Samsung Galaxy S21: ¿será este su diseño?

Con el iPhone 12 recién aterrizado, Samsung parece no querer perder ni un segundo en plantar batalla a Apple con su Galaxy S21, la próxima revisión de su tope de gama que, por lo que hemos podido saber recientemente, podría adelantar su fecha prevista de llegada al mercado, de febrero (como apuntaban las estimaciones iniciales) a enero. Y puede parecer un cambio menor, pero recordemos que el cambio de año en China se producirá el 12 de febrero, y que por muy distintas que sean nuestras culturas, el intercambio de regalos también se estila por aquellas latitudes…

En estas circunstancias, claro, es normal que se haya acelerado el flujo informativo en relación con el Galaxy S21, primero con la propia noticia del adelanto en su producción, y ahora con una filtración de su diseño que, de confirmarse, ya nos estaría contando algunos detalles interesante sobre este esperado smartphone.

La filtración ha sido llevada a cabo por Steve Hemmerstoffer, más conocido como @OnLeaks que, curiosamente, aunque lo ha anunciado a través de su perfil de Twitter, la ha publicado en el nuevo servicio de red social Voice. Pero bueno, esto es un detalle llamativo pero menor. Lo interesante es recordar ahora, antes de analizar las imágenes del Galaxy S21, que Hemmerstoffer tiene un largo y acertado historial de filtraciones, y que con los nuevos plazos ya estamos a poco más de dos meses de su llegada al mercado. Así, con esta cercanía temporal, se incrementan las posibilidades de que éste sea el diseño definitivo.

Entrando ya en el diseño del Galaxy S21, vemos un cambio en su diseño que no esperábamos. Me refiero, claro, a la cámara. Hasta ahora todo apuntaba a que el S21 sería una revisión «menor» del S20, pero ahora, como mínimo, podemos esperar algún cambio en la misma. Y aunque todavía es pronto para confirmarlo, ver tres cuerpos ópticos en vez de cuatro, como en su predecesor, me hace preguntarme qué objetivo+sensor se habrá «caído». Podría ser, claro, el zoom óptico híbrido, pero vista la tendencia del mercado, apostaría a que el Samsung Galaxy S21 no tendrá teleobjetivo. Y espero equivocarme.

El aspecto de la cámara en el Galaxy S21 me gusta más (opinión personal) que en su predecesor, con esa protuberancia que parece extenderse desde el borde del teléfono, y que el flash LED esté integrado en el panel posterior, y no en el grupo de cámaras, me recuerda bastante al diseño de la serie Note 10.

En lo referido a la cámara frontal, aunque no tenemos aún datos de su óptica+sensor, sí que se confirmaría lo que ya te adelantamos hace unos meses, es decir, que no tendrá la cámara integrada en la pantalla. A este respecto el Galaxy S21 repite la fórmula de su predecesor, con una pequeña perforación en la pantalla que sirve para emplazar el objetivo. Quizá esta novedad llegue en el S22, pero todavía falta mucho para eso, y de momento esto es solo teorizar por teorizar.

En cuanto a su tamaño, según Hemmerstoffer, el Galaxy S21 mide aproximadamente 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (9,0 mm con la protuberancia de la cámara incluida) y, en lo referido a su fecha de lanzamiento, el filtrador indica que sus fuentes le han confirmado que llegaría al mercado en enero, acortando el periodo que el iPhone 12 no se enfrenta a uno de sus principales rivales y, como decía al principio, aprovechando el tirón comercial del año nuevo chino.