Si todavía no sabes qué es HP Instant Ink es probable que lleves un tiempo apartado de la actualidad que rodea al mundo de la impresión basada en inyección de tinta, pero no te preocupes, en este artículo no solo te vamos a contar qué es HP Instant Ink, sino que también te explicaremos cómo funciona y qué necesitas para poder darte de alta.

Como siempre, si al terminar tenéis cualquier duda podréis dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudaros a resolverla.

Empezamos por el principio, ¿qué es HP Instant Ink?

Es un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio que nos permite imprimir una determinada cantidad de páginas pagando una cuota mensual fija.

Con HP Instant Ink se eliminan los problemas más importantes que presenta cualquier entorno de impresión tradicional:

No tenemos que controlar los niveles de tinta: ese trabajo lo realizará la impresora, y pedirá de forma automática nuevos cartuchos de tinta a HP antes de que se agoten los que estamos utilizando. Tampoco tendremos que salir a comprar tinta: recibiremos los nuevos cartuchos a domicilio y sin tener que pagar ningún tipo de gasto adicional. La cuota es única, y no varía. Nunca nos quedaremos sin tinta: la impresora trabajará de forma inteligente para controlar el estado de los cartuchos, y se asegurará de que recibes nuevas unidades antes de que estos se agoten.

¿Qué necesito para darme de alta?

Si queremos darnos de alta en HP Instant Ink deberemos cumplir una serie de requisitos bastante sencillos:

Una impresora compatible, es fundamental ya que, como hemos dicho, se ocupa de controlar el estado de los cartuchos y de pedir nuevas unidades.

Una conexión a Internet, necesaria para darte de alta y para que la impresora pueda pedir nuevos cartuchos.

Introducir una dirección válida de correo electrónico, donde recibirás notificaciones asociadas al servicio.

Introducir un método de pago válido, donde se cargarán las cuotas mes a mes.

Si tienes dudas sobre qué impresoras son compatibles echa un vistazo a este enlace, en él encontrarás un listado con todos los modelos compatibles. Solo tienes que elegir la familia y el modelo de tu impresora.

Todo el proceso de alta se realiza de forma online, y podrás completarlo en unos minutos.

¿Cómo funciona HP Instant Ink?

A través de un conjunto de planes de impresión. Cada plan incluye, como hemos dicho, una cantidad de páginas determinada que podemos imprimir al mes con una cuota fija:

Plan gratuito: 15 páginas al mes gratis, 10 páginas adicionales por un euro.

15 páginas al mes gratis, 10 páginas adicionales por un euro. Plan ocasional : 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y comprar 10 páginas más por un euro.

: 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y comprar 10 páginas más por un euro. Plan moderado: 100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y comprar 15 páginas más por un euro.

100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y comprar 15 páginas más por un euro. Plan de impresión frecuente : 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y comprar 20 páginas más por un euro.

: 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y comprar 20 páginas más por un euro. Plan de impresión profesional: 700 páginas al mes por 19,99 euros. Permite acumular hasta 1.400 páginas no gastadas al mes y ampliar en packs de 20 páginas por un euro más.

Si un mes necesitamos imprimir más páginas no pasa nada, tenemos dos opciones:

Podemos comprar packs de páginas adicionales.

También podemos cambiarnos de plan, tanto hacia arriba como hacia abajo. Así, por ejemplo, podemos cambiar del plan de impresión ocasional al plan de impresión moderado, y volver después al primero, sin problema. La única excepción la tenemos en el plan de impresión gratuito, ya que una vez que lo abandonemos no podremos volver.

Para activar nuestra suscripción a HP Instant Ink tenemos que completar el proceso de registro e instalar el pack de cartuchos que recibiremos en un plazo aproximado de diez días. El periodo de facturación solo empezará a contar cuando instalemos los cartuchos, así que tenedlo en cuenta.

Es importante dejar claro que los cartuchos que recibimos dejarán de funcionar si nos damos de baja. Esto es normal, ya que no hemos comprado esos cartuchos, solo hemos pagado por una suscripción a un servicio que nos permite imprimir una determinada cantidad de páginas al mes.

¿Te preocupa el medio ambiente? Pues tranquilo, con HP Instant Ink podrás reciclar todos los cartuchos gastados a través de los sobres con franqueo pagado que recibirás con cada pack de nuevos cartuchos, sin tener que asumir ningún tipo de coste.

¿Qué pasa si mis necesidades de impresión cambian mucho?

No pasa nada, puedes cambiarte de plan en cualquier momento, ya que no adquieres ningún tipo de compromiso. HP Instant Ink no te obliga a nada, tú eliges en todo momento en qué plan quieres estar, y puedes imprimir tus páginas como quieras sin preocuparte por los costes, ya que:

Una página en color vale lo mismo que una en blanco y negro. No importa la tinta que consumas, solo las páginas que imprimas.

Llegados a este punto es importante aclarar qué podemos considerar como una página imprimida. HP Instant Ink contabiliza como tal cualquier página que hayamos imprimido con los cartuchos del servicio instalados en la impresora. Si imprimimos algo por error contará como una página, pero lo mismo ocurriría si utilizásemos unos cartuchos ajenos al servicio, habríamos gastado tinta, así que como vemos no hay nada fuera de lo normal.

Si un mes no llegas a gastar todas las páginas de tu plan no pasa nada, las tendrás acumuladas para el próximo mes, y lo mismo ocurre con las páginas adicionales que hayas comprado.

¿Cómo puedo cambiarme de plan?

Es muy sencillo, te lo explicamos paso a paso:

Tenemos que entrar en nuestra cuenta HP. Es muy fácil, solo tenemos que seguir este enlace e introducir nuestros datos de acceso.

Nos aparecerá el menú principal de HP Instant Ink y la impresora vinculada al servicio.

y la impresora vinculada al servicio. Hacemos clic en la opción de la derecha que pone «cambiar plan».

Elegimos el nuevo plan que queremos utilizar.

Solo nos queda confirmar el nuevo plan y ya está, recibiremos un correo electrónico de confirmación.

Tened en cuenta que si nos cambiamos a un plan superior podremos elegir que tenga efecto inmediato o que entre en vigor a partir del próximo mes, pero si nos cambiamos a un plan inferior solo tendrá efectos a partir del próximo mes.

¿Cuánto dinero puedo ahorrar con HP Instant Ink?

Mucho. Como puedes ver en la imagen superior, HP Instant Ink te informa cada mes del dinero que has ahorrado (al año) al imprimir utilizando este servicio. En nuestro caso, el ahorro ha sido de 213 euros al año, una cifra considerable que, en un desglose mensual, equivaldría a unos 17,75 euros.

¿Y cuánto cuesta imprimir una página con este servicio? Pues como vas a ver a continuación resulta muy económico:

Con el plan de impresión de 50 páginas al mes una página nos costaría 0,059 euros.

Si estamos en el plan de impresión de 100 páginas al mes el coste por página baja a 0,049 euros.

En el plan de impresión de 300 páginas al mes el coste se reduce aún más hasta llegar a 0,033 euros.

Finalmente en el plan de impresión de 700 páginas al mes el coste por página es de 0,028 euros.

¿Vale la pena HP Instant Ink?

Las ventajas que ofrece este servicio hablan por sí solas, y la respuesta es un sí rotundo. Si no estamos seguros y queremos probarlo antes de lanzarnos no hay problema, podremos darnos de alta en el plan de impresión gratuito y quedarnos todo el tiempo que queramos. HP nos mandará avisos cuando estemos cerca de agotar nuestras 15 páginas gratuitas.

Con HP Instant Ink podremos despreocuparnos para siempre de la tinta, no tendremos que perder el tiempo haciendo pedidos ni saliendo a comprar nuevos cartuchos, podremos ahorrar varios cientos de euros al año en tinta y tendremos la oportunidad de ayudar a cuidar del medio ambiente, gracias al programa de reciclaje incluido en cada plan de HP Instant Ink.

No importa si imprimes mucho o poco, puedes cambiarte de plan en cualquier momento y adaptar tu suscripción a tus necesidades reales. Y recuerda que, si en algún momento quieres darte de baja, no pasa nada, podrás hacerlo en unos segundos a través de tu cuenta. Puedes disfrutar de HP Instant Ink a tu ritmo, con total libertad y sin compromisos.

Muy bien, ¿y cómo puedo darte de alta en HP Instant Ink?

Si tienes dudas a la hora de afrontar el proceso de alta no te preocupes, te dejamos justo debajo de estas líneas un resumen completo con todos los pasos que debes dar.