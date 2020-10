Con la presentación del iPhone 12 Apple cumplió todas las expectativas que se habían generado, incluyendo la introducción del estándar 5G y su promesa del «Hi Speed«, que ya os adelantamos unos días antes de que se produjera el evento oficial.

El iPhone 12 es un smartphone tope de gama, pero se divide en dos versiones y cuatro variantes perfectamente diferenciadas. La base está formada por el iPhone 12 Mini, que es el más pequeño y económico de los cuatro terminales. Por encima de él queda el iPhone 12, que ocupa una posición intermedia. En lo más alto tenemos a los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

Los cuatro modelos comparten diseño y adoptan una calidad de construcción premium, pero con matices diferenciadores, ya que los iPhone 12 utilizan aluminio y cristal, mientras que los iPhone 12 Pro tienen un chasis de acero inoxidable y cristal.

Un acabado premium con doble capa de cristal y chasis metálico confiere a estos terminales una estética y una calidad sobresalientes, pero tiene un punto negativo, y es que son materiales que no salen nada bien parados en caídas accidentales, sobre todo cuando impactan en superficies duras e irregulares, como asfalto, por ejemplo.

Apple comentó durante la presentación que ha integrado una terminación conocida como «escudo cerámico», que en teoría hace que el nuevo iPhone 12 sea más resistente a caídas y a arañazos, pero esto no quiere decir que se haya eliminado el riesgo de fractura del cristal en caso de caída.

Reparar un iPhone 12 puede costarte casi lo mismo que un iPhone 11 nuevo

Mi primer smartphone construido en metal y cristal fue el iPhone 4S. Solo se me cayó al suelo una vez, pero afortunadamente la funda y la superficie donde fue a parar (madera) suavizaron el impacto y no sufrió ningún daño. Recuerdo perfectamente el susto, ya que en aquel momento reparar una fractura doble del cristal me costaba casi lo mismo que comprar un smartphone nuevo.

Apple ha mantenido esa tendencia con su nuevo iPhone. En la web oficial de la compañía de la manzana podemos ver que arreglar un iPhone 12 que haya sufrido daños graves y que no estén cubiertos por la garantía nos costará 449 dólares. Una caída que fracture el cristal de ambas caras del terminal encajaría a la perfección en este tipo de reparaciones.

Con esos 449 dólares podríamos comprar un iPhone SE 2020, que cuesta 399 dólares, o poner un poco más de dinero y hacernos con un iPhone XR, que tiene un precio de 499 dólares. Si tenemos la mala suerte de romper de esta manera un iPhone 12 Pro, el coste de la reparación sube hasta los 549 dólares, una cifra que queda muy cerca de los 599 dólares que cuesta un iPhone 11.

Los precios en España también son muy altos. Reparar daños fuera de garantía en el iPhone 12 Pro puede costarnos hasta 591,10 euros, mientras que en el caso del iPhone 12 el coste sería de 477,10 euros. Apple no ha listado los costes de las versiones «mini» y «Max», pero es probable que ambos ronden los 431,10 euros y 641,10 euros, respectivamente.

Podríamos pensar que los altos costes de reparación es algo exclusivo de Apple, pero nada más lejos de la realidad. Son muchos los fabricantes que han apostado por los diseños todo pantalla y por las terminaciones en metal y cristal, y por tanto el coste de las reparaciones es elevado en todos los smartphones que han adoptado ambas tendencias. Por contra, los smartphones construidos íntegramente en aluminio, o en materiales más modestos, como el plástico, no tienen, en la mayoría de los casos, este problema.