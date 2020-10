El Corsair H60 HAPTIC es un kit de auriculares con micrófono que se presenta como una importante evolución de los Corsair HS60 Pro Surround, y estos parten a su vez de los Corsair HS60. A simple vista no apreciamos cambios importantes, y esto es positivo, ya que quiere decir que mantienen la excelente ergonomía y la calidad de construcción de aquellos, pero tras indagar en sus especificaciones vemos que estos nuevos auriculares están equipados con la tecnología de reproducción háptica en bajos de Taction Technology.

¿Qué es exactamente esta tecnología? Pues muy sencillo, se trata de un sistema que realza y mejora la reproducción de los sonidos graves generando un efecto háptico (vibraciones), lo que contribuye a potenciar la inmersión y a intensificar las sensaciones que nos transmitirán todo aquello que estemos escuchando. Imagina, por ejemplo, que estás echando una partida a Battlefield V y que de repente se produce una explosión enorme. Con la tecnología de reproducción háptica que incorporan los Corsair H60 HAPTIC sonará mucho mejor, y también será mucho más real, tanto que llegarás a sentirla.

Sé lo que estás pensando, ¿cómo es posible? La clave fundamental que permite a los Corsair H60 HAPTIC ofrecer esa enorme mejora se basa en la reproducción de sonidos con un mayor espectro de bajas frecuencias perceptibles por el ser humano. Esto significa que cada sonido grave que se produce es más rico, y se ve potenciado por una serie de vibraciones que nos transmiten sensaciones que no serían posibles con unos auriculares normales.

Con esta tecnología el sonido y la inmersión en juegos se lleva a otro nivel, no solo por la alta calidad que ofrece, sino también por el grado de realismo que alcanza, y por las sensaciones que es capaz de transmitir. Debo reconocer que mis expectativas, antes de probar los Corsair H60 HAPTIC, estaban muy altas. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que cuando tienes unas expectativas muy elevadas tus exigencias se disparan, pero al final la experiencia de uso que he disfrutado con los Corsair H60 HAPTIC ha sido tan buena que he quedado totalmente satisfecho.

Durante las dos últimas semanas he utilizado los Corsair H60 HAPTIC tanto para jugar como para escuchar música mientras trabajo, y hoy, por fin, puedo compartir con vosotros mi experiencia. Antes de empezar quiero aprovechar para dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de los Corsair H60 HAPTIC antes de su lanzamiento, ya que esto nos ha permitido probarlos sin prisa y tener listo nuestro análisis para publicarlo justo en el mismo momento en el que han llegado al mercado. Sin más, empezamos.

Corsair H60 HAPTIC: primer vistazo

Los auriculares Corsair H60 HAPTIC mantienen, como anticipamos, la línea y el diseño de los Corsair HS60 Pro Surround, lo que significa que comparten la ergonomía y la calidad de acabados de aquellos. Esto es muy positivo, ya que dichos auriculares rayan a un nivel sobresaliente en ambos aspectos.

Sin embargo, Corsair ha optado por introducir detalles minimalistas en los nuevos Corsair H60 HAPTIC, entre los que podemos destacar, por ejemplo, la supresión del logo «Corsair» que venía marcado en grande en la diadema de los Corsair HS60 Pro Surround, y que se ha convertido en una discreta serigrafía de menor tamaño en los Corsair H60 HAPTIC.

A nivel de diseño los Corsair H60 HAPTIC me han gustado mucho, aunque debo decir que el toque de color camuflaje no me termina de convencer. Personalmente habría mantenido un toque de color plateado, sin más, pero ya sabéis, cada uno tiene sus preferencias en este sentido, así que son pequeños matices que no afectarán a la valoración final.

La calidad de construcción de los Corsair H60 HAPTIC es fantástica. Tenemos una diadema construida en aluminio, un material ligero pero muy resistente, y unas orejeras fabricadas en plástico ABS de alta calidad. Tanto la diadema como las orejeras están acolchadas con espuma viscoelástica afelpada de efecto memoria, que viene recubierta por una capa de piel sintética cosida.

¿En que se traduce todo esto? Pues en un diseño hecho para durar. Los Corsair H60 HAPTIC ofrecen una larga vida útil gracias a su excelente calidad de construcción. Por otro lado, la ligereza del aluminio ayuda a reducir el peso, lo que se traduce en una mayor comodidad durante largas sesiones de uso. El acolchado con espuma viscoelástica de efecto memoria y la suavidad de la piel sintética también contribuyen a mejorar la experiencia, haciendo que sea más cómoda y más agradable, incluso tras varias horas de uso ininterrumpido.

Estos auriculares son de tipo circumaural, lo que quiere decir que al utilizarlos nos cubrirán por completo las orejas, y nos aislarán del exterior. A mi juicio esta es la mejor opción si queremos sumergirnos de verdad en nuestros juegos favoritos, siempre que la ergonomía y la calidad del acolchado estén a la altura y que garanticen una comodidad total incluso tras largas sesiones de gaming.

El micrófono que viene con los Corsair H60 HAPTIC es extraíble y flexible, lo que significa que podemos retirarlo fácilmente cuando no vayamos a utilizarlo, y que podemos cambiar su posición en cualquier momento sin esfuerzo. En las orejeras tenemos botones dedicados para silenciar el micrófono, y también para regular la intensidad del efecto háptico en sonidos graves y el volumen en general.

A priori los Corsair H60 HAPTIC parecen tener todo lo necesario para convertirse en unos de los mejores auriculares de su segmento, y de su rango de precios, pero sobre este tema profundizaremos en el siguiente apartado, donde os contaremos nuestra experiencia de uso. Antes de lanzarnos, vamos a repasar las especificaciones completas de estos nuevos auriculares.

Acabado premium: acolchado de espuma viscoelástica y terminación en piel sintética.

Alta calidad de construcción: plástico ABS y diadema de aluminio.

Transductores de sonido de neodimio de 50 mm personalizados.

Tecnología de realce, mejora y respuesta háptica de los sonidos graves de Taction Technology.

Micrófono unidireccional desmontable con cancelación de ruido y certificado para Discord. Su frecuencia de respuesta es de 100 Hz a 10 kHz, una sensibilidad de -40dB (+/-3dB) y una impedancia de 2.0k ohmios.

Frecuencia de respuesta de 20Hz – 20 kHz, impedancia de 32 ohmios @ 1 kHz y sensibilidad de 111dB (+/-3dB).

Respuesta de frecuencia táctil: 15Hz – 85 kHz (± 3 dB).

Tiempo de subida y de bajada táctil: 0,008 y 0,085 segundos.

Compatible con Windows Sonic para generar un efecto de sonido envolvente en 360 grados.

Integración y soporte total en iCUE.

Peso: 420 gramos.

Medidas: 161 mm x 99 mm x 207 mm.

Dos años de garantía.

Conector USB Type-A.

Precio: 129,99 euros.

Corsair H60 HAPTIC: nuestra experiencia

La instalación y configuración de los auriculares Corsair H60 HAPTIC no tiene misterio. Solo tenemos que sacarlos de la caja, retirar los plásticos protectores y conectar el cable USB en nuestro PC. Una vez hecho, el sistema lo reconocerá de forma automática.

Si no tenemos el software iCUE de Corsair tendremos que descargarlo desde la web oficial de la compañía. Es una herramienta gratuita, y el proceso no nos llevará más de unos minutos. En caso de que ya tengamos dicho software, pero no nos aparezcan identificados los Corsair H60 HAPTIC es probable que esto se deba a que utilizamos una versión demasiado antigua de iCUE. Solo tendríamos que actualizarla, bien a través de la opción correspondiente integrada en la pantalla de inicio de dicha aplicación, o descargándola directamente desde la web de Corsair.

En iCUE tenemos varias opciones de configuración de los Corsair H60 HAPTIC. Podemos activar el sonido posicional, y regular el volumen del micrófono y la autopercepción, como vemos en las imágenes adjuntas. También tenemos la posibilidad de utilizar ecualizadores predefinidos y de crear un ecualizador personalizado. Os recuerdo que podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Nada más sacar los Corsair H60 HAPTIC de la caja me transmitieron unas sensaciones muy buenas. El acabado de la piel sintética utilizada en las orejeras es de alta calidad y tiene un tacto muy suave. Como anticipamos, el acolchado que ha utilizado Corsair ha sido espuma viscoelástica con efecto memoria, un material que se adapta perfectamente a las particularidades de cada usuario.

En el interior de cada auricular encontramos unas pequeñas piezas que forman parte del sistema de respuesta háptica que incorporan los Corsair H60 HAPTIC, y que no afectan en absoluto ni a la comodidad de estos ni a su ergonomía. Y hablando de ergonomía, la diadema consigue un ajuste perfecto, con la presión justa, y se amolda como guante.

Utilizo gafas para trabajar y para jugar, y con los Corsair H60 HAPTIC no he notado la más mínima molestia, ni siquiera tras utilizarlos durante varias horas seguidas, de hecho siempre llegaba a un punto en el que me olvidaba de que los llevaba puestos. Esto dice mucho de la comodidad y la ergonomía que ofrecen, pero tened cuidado, no os pase como a mí, que en una de esas veces que me olvidé de que los llevaba puestos casi me levanto de golpe y arrastro el PC. Menos mal que al ponerme de pie vi el cable.

El micrófono integrado es extraíble, algo muy importante ya que nos permite quitar un elemento que puede acabar estorbando si no lo vamos a utilizar, y ofrece una calidad muy buena. Podremos comunicarnos con nuestros compañeros de aventuras de una manera clara y nítida.

Vamos ahora a hablar de la calidad del sonido, y sobre todo de esa respuesta háptica a la que hemos hecho referencia, una característica fundamental que diferencia a los Corsair H60 HAPTIC de otros auriculares anteriores. Para empezar a disfrutar de ella no tenemos que configurar nada, ni siquiera a través de iCUE, así que podéis estar tranquilos.

La respuesta háptica funciona con cualquier tipo de contenido que utilice sonidos graves, es decir, no se limita a juegos. Por ejemplo, si escuchamos una canción a través de Youtube, la mejora de sonidos graves y la respuesta háptica funcionarán sin problemas, y lo mismo ocurre si ves una película o si reproduces una canción en cualquier formato.

En general esta tecnología logra un resultado magnífico. Cuando utilicé por primera vez los Corsair H60 HAPTIC opté por una canción bastante complicada para cualquier tipo de auriculares de calidad, «Rip and Tear», de Mick Gordon. Este tema contiene sonidos de gran intensidad que pueden llegar a solaparse fácilmente, pero los Corsair H60 HAPTIC no tuvieron ningún problema. La calidad de sonido fue fantástica, y la respuesta háptica me permitió disfrutar de esta canción como nunca lo había hecho.

Tras esa primera prueba, quedé totalmente prendado de esta tecnología, y me decidí a probar otras canciones de géneros muy variados. Disfruté tanto de la experiencia que cuando me quise dar cuenta llevaba más de una hora buscando y escuchando canciones solo para seguir disfrutando de los Corsair H60 HAPTIC.

La mejora de sonido en graves y la respuesta háptica me permitieron sentir mis canciones favoritas a otro nivel, pero lo mejor es que la calidad del resto de sonidos no se ve afectada, es decir, no se ven solapados ni emborronados por la mayor intensidad y calidad de los sonidos graves, y la respuesta háptica tampoco tiene ningún impacto negativo, todo lo contrario (podemos ajustar su intensidad con la rueda integrada en el auricular).

En juegos el resultado también fue fantástico. He probado títulos de acción frenética, como DOOM Eternal, donde hay muchas explosiones, además de música y sonidos graves, y la inmersión con los Corsair H60 HAPTIC mejoró de forma drástica. Otros juegos más «tranquilos», como Resident Evil 2 Remake, por ejemplo, también se benefician de esta tecnología de respuesta háptica.

Battlefield V y la franquicia Call of Duty son otros títulos en los que los Corsair H60 HAPTIC marcan una enorme diferencia. La tecnología de respuesta háptica que integran estos auriculares nos mantiene más activos, más despiertos, y nos ayuda a identificar mejor y a reaccionar de forma más intensa a las amenazas que nos rodean.

Con los Corsair H60 HAPTIC no te convertirás en un jugador profesional por arte de magia, pero podrás vivir tus juegos favoritos a otro nivel, con una inmersión mucho más profunda y disfrutarás de sensaciones muy intensas que nunca te habrías podido imaginar. Para mí, ha sido una experiencia única.

Notas finales

Los auriculares Corsair H60 HAPTIC representan un importante salto generacional, gracias a la integración de la tecnología de respuesta háptica de Taction Technology, que mejora muchísimo la inmersión en juegos y nos permite disfrutar de sensaciones únicas asociadas al sonido de estos.

Tenía mis dudas, pero mi experiencia con los Corsair H60 HAPTIC ha sido soberbia en todos los sentidos. No tenemos que entrar en complejas configuraciones para disfrutar de la tecnología de respuesta háptica, y esta se aplica automáticamente tanto en juegos como en contenidos multimedia.

Por lo que respecta a la ergonomía los Corsair H60 HAPTIC son tan cómodos que, como dije anteriormente, llega un punto en el que te olvidas de que los llevas puestos, incluso aunque utilices gafas, como es mi caso.

La calidad de sonido es sobresaliente, incluso con la respuesta háptica y la mejora de graves a tope, y el micrófono no se queda atrás. No tengo la más mínima duda, los Corsair H60 HAPTIC tienen todo lo necesario para convertirse en los mejores auriculares dentro de su rango de precios, tanto por calidad en general (de sonido y de construcción) como por el valor añadido que representa la tecnología de respuesta háptica de Taction Technology.