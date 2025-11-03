Noticias
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Google ha sido acusado repetidamente de imponer censura en YouTube en situaciones que nada tienen que ver con actividades ilegales o con cuestiones de derechos de autor. La compañía ha argumentado habitualmente que ciertos videos podrían ser «perjudiciales» para el usuario, incluso cuando la lógica detrás de esas afirmaciones son cuestionables o no tienen relación con el contenido real.
Este tipo de bloqueo ha llegado a rozar el absurdo, tanto como para tener su propia página en Wikipedia. Ahora alcanzan otro grado, censura de vídeos sobre tecnología que hasta ahora era bastante inusual.
Censura en YouTube por los requisitos de Windows 11
Ya sabes que Microsoft ha convertido la actualización a Windows 11 en un proceso bastante complejo, sobre todo por el aumento de requisitos de hardware. En consecuencia, la compañía ha recibido críticas de los usuarios, quienes han calificado su decisión de descontinuar Windows 10 como un modo de obsolescencia programada.
Si el aumento de requisitos de hardware en aspectos como CPU, memoria o almacenamiento son habituales y lógicos en cada generación e incluso la presencia del TPM o el Secure Boot pueden argumentarse como mejoras en ciberseguridad, otros como bloquear el uso de cuentas locales simplemente no tienen un pase y obedecen a necesidades comerciales de Microsoft.
Pero lo que ha sucedido al divulgador Rich, presentador del canal CyberCPU Tech, va más allá. Creó su canal tras años trabajando como técnico informático y en él publica vídeos que explican problemas informáticos comunes, además de contenido sobre videojuegos y otras temáticas.
Recientemente subió un video que mostraba cómo instalar y usar Windows 11 con una cuenta local, una práctica que Microsoft desaconseja, pero que es perfectamente legal y que tiene beneficios obvios para el usuario sobre las instalaciones con cuentas ID de Microsoft. En MuyComputer (y en muchos otros medios especializados) te hemos venido informando de ello y ofreciéndote tutoriales para realizar un proceso que no tiene nada de ilegal y que múltiples firmas de software ofrecen.
Pero la censura en YouTube piensa distinto y eliminó el mencionado vídeo. Rich especuló que la eliminación se debió a un falso positivo causado por la dependencia de la plataforma en herramientas de IA propensas a errores. Pero cuando subió un segundo vídeo para saltar las restricciones de hardware su sorpresa fue mayúscula. También fue eliminado.
El youtuber apeló la decisión de YouTube y la respuesta no tiene desperdicio, ya que sugirió que explicar cómo instalar Windows 11 en sistemas no compatibles podría fomentar «actividades peligrosas o ilegales que podrían causar daños o la muerte». El absurdo en mayúsculas.
No ha recibido ninguna explicación sobre cómo su vídeo estaba causando «daño», lo que le ha llevado a culpar a Microsoft y a sus políticas de software, pero sinceramente -con todos los problemas que tienen en Redmond- no creemos que Microsoft pierda el tiempo con un simple creador de contenido y más parece un nuevo salto de la censura en YouTube. Te dejamos con el vídeo que ha publicado alertando de la situación.
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Llega la Anbernic RG DS, el ‘regreso’ de la Nintendo DS
Migrar a la nube sin perder el rumbo: todo lo que debes saber en este webinar
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCVI)
Tesla y sus robotaxis: promesas, choques y secretismo
No, la NASA no oculta información sobre 3I/ATLAS
Nothing Phone (3a) Lite: especificaciones completas, precio y fecha de lanzamiento
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%
20 juegos de terror con pocos requisitos para disfrutar este Halloween
Ryzen 5 7500X3D en camino, AMD quiere romper la gama media
La censura en YouTube alcanza el absurdo: bloqueo de vídeos por instalar Windows 11 con una cuenta local
Nothing Phone (3a) Lite: especificaciones completas, precio y fecha de lanzamiento
Xbox ya no compite con otras consolas: su mayor rival es Tik Tok, y no es una broma
El SoC Apple M5 alcanza los 99 grados C, mejora frente a los 114 grados C del M4
Elon Musk da un paso más para acabar con Twitter
Xbox Magnus será un híbrido entre consola y PC
Lo más leído
-
A FondoHace 7 días
Nothing Phone (3a) Lite: especificaciones completas, precio y fecha de lanzamiento
-
NoticiasHace 5 días
OpenAI lanza modelos abiertos de seguridad “gpt‑oss‑safeguard”
-
AnálisisHace 6 días
X870E AORUS MASTER X3D ICE, análisis completo
-
NoticiasHace 4 días
AMD Adrenalin 25.10.2 introduce una nueva tecnología que puede reducir el consumo de VRAM en un 98%