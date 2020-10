¿Es Cyberpunk 2077 el juego más esperado del año? Según a quién le preguntes, la respuesta oscilará entre «puede ser» y un sonido gutural, acompañado de movimientos de algarabía. Una alegría que se diluye rápidamente cuando empezamos a hablar de los retrasos que ha ido sumando a lo largo del tiempo. Tanto es así que, aún con una fecha sobre la mesa, las informaciones sobre la presión que la desarrolladora está trasladando a sus programadores nos invitan a pensar en un nuevo retraso, y que finalmente su lanzamiento acabe por retrasarse hasta 2021.

La buena noticia al respecto, aunque no sea recomendable tomarla como una confirmación definitiva, es que hoy sabemos por DSOG que CD Projekt ha dado una sorpresa al anunciar que Cyberpunk 2077 llegará a Stadia al mismo tiempo que al resto de plataformas: “Estamos encantados de anunciar que Cyberpunk 2077 estará disponible en Stadia el 19 de noviembre. Cyberpunk 2077 en Stadia permitirá a los jugadores jugar en sus pantallas favoritas y no tendrán que esperar a que se descargue o instale para entrar y explorar las profundidades de Night City”.

Así, de un plumazo, sabemos que la desarrolladora mantiene, de momento, la fecha prevista y de la que dudábamos (no sin razón), y que además los usuarios de Stadia no tendrán que esperar con respecto al resto de plataformas para poder empezar a jugarlo. Además, según ha informado también la compañía, las personas que lo adquieran a través de la plataforma obtendrán algunos ítems exclusivos como un artbook, la edición digital del cómic Cyberpunk 2077: Your Voice y varios fondos de pantalla para escritorio y dispositivos móviles.

Los altos requisitos técnicos que tendrá el título, hacen que la opción de Stadia sea muy interesante para todos aquellos jugadores que no cuentan con un ordenador que se adapte a sus requisitos, así como aquellos que lo quieran jugar en múltiples dispositivos. Sin embargo, hay un aspecto de no debemos perder de vista al plantearnos el juego en stream, y es que a día de hoy no está nada claro qué es lo que ofrecerá Stadia cuando juguemos a Cyberpunk 2077.

Y no es una pregunta menor, en realidad. Aunque al final, lo más importante de un juego es siempre su argumento y su jugabilidad, es indudable que CD Projekt ha puesto mucha importancia en el apartado gráfico, y una buena muestra de ello es cómo aprovecha, quizá mejor que ningún otro título hasta ahora, el trazado de rayos. Un poderío que queda todavía más claro si vemos el primer vídeo de Cyberpunk 2077 corriendo en una GeForce RTX 30.

Tengo serias dudas de si Stadia será capaz de entregar el juego en un modo gráfico alto, sacando partido del trazado de rayos, y con una resolución y framerate al nivel de lo que muchos jugadores esperan de este título. Ojo, no digo que no vaya a ser así, pero no soy especialmente optimista al respecto. Así, si eres de las personas que esperan la llegada de Cyberpunk 2077 y quieres disfrutarlo al máximo, pero tu ordenador no se ajusta a los requisitos del juego, siempre puedes consultar las especificaciones para cada modo gráfico, así como sugerencias sobre el PC que podrías adquirir para tal fin.