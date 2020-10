iPhone 13: comienzan las filtraciones

Sí, has leído bien, hablo del iPhone 13. Cuando apenas han pasado unos días desde su llegada al mercado, y todavía nos queda mucho por descubrir de la actual generación, la del iPhone 12, la actual generación del smartphone de Apple ya ha perdido todo el interés para los filtradores. Y, por lo tanto, ya han empezado a buscar señales e indicios sobre lo que podremos encontrar en la próxima generación. Y aún siendo tan pronto para ello, parece que alguien ya ha encontrado algo al respecto.

La persona que podría haber encontrado la primera información interesante sobre el iPhone 13 es nada menos que Jon Prosser, el popular filtrador que ya suma una gran lista de aciertos en lo referido a Apple y que, entre otros aciertos, fue el primero en indicar que Apple no presentaría el iPhone 12 en septiembre. Y ahora, en este tweet, apunta a un importante incremento clave en su capacidad. Y lo hace con una interesante afirmación: Hope y’all are ready for 1TB iphones.

A este respecto, cabe recordar que el último salto en capacidad de almacenamiento de los iPhone lo vivimos en 2018, cuando se alcanzaron los 512 gigabytes con el iPhone XS. Así, tiene bastante sentido esperar un nuevo salto tres años después. Así pues, las configuraciones que podemos imaginarnos son 128GB, 256GB y 512GB para el iPhone 13, y 256GB, 512GB y 1TB para los modelos iPhone 13 Pro y Pro Max, de mantenerse las mismas líneas de producto que en la actual generación.

Ahora bien, ¿qué sentido tendría un terabyte de almacenamiento en un iPhone? Son muchas las voces que afirman que 512 gigabytes ya son más que suficientes para un móvil, incluso aunque tenga capacidad de grabar vídeo en 4K. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que el salto no solo afecta al modelo de mayor capacidad, sino a todos los de la gama. Y si bien un terabyte puede parecer mucho, por el otro lado, los 64 gigas de la versión más básica empiezan a resultar un tanto insuficientes.

Por otra parte, y aunque esto sí que es tirarse a la piscina, una de las novedades que podría traer el iPhone 13 es grabación de vídeo en 8K. No hay, de momento, no hay ninguna filtración que apunte en este sentido, pero tiene sentido planteárselo como posibilidad y, en este caso, los requisitos de almacenamiento crecerían sustancialmente. Y dado que Apple pone más peso en la cámara y las funciones de grabación de vídeo, a la espera de ver los topes de gama del resto de fabricantes para 2021 y el primer trimestre de 2022, encaja que quieran situarse entre los primeros en dar este salto.

Todavía tendremos que esperar un tiempo hasta que empiecen a llegar filtraciones con más datos, pero de momento ya sabemos que el iPhone 13 mantendrá la muesca superior, demorando la llegada de la cámara bajo la pantalla como mínimo hasta el iPhone 14, y que en su configuración más alta podría alcanzar el terabyte. No está mal, si tenemos en cuenta que muchos usuarios todavía están esperando para tener su iPhone 12. Definitivamente, esto cada año va más rápido.