GitHub ha eliminado YouTube-DL de sus repositorios tras una solicitud legal de la RIAA que argumenta estaba destinada a «eludir las medidas de prevención de la piratería de TouTube».

YouTube-DL es una popular herramienta de línea de comandos, de código abierto, y a nuestro juicio totalmente legítima, que se usa para descargar vídeos de la plataforma de Google. Estaba alojado en GitHub, recordemos propiedad de Microsoft, y ha sorprendido su eliminación.

La RIAA, la poderosa Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, ha explicado que -en su opinión- YouTube-DL viola la sección 1201 de la ley de derechos de autor de EE. UU. Y, por lo tanto, es ilegal en sí misma, porque está destinada «claramente a eludir las medidas de protección tecnológicas utilizadas por los servicios de transmisión autorizados como YouTube» y «reproducir y distribuir videos musicales y grabaciones de sonido propiedad de sus empresas asociadas sin autorización para tal uso».

La medida es polémica, como otras similares. Imagina que suspendieran el buscador de Google porque algunos usuarios lo utilizan para buscar contenido pirateado. O que se eliminara la red .torrent por los mismos motivos.

Los seguidores de YouTube-DL han criticado la decisión bajo estos argumentos, señalando que no todos usan la herramienta para la piratería. Algunas personas lo usan para descargar una copia de seguridad de su propio contenido, mientras que otras lo usan para archivar videos que podrían eliminarse en cualquier momento por una razón u otra.

Holy cow, the RIAA has gotten youtube-dl taken off Github. DMCA notice: https://t.co/V50S6H6Evk

— Parker Higgins (@xor) October 23, 2020