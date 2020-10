Chromebooks con nueve años de soporte, ¿el nuevo estándar?

Si bien no podemos calificarlos de poco longevos, es cierto que los Chromebooks tienen, desde su misma llegada al mercado, fecha de caducidad. Esto no significa, claro, que llegada la misma dejen de funcionar ni nada por el estilo, no se autodestruyen al cumplirse el plazo. El problema es que, al llegar a la fecha indicada, dejan de recibir actualizaciones. Esto no es algo nuevo, ni mucho menos, todos los sistemas operativos, sean para ordenador o para dispositivos, tienen un periodo de vigencia. Finalizado su ciclo de vida, poco o nada queda por hacer.

El problema en el caso de los Chromebooks, y que es el mismo que afecta a smartphones y tablets es que hablamos de soluciones «cerradas» de dispositivo+OS, no como con un PC, en el que la oferta de sistemas operativos es mucho más variada, e incluso existen sistemas operativos especialmente diseñados para equipos antiguos. Si se acaba el soporte de Windows 7 y tu ordenador no soporta Windows 10, por poner un ejemplo, siempre puedes encontrar alguna distribución ligera de Linux que te permita dar más tiempo de vida a ese hardware.

Decía, no obstante, que los Chromebooks no son una excepción en ese sentido, pero sí que pueden empezar a serlo en otro, puesto que como informa hoy 9to5 Google, el ciclo de vida de estos dispositivos podría prolongarse hasta los nueve años y, es más, ya lo ha hecho con dos modelos concretos, el HP Pro c645 y el Lenovo ThinkPad C13. Dos sistemas para los que Google ha definido un ciclo de vida (es decir, de actualizaciones) que durará hasta junio de 2029.

En los primeros tiempos de los Chromebooks, hubo algunos sistemas con solo tres años, algo que poco después saltó hasta los seis. Después llegó el salto a los ocho, en un movimiento que se acompañó por la ampliación de un año, inesperada, de algunos sistemas que estaban llegando a su fecha final de actualizaciones. Esta política por parte de Google de ir extendiendo la vida de los nuevos dispositivos, es lo que nos invita a pensar que lo que ahora es una excepción, es decir, los nueve años de los HP Pro c645 y Lenovo ThinkPad C13 pueda ser una señal de lo que está por venir.

Es importante, eso sí, aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de la caducidad de los Chromebooks. Ya lo he mencionado antes, no se autodestruyen ni nada por el estilo y, es más, siguen funcionando con normalidad. El problema es que a partir de ese momento dejan de recibir actualizaciones de Chrome OS, su sistema operativo, y aunque mucha gente suele interpretar esto como que ya no se puede disfrutar de nuevas funciones, hay otro aspecto no tan mencionado pero mucho más importante: la seguridad.

En el momento en el que dejan de recibirse actualizaciones, los potenciales problemas de seguridad detectados en las versiones del sistema operativo ya no se resuelven y, por lo tanto, cada día que pasa para un operativo sin soporte hace que el dispositivo sea un poco más inseguro. Los Chromebooks siguen funcionando cumplido su plazo, pero dejan de ser seguros y, por lo tanto, su uso deja de ser recomendable. No obstante, si finalmente se generaliza la vigencia de nueve años, ya estamos hablando de un plazo de vida bastante razonable para un ordenador de este tipo.