa que podremos personalizar el teclado y los efectos de iluminación, y también disfrutaremos de una compatibilidad total con la tecnología de iluminación inmersiva de Corsair. Por contra, si lo utilizamos en modo hardware (sin iCUE) estaremos más limitados, y nos perderemos muchas de esas funciones.

El software iCUE es muy ligero, y Corsair no ha dejado de mejorarlo durante los últimos meses. Mi equipo de pruebas cuenta con una gran cantidad de periféricos conectados y tiene toda la iluminación LED RGB sincronizada, pero el consumo de recursos medio de iCUE a nivel de CPU es mínimo, ya que ronda entre el 2% y el 5%, con una media aproximada del 3%. Echando un vistazo al «Administrador de Tareas» de Windows 10 veo que el consumo de RAM es de 183 MB, y que el consumo de energía que representa es «bajo».

Echando un vistazo a fondo a iCUE nos encontramos, como anticipamos, con una gran cantidad de opciones. Podemos crear acciones, personalizar a fondo la iluminación LED RGB con efectos ya existentes o crear nuevas combinaciones, sincronizar la iluminación con un simple clic y ajustar varias opciones del teclado (desactivar las teclas de Windows y otras combinaciones, como «Alt + Tab», por ejemplo).

Si nos vamos a la parte superior y entramos en «Configuración», encontraremos otras opciones de configuración importantes, como la frecuencia de muestreo, la versión del firmware, el nivel de brillo de la iluminación LED RGB y la distribución de idioma que estamos utilizando.

Paso ahora a contaros mi experiencia de uso. He utilizado el Corsair K60 RGB Pro durante una semana, tanto en juegos como en mi trabajo diario, y la verdad es que he quedado gratamente sorprendido. En mi equipo personal utilizo un Corsair K70 MK.2 con interruptores Cherry MX Red, y la verdad es que las sensaciones que me ha transmitido el Corsair K60 RGB Pro han sido muy parecidas.

Esto tiene una explicación. Por un lado, tanto el tacto de las teclas, que están fabricadas en plástico ABS de alta calidad, como el del frontal del teclado, terminado en aluminio anodizado, están al mismo nivel y presentan la misma calidad de construcción que ofrece mi Corsair K70 MK.2. Esto es positivo, sin duda, pero también debemos tener en cuenta el papel que juegan los interruptores Cherry Viola.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, me gustan los interruptores Cherry MX Red porque tienen un tacto suave, un recorrido lineal y una fuerza de actuación bastante contenida. Con este tipo de interruptores me siento muy cómodo trabajando, y disfruto de una experiencia sobresaliente en juegos. Al mismo tiempo, el sonido que generan estos interruptores con cada toque me resulta lo bastante intenso como para «sentir mejor» cada pulsación, y sin llegar a ser para nada molesto.

Los interruptores Cherry Viola que monta el Corsair K60 RGB Pro tienen un recorrido de tipo lineal con una activación de 2 mm y un recorrido total de 4 mm. Su fuerza de actuación es de 45g durante los primeros 2 mm, y sube hasta 75g en los otros 2 mm. No presenta un clic por pulsación perceptible, lo que significa que, en general, transmite unas sensaciones muy parecidas a las que ofrecen los interruptores Cherry MX Red.

Con eso en mente es fácil entender que no haya tenido que afrontar ningún periodo de adaptación con el Corsair K60 RGB Pro. Durante los siete días que de uso que le he dado a este teclado he disfrutado de una experiencia muy cómoda, de una respuesta precisa y sin pulsaciones dobles, y de todas las sensaciones que podríamos esperar de un teclado mecánico más caro.

Mis pruebas se han centrado, principalmente, en dos grandes frentes: escritura de textos largos (mecanografía durante entre 8 y 10 horas al día) y juegos que requieren de una alta velocidad de respuesta. En el primer caso, la experiencia de escritura ha sido perfecta, gracias a la acertada ergonomía del Corsair K60 RGB Pro y al recorrido lineal con baja fuerza de actuación de los interruptores Cherry Viola.

En juegos, he utilizado DOOM Eternal, League of Legends y Guild Wars 2, y el resultado ha sido perfecto. El Corsair K60 RGB Pro ha registrado todas las acciones al instante y sin ningún tipo de problema. No importa lo rápido que pulses las teclas o la cantidad de estas que utilices al mismo tiempo, el Corsair K60 RGB Pro responde a la perfección en todo momento, y en cualquier situación.

Por lo que respecta a la iluminación LED RGB, el Corsair K60 RGB Pro monta un sistema de alta calidad que está a la altura de sus modelos tope de gama, así que no tenéis nada de lo que preocuparos.

Corsair K60 RGB Pro: calidad y diseño para las masas

El Corsair K60 RGB Pro es un teclado muy interesante, no solo por su diseño y calidad de acabados, sino también por el valor precio-prestaciones que ofrece. Corsair ha dado forma a un teclado con un acabado premium que es capaz de dar un toque de distinción a cualquier escritorio, adoptando un enfoque minimalista y un precio contenido, pero sin renunciar a nada.

No importa si quieres jugar o si vas a trabajar, los interruptores Cherry Viola ofrecen una experiencia similar a la que obtendríamos con los Cherry MX Red, lo que significa que son una buena opción para sacar adelante ambas tareas, y que con el Corsair K60 RGB Pro podemos unificar trabajo y ocio en un único teclado.

La iluminación LED RGB tiene la calidad propia que cabría esperar de un teclado Corsair, es totalmente personalizable y se ve reforzada por la terminación de tecla flotante y por los interruptores Cherry Viola en color blanco transparente que ha utilizado la compañía estadounidense. Podemos regular la intensidad de la misma, desactivarla si es necesario y utilizarla para sacar partido a la iluminación inmersiva en juegos.

Rendimiento, diseño, y calidad de construcción, tres grandes claves que definen a la perfección al Corsair K60 RGB Pro, y que se ven rematadas por un precio muy competitivo. Un teclado gaming para los que lo quieren todo, pero sin excesos, y sin tener que gastar más de lo estrictamente necesario.