Seguro que una imagen muy esperada por muchos era la de cajas y cajas de la esperada PlayStation 5 en todo tipo de comercios, esperando a ser compradas. Y si encima la combinamos con la cada día más cercana Navidad (sí, siento recordarlo, pero ya faltan menos de dos meses para su llegada), la imagen gana muchos puntos. Al menos para mí, que arrastro desde la niñez un enorme filia por los grandes espacios llenos de juguetes y juegos, así como por los interminables catálogos que recogen toda esa oferta.

Además, y al igual que ocurre con otros dispositivos, a algunos usuarios, pese a existir la posibilidad de hacer pedidos online y recibirlos en casa, les gusta más la idea de acudir a su tienda más cercana (o a su centro comercial más cercano, eso va en gustos) para comprar personalmente el capricho de la temporada y, en el caso de una consola como la PlayStation 5, aprovechar para dar un ojo a los títulos ya disponibles, quizá con la idea de llevarse un par de ellos junto con la consola. Reconozco que yo también soy de esos.

Sin embargo, y según informa Wccftech, esta imagen podría no darse este año y, lo que resulta más llamativo, sería a instancias de Sony, que estaría presionando a los minoristas para que no vendan ninguna PlayStation 5 en tienda durante 2020, lo que obviamente incluiría la campaña navideña. Su intención es que, al menos durante lo que queda de año, y quizá también principios de 2021, el 100% de las ventas se lleve a cabo exclusivamente online.

El informe en el que se basa esta información se circunscribe a Noruega, por lo que no se sabe si la medida es extrapolable a otros países. No obstante, y dada la razón de esta medida, tiene bastante sentido pensar que, cómo mínimo, sí que se extendería por todo el continente europeo. Según la filtración, Sony «amenazaría» a los minoristas que no cumplan esta medida con recibir menos stock de PlayStation 5, un golpe directo a sus ventas que, no obstante, solo podrían evitar aquellos que dispongan de un canal de venta online.

La razón de Sony para tomar esta medida es, sí, el coronavirus. Sony no quiere que la tradicional imagen de colas en tiendas para comprar la nueva versión de la consola, en este caso la PlayStation 5, se puedan vincular con la difusión del patógeno, una imagen que podría resultar muy nociva para la marca, y que se entiende perfectamente que quiera evitar. Además, teniendo en cuenta que esto puede incidir negativamente en el volumen de ventas, hay que reconocer que realmente Sony parece anteponer la salud pública a sus propios intereses. Algo que debería ser lo normal, pero que, desgraciadamente, no estamos acostumbrados a ver.