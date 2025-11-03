Google ha sido acusado repetidamente de imponer censura en YouTube en situaciones que nada tienen que ver con actividades ilegales o con cuestiones de derechos de autor. La compañía ha argumentado habitualmente que ciertos videos podrían ser «perjudiciales» para el usuario, incluso cuando la lógica detrás de esas afirmaciones son cuestionables o no tienen relación con el contenido real.

Este tipo de bloqueo ha llegado a rozar el absurdo, tanto como para tener su propia página en Wikipedia. Ahora alcanzan otro grado, censura de vídeos sobre tecnología que hasta ahora era bastante inusual.

Censura en YouTube por los requisitos de Windows 11

Ya sabes que Microsoft ha convertido la actualización a Windows 11 en un proceso bastante complejo, sobre todo por el aumento de requisitos de hardware. En consecuencia, la compañía ha recibido críticas de los usuarios, quienes han calificado su decisión de descontinuar Windows 10 como un modo de obsolescencia programada.

Si el aumento de requisitos de hardware en aspectos como CPU, memoria o almacenamiento son habituales y lógicos en cada generación e incluso la presencia del TPM o el Secure Boot pueden argumentarse como mejoras en ciberseguridad, otros como bloquear el uso de cuentas locales simplemente no tienen un pase y obedecen a necesidades comerciales de Microsoft.

Pero lo que ha sucedido al divulgador Rich, presentador del canal CyberCPU Tech, va más allá. Creó su canal tras años trabajando como técnico informático y en él publica vídeos que explican problemas informáticos comunes, además de contenido sobre videojuegos y otras temáticas.

Recientemente subió un video que mostraba cómo instalar y usar Windows 11 con una cuenta local, una práctica que Microsoft desaconseja, pero que es perfectamente legal y que tiene beneficios obvios para el usuario sobre las instalaciones con cuentas ID de Microsoft. En MuyComputer (y en muchos otros medios especializados) te hemos venido informando de ello y ofreciéndote tutoriales para realizar un proceso que no tiene nada de ilegal y que múltiples firmas de software ofrecen.

Pero la censura en YouTube piensa distinto y eliminó el mencionado vídeo. Rich especuló que la eliminación se debió a un falso positivo causado por la dependencia de la plataforma en herramientas de IA propensas a errores. Pero cuando subió un segundo vídeo para saltar las restricciones de hardware su sorpresa fue mayúscula. También fue eliminado.

El youtuber apeló la decisión de YouTube y la respuesta no tiene desperdicio, ya que sugirió que explicar cómo instalar Windows 11 en sistemas no compatibles podría fomentar «actividades peligrosas o ilegales que podrían causar daños o la muerte». El absurdo en mayúsculas.

No ha recibido ninguna explicación sobre cómo su vídeo estaba causando «daño», lo que le ha llevado a culpar a Microsoft y a sus políticas de software, pero sinceramente -con todos los problemas que tienen en Redmond- no creemos que Microsoft pierda el tiempo con un simple creador de contenido y más parece un nuevo salto de la censura en YouTube. Te dejamos con el vídeo que ha publicado alertando de la situación.