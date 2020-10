Radeon RX 6900 XT: ¿Hasta 2,4 gigahercios?

A falta de 10 días para que AMD presente su nueva generación de gráficas, hoy se han filtrado algunos datos sobre las Radeon RX 6900 XT que, de confirmarse, apuntarían a un rendimiento por encima de lo esperado. Hablamos, no obstante, de unos datos no confirmados, por lo que debemos recogerlos con ciertas reservas. Ahora bien, de confirmarse sí que estaríamos hablando de una importante diferencia con respecto a la familia RTX 3080 de NVIDIA, la que se supone que será su principal rival.

Las especificaciones de la GPU AMD Navi 21 XT «Big Navi» para la tarjeta gráfica Radeon RX 6900 XT han sido filtradas en Twitter por Patrick Schur, que acumula un largo historial de aciertos. Y según las especificaciones filtradas, la AMD Radeon RX 6900 XT podría estar bastante por encima de lo que esperábamos hasta ahora, con una frecuencia de reloj capaz de alcanzar los 2,4 gigahercios en modo acelerado (overclock), muy por encima de los 1,71 gigahercios de la RTX 3080.

En el mismo tweet también se afirma que la Radeon RX 6900 XT contará con 16 gigabytes de memoria GDDR6, algo que sí que se había planteado ya en filtraciones anteriores. Y un tercer dato es que su TGP sería de 255 vatios, frente a los 320 vatios de TDP de la RTX 3080 y los 220 de la RTX 3070. En este punto, atendiendo al mayor consumo de la 3080, podríamos interpretarlo en clave de que el rendimiento final que ofrecerá la GPU de NVIDIA sería superior y, como ya apuntábamos aquí por otros datos, la Radeon RX 6900 XT terminaría por situarse entre la RTX 3070 y la RTX 3080, algo más cerca de esta última.

Navi 21 XT

16GB GDDR6

255W TGP

~2.4 GHz (Game Clock) — Patrick Schur (@patrickschur_) October 17, 2020

Algo, eso sí, que no debemos olvidar, es que la Radeon RX 6900 XT no sería el tope de gama de la nueva generación de AMD. Se espera que, en la misma presentación, veamos también el modelo XTX, si bien con respecto a este último no se ha producido ninguna filtración fiable de momento. Si que será interesante, desde luego, comprobar si la GPU tope de gama de AMD reproduce los 2,4 gigahercios de la XT o, por el contrario, nos sorprenderá con una frecuencia aún mayor.

Esto no significa, claro, que la hipotética XTX vaya a situarse a la par con la RTX 3090. Al menos de momento, a la espera de conocer sus especificaciones técnicas, a que podría emular a la XT en el siguiente escalón, instalándose entre la RTX 3080 y la 3090, si bien en este caso, es probable que en una posición más centrada o, incluso, más cerca de la 3080 que del tope de gama de NVIDIA. Sea como fuere, sí que será interesante ver cómo la Radeon RX 6900 XT se esfuerza por plantar cara a las GeForce, algo factible si RDNA 2 se luce con el trazado de rayos, y si su precio está ostensiblemente por debajo de la RTX 3080.