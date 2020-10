Pese a la cada vez mayor cantidad de datos que están adelantando recientemente ambas empresas, todavía hoy existen algunas incógnitas sobre las Xbox Series X y PlayStation 5, siendo la retrocompatibilidad de ambos hardware y software una de las preguntas más repetidas: ¿Funcionarán mis juegos de la generación anterior? ¿Y los mandos y accesorios?

En el caso de Xbox Series X, la respuesta parece ser un sí. Y es que dado que las consolas más modernas están compuestas en gran parte por componentes que se pueden comprar por separado para crear un PC gaming con capacidades muy similares, la retrocompatibilidad de los periféricos no debería resultar un problema, centrándose los verdaderos retos en el sistema operativo, la compatibilidad de fabricación y el poder de la empresa para trabajar con los desarrolladores para crear juegos que estén optimizados para funcionar en un tipo específico de máquina.

Xbox One Media Remotes will continue to work with Xbox Series X|S as part of our commitment that you can bring your existing accessories forward with you. The design team hid the IR receiver inside the bind button #PowerYourDreams pic.twitter.com/vNQ2FJsgRh

— Larry Hryb (@majornelson) October 22, 2020