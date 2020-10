Con el gran telón de humo ofrecido por la presentación del OnePlus 8T la semana pasada, y los recientes rumores del posible adelanto de su próxima generación, no es de extrañar que a muchos les haya pasado desapercibida la ausencia de noticias de los nuevos OnePlus Nord esperados. Sin embargo, ya es sabido que la compañía posee dos nuevos modelos para esta familia, los cuales de hecho apuntan a un lanzamiento inminente que podría sorprendernos durante la próxima semana.

O así al menos lo habría tratado de organizar la compañía china, ya que ha vuelto a ser víctima de una potente filtración, compartida por la conocida cuenta de Twitter de OnLeaks, centrada en revelar las especificaciones completas que podremos encontrar en ambos OnePlus Nord N10 y OnePlus Nord N100.

Especificaciones OnePlus Nord N10 y N100

OnePlus Nord N10 OnePlus Nord N100 Sistema operativo Android 10 personalizado con la capa OxygenOS 10.5 Android 10 personalizado con la capa OxygenOS 10.5 Pantalla Pantalla de 6,49 con frecuencia de actualización hasta 90Hz Pantalla LCD de 6,52 pulgadas Resolución FullHD+: 2376 x 1080 píxeles HD+: 1440 x 720píxeles Procesador Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 460 Memoria 6 GB de RAM 4 GB de RAM Almacenamiento 128 GB de almacenamiento 64 GB de almacenamiento Cámara frontal Sin especificar 8 MP Cámara trasera Configuración cuádruple:

·64MP

·8 MP gran angular

·2 MP macro

·2 MP retrato Configuración triple:

·13 MP

·2 MP macro

·2 MP retrato Conectividad Wi-Fi, 5G, Dual-SIM, USB-C, jack 3.5mm Wi-Fi, 4G, Dual-SIM, USB-C, jack 3.5mm Batería 4.300 mAh 5.000 mAh Dimensiones Sin especificar Sin especificar Peso Sin especificar Sin especificar Precio Sin especificar Sin especificar

Pese a lo que la lógica de los números podría decirnos a primera vista, el llamado Nord N10 será el modelo mayor de estos dos nuevos teléfonos, siendo de hecho el único que incluya la compatibilidad con las nuevas redes inalámbricas 5G. Y es que este terminal estará equipado con un Snapdragon 690 5G, el primer y más bajo chip de Qualcomm con soporte 5G. Una característica que lo situará en una gama media premium, a la que se sumarán otras características interesantes como una pantalla con frecuencias de actualización de 90Hz, o la presencia de una configuración de cámaras cuádruple montada alrededor de un sensor primario de 64 megapíxeles, así como el ya casi extinto conector jack para auriculares.

Por su parte, el OnePlus Nord N100 llegaría con unas especificaciones notablemente más modestas, equipando un procesador Snapdragon 460 y una pantalla con resoluciones HD+, eso sí, de un tamaño ligeramente mayor que alcanzará las 6,52 pulgadas. Y es que aunque este segundo teléfono apunte a una gama menos, eso no quita para que continúe buscando destacar, equipando una potente batería de 5.000 mAh.

Disponibilidad y precio

En cuanto a su disponibilidad, como bien decíamos, la compañía todavía no ha anunciado una fecha concreta siquiera para su presentación, aunque de ser ciertos los rumores, deberíamos tener más información antes de finales de este mismo mes. Así pues, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre sus posibles precios de salida, dado que se trata de versiones inferiores del modelo original, todo apunta a que estos teléfonos llegarán con una notable rebaja de su precio, por lo que no sería de extrañar encontrar nos por debajo de los 300 euros.