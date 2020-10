Ya faltan menos de 24 horas para el evento más importante del año del mes de Apple, la keynote Hi Speed en la que, finalmente, llegará el iPhone 12. Porque, claro, a esta alturas ya prácticamente nadie duda de que el evento vaya a estar centrado en la nueva revisión del smarphone de Apple, ¿verdad? En caso de que no fuera así ya no hablaríamos de un leve retraso con respecto a lo vivido en años anteriores, sino de un gran retraso que podría afectar significativamente tanto a las ventas del iPhone 12 como a la imagen de Apple, y desde luego no es el mejor momento para ello.

Entonces, podemos dar por sentado que la presentación de mañana se centrará en el iPhone 12 o, para ser más exactos, los cuatro modelos que esperamos que sean presentados. Ya te hemos contado todos los rumores que han inundado las redes los últimos meses, que puedes encontrar recopilados aquí, y a los que se suma que, muy probablemente, el iPhone 12 no tendrá pantalla de 120 hercios, y aquí te explicamos la razón.

Así pues, recopilando, esperamos cuatro modelos del smartphone: iPhone 12 (5,4 pulgadas), iPhone 12 Max (6,1 pulgadas), iPhone 12 Pro (6,1 pulgadas) y iPhone 12 Pro Max ( 6,7 pulgadas). Éstas son las hipotéticas especificaciones técnicas de los cuatro modelos:

iPhone 12 de 5,4 pulgadas

Este modelo será el más económico de los cuatro. Estará fabricado en aluminio y cristal, y tendrá

Pantalla IPS con resolución HD.

Doble cámara.

Conectividad 5G.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

649 dólares-709 euros.

iPhone 12 de 6,1 pulgadas

Pantalla IPS con resolución FullHD.

Doble cámara.

Conectividad 5G.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

749 dólares-829 euros.

iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas

Pantalla OLED con resolución FullHD+.

Triple cámara + LiDAR.

Conectividad 5G.

6 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

999 dólares-1.159 euros.

iPhone 12 Pro Max de 6,7 pulgadas

Pantalla OLED con resolución FullHD+.

Triple cámara + LiDAR.

Conectividad 5G.

6 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

SoC Apple A14 fabricado en 5 nm con CPU de seis núcleos y GPU Apple de cuatro núcleos.

1.099 dólares-1.259 euros.

¿Veremos algo más en Hi Speed?

Ahora bien, sabido es que Apple no suele celebrar eventos dedicados a un único dispositivo… o al menos no lo ha hecho hasta ahora. Así, una de las teorías que veíamos factible hasta hace unos días era que, junto con los nuevos iPhone, llegara también el primer MacBook con Apple Silicon. Sin embargo esa posibilidad parece haberse esfumado, puesto que, según hemos sabido, Apple estaría preparando un evento específico.

Así pues, en septiembre tuvimos evento de Apple Watch y iPad, mañana tendremos el de los nuevos iPhone y el mes que viene el primer macBook con Silicon, y esto nos debe hacer preguntarnos si lo que en este 2020 parece una excepción, podría convertirse en la nueva política de comunicación de Apple en años venideros. No parece lo más probable, y más bien da la sensación de que se trata de una acción puntual para intentar contrarrestar todas las polémicas en las que está envuelta actualmente. No obstante, quizá la experiencia sea buena y decidan repetirla en el futuro.

No obstante, se hace extraño pensar en una presentación de un único producto, así que la gran duda ahora mismo es qué acompañará al iPhone en esta presentación. Tras un repaso a los medios anglosajones, como TechCrunch, vemos que la teoría que va ganando más peso a medida que se acerca el evento, es que por fin ha llegado su momento para los AirPods Studio, unos auriculares de los que ya llevamos meses escuchando rumores, y que según afirman algunas fuentes ya habrían entrado en producción hace algún tiempo.

También cabe la posibilidad de que lo que veamos sea un nuevo Apple TV y, en tal caso, que el lanzamiento de Apple One, la unificación de servicios de Apple anunciada en la keynote de septiembre, se oficialice con fecha y hora. También vuelven los rumores sobre el Airtag, ese enigmático dispositivo de rastreo que se añadiría a otros objetos para, con él, poder localizarlos fácilmente. ¿Qué será? Mañana a estas horas ya lo sabremos.