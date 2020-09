El gigante estadounidense ha lanzado las HP ENVY 6000 y HP DeskJet 2700, dos nuevas series de impresoras con las que la compañía amplía y renueva su catálogo de soluciones de impresión dirigidas, principalmente, al mercado de consumo general.

Lo primero que nos llama la atención de las nuevas HP Envy 6000 y HP DeskJet 2700 es, sin duda alguna, su diseño. HP ha introducido cambios importantes y ha realizado una importante puesta al día, manteniendo, además, una clara apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Las HP Envy 6000 y HP DeskJet 2700 están fabricadas con más de un 20% de plásticos reciclados, tienen un diseño renovado, con un toque minimalista (mucho más evidente en la serie HP Envy 6000), cuentan con una interfaz sencilla e intuitiva, integran funciones inteligentes y disponen, además, de conexión Wi-Fi con capacidad de reparación automática. ¿Recuerdas cuando se cortaba la conexión Wi-Fi y tenías que perder tiempo para reconectar la impresora? Pues ya no tendrás que volver a hacerlo con las nuevas HP Envy 6000 y HP DeskJet 2700.



HP Envy 6000 y HP DeskJet 2700: el valor de la impresión inteligente

Ambas gamas son totalmente compatibles con la aplicación HP Smart, una herramienta que nos permitirá imprimir, escanear y realizar muchas otras tareas desde nuestro smartphone y tablet. También podremos acceder a cientos de fichas educativas y totalmente gratuitas, y disfrutar de atajos y funciones avanzadas que nos harán la vida más fácil.

Pero esto no es todo, como no podría ser de otra forma ambas familias son compatibles con el servicio de reposición de tinta HP Instant Ink. Este servicio controla automáticamente los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos que recibiremos a domicilio, y sin gastos de envío, antes de que se agoten los que estamos utilizando. Nunca más te quedarás sin tinta, y podrás imprimir en color con la calidad que quieras sin tener que preocuparte por los costes, ya que con HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, solo las páginas que imprimas.

Estos son los planes disponibles:

Plan gratuito: 15 páginas al mes gratis, que podemos ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro.

15 páginas al mes gratis, que podemos ampliar en packs de 10 páginas adicionales por un euro. Plan ocasional : 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y ampliar en packs 10 páginas más por un euro.

: 50 páginas al mes por 2,99 euros. Podemos acumular hasta 50 páginas no consumidas y ampliar en packs 10 páginas más por un euro. Plan de impresión moderada: 100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y ampliar en packs de 15 páginas más por un euro.

100 páginas al mes por 4,99 euros. Podemos acumular hasta 100 páginas no consumidas y ampliar en packs de 15 páginas más por un euro. Plan de impresión frecuente : 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y ampliar en packs de 20 páginas más por un euro.

: 300 páginas al mes por 9,99 euros. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas y ampliar en packs de 20 páginas más por un euro. Plan de impresión profesional: 700 páginas al mes por 19,99 euros. Permite acumular hasta 1.400 páginas no gastadas al mes y ampliar en packs de 20 páginas por un euro más.

Precio y disponibilidad de las nuevas impresoras HP Envy 6000 y HP DeskJet 2700

HP nos ha confirmado que ahora mismo podemos encontrar un total de cuatro modelos disponibles:

HP DeskJet 2700 : tiene un precio de 49,90 euros.

: tiene un precio de 49,90 euros. HP DeskJet Plus 4100 : tiene un precio de 69,90 euros.

: tiene un precio de 69,90 euros. HP ENVY 6000 : tiene un precio de 79,90 euros.

: tiene un precio de 79,90 euros. HP ENVY Pro 6400: tiene un precio de 99,90 euros.

Podemos encontrar más información en la web oficial de HP.