Buscador de Apple: quizá más pronto de lo previsto

Hace ya unos meses hablamos, por primera vez, de los hipotéticos planes para crear un buscador de Apple. Desde entonces no se habían producido nuevas informaciones ni filtraciones al respecto. Aún así, las razones que nos llevaron a dicha conclusión siguen vigentes y, por lo tanto, nada ha cambiado desde entonces. O, mejor dicho, nada había cambiado, hasta la publicación de un informe de The Financial Times, que sí que señalaría importantes cambios en este sentido.

Y es que según el diario financiero, el buscador de Apple podría estar más cerca de lo que pensábamos, y la principal razón de ello sería la presión que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos está imponiendo a Google, con una demanda antimonopolio presentada el pasado martes, por un presunto pago de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares a Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado en sus dispositivos.

Aunque la demanda del Departamento de Justicia no ha acusado a Apple de irregularidades, lo más probable es que la compañía quiera tener una alternativa interna lista en caso de que los reguladores bloqueen su asociación con Google, un contexto en el que el buscador de Apple tendría todo el sentido y, además, tampoco supondría una ruptura «abrupta» con Google, ya que sería la justicia la que obligaría a la toma de dicha decisión.

Esto se confirmaría por cambios recientes. Por ejemplo, con iOS 14, Apple parece haber dado un paso hacia ese objetivo. La última versión del sistema operativo del iPhone muestra los resultados propios de Apple cuando los usuarios escriben consultas desde la pantalla de inicio. Además, su rastreador web, Applebot, ha aumentado recientemente sus actividades de rastreo. Los rastreadores navegan por Internet en busca de indexación web, algo que forma la columna vertebral de un motor de búsqueda. ¿Está el bot alimentando la base de datos del futuro buscador de Apple? Todo apunta a que sí.

Hace algo más de dos años, Apple fichó a John Giannandrea, que hasta entonces era el principal responsable de las funciones de búsqueda de Google, algo a lo que se suma que, en los últimos tiempos, los de Cupertino han incrementado sustancialmente su búsqueda activa de, valga la redundancia, ingenieros especializados en búsquedas. Otro indicio más de que el buscador de Google está más cerca de lo que pensábamos hasta ayer.

No es, eso sí, un movimiento sencillo. En primer lugar, desarrollar un buscador que ofrezca unas prestaciones semejantes a Google y Bing no es tarea fácil. Además, incluso cuando lo logre, conseguir su implantación no será especialmente sencillo, más aún si la compañia no quiere buscarse problemas con la justicia, imponiendo el uso de su buscador en todos sus dispositivos. Lograr que el buscador de Apple se convierta en la opción preferida de los usuarios es un trabajo de años. Para conseguir que funcione, es imprescindible que Apple piense a largo plazo.