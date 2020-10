PS5: Sony desvela todos los detalles de PlayStation Plus

Una de las dudas que más se han planteado los futuros propietarios de una PS5 es qué ofrecerá Sony a los usuarios que contraten PlayStation Plus. Así, cerca ya de su lanzamiento, que te recuerdo que se producirá el próximo 19 de noviembre, la tecnológica ha decidido despejar las dudas, publicando en su blog una entrada en la que da múltiples detalles sobre los títulos a los que podrán acceder los usuarios que contraten este servicio.

La versión del servicio para PS5 estará disponible desde el día de lanzamiento y ofrecerá una selección de 20 títulos de PS4 con acceso ilimitado a los mismos para todos los usuarios que contraten PlayStation Plus. Esta es la lista de los mismos:

De Worldwide Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón

De desarrolladores de Sony y terceros

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Resulta curioso, eso sí, que el servicio solo vaya a ofrecerse, en principio, para los usuarios de PS5, pese a que todos los títulos son de PS4, no hay ninguno que sea propio de la nueva generación. La única razón que se me ocurre es que no quieran reducir las ventas de los mismos para la PS4. No obstante, lo más probable es que parte de los usuarios de PS5 esperen hasta que el servicio incluya algún título exclusivo de la nueva generación. Algo para lo que, me temo, todavía tendrá que pasar un tiempo.

Además de anunciar más detalles sobre la colección PlayStation Plus, Sony también ha anunciado qué juegos obtendrán gratis el próximo mes los suscriptores de PS Plus. Esto incluye el primer juego gratuito de PS5, Bugsnax, que estará disponible del 3 de noviembre al 4 de enero (sin embargo, la versión para PS4 del juego no será gratuita). Mientras tanto, los juegos de PS4 que estarán disponibles son Middle-earth: Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart Edition , que estarán disponibles del 3 de noviembre al 30 de noviembre.

Anuncio de lanzamiento de PS5

Además de la información sobre PlayStation Plus, Sony también ha presentado el anuncio de lanzamiento de la PS5, un mismo comercial que se emitirá de manera global (con doblaje localizado, eso sí) y que, como indica la compañía, se centra en el concepto de exploración.