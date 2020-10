OnePlus Watch: buenas y malas noticias

Seguramente no sea la primera vez que escuchas hablar del OnePlus Watch, el hipotético reloj inteligente que la compañía estaría pensando en hacer llegar al mercado. Es más, hasta es probable que tengas la sensación de que no es algo nuevo, de que se trata de un run-run que lleva sonando desde hace tiempo. Estás en lo cierto, pues ya en 2016, después no ya de rumores, sino incluso de que su propio CEO contara que lo habían considerado, el proyecto fue aparcado por la compañía.

Y desde entonces, «silencio radio», salvo algún esporádico rumor, generalmente acogido con muy poco interés. Todo cambió, sin embargo, cuando la cuenta oficial de OnePlus en India publicó este tweet, en el que recuperaba unos diseños del OnePlus Watch de 2016, y los acompañaba del texto «More things are coming to the OnePlus ecosystem. It’s just a matter of time 🧐 #UltraStopsAtNothing». Parece que el proyecto del reloj inteligente de OnePlus no estaba muerto, solo estaba durmiendo.

Desde entonces son muchas las especulaciones que se han generado alrededor del mismo. La principal tenía que ver con la inminencia de su llegada al mercado. Y es que un tweet así, invita a pensar que el OnePlus Watch sería presentado en el primer evento de la compañía tras su publicación, ¿verdad? Sí, por supuesto, me refiero a la presentación del OnePlus 8T. Sin embargo, finalmente el reloj no fue la sorpresa de dicha presentación y, desde entonces, nos estamos preguntando qué ocurre.

Y hoy, según una información del filtrador Max J., OnePlus ha pospuesto el lanzamiento del OnePlus Watch. Peor aún, las fuentes del filtrador no han sabido darle una fecha ni tan siquiera aproximada para su lanzamiento, dejándonos de nuevo a la espera, pendientes de saber cuándo llegará el OnePlus Watch al mercado. Tampoco sabemos la razón detrás del aplazamiento del reloj inteligente. Pero según el informante, el motivo de ese retraso podría ser «algunas complicaciones con la producción o el desarrollo del software».

Cuando llegue al mercado (si es que llega algún día) y se mantiene el diseño original, el OnePlus Watch tendrá un diseño circular, semejante al del Samsung Galaxy Watch, en vez de optar por un diseño cuadrado, como el del Apple Watch. Y esto es lo único que se sabe, de momento, sobre el, de nuevo, esperado y pospuesto smartwatch de OnePlus. Y esperemos que en esta ocasión sea solo un retraso, y no otra cancelación como la que ya sufrió el proyecto en 2016. ¿O no sería excesivamente cruel cancelar dos veces un mismo proyecto?