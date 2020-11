iPhone 12: poco amigo de los servicios técnicos no oficiales

Era solo cuestión de tiempo: una vez que el iPhone 12 ha empezado a llegar a sus compradores, y como ya es tradición, iFixit ya ha llevado a cabo el primer desmontaje completo del nuevo smartphone de Apple. No ha sido el primero en llegar, como ya te contamos aquí, pero sí el más completo, que es algo a lo que nos tienen acostumbrados y, por lo tanto, la aproximación más cercana que tendremos muchos al interior del iPhone 12.

La valoración hecha por iFixit es, en general, positiva, pues lo que han visto «ahí dentro» encaja con lo que debería. Sin embargo, es posible que esa calificación pueda descender, dado que hay quienes se han encontrado con problemas en el iPhone 12 después de desmontarlo y volverlo a montar. Y es que, pese a su modularidad, puede que Apple haya establecido ciertos requisitos que aseguran que solo los iPhones reparados por proveedores de servicios autorizados continuarán funcionando sin problemas después de ser desmontados.

En concreto, el problema detectado surge al intercambiar piezas entre dos iPhone 12, aunque sean completamente similares, algo que escapa de toda lógica, puesto que estamos hablando de los componentes originales, no de piezas «clonadas» por terceros (éstas ni siquiera han llegado al mercado todavía), por lo que, al menos en teoría, no debería ser un problema de compatibilidad ni nada por el estilo.

Es obvio que puede deberse a un error puntual, y que incluso puede ser imputable a una mala manipulación en el montaje de las piezas. Sin embargo, es normal sospechar un poco, puesto que no es ninguna novedad que a Apple no le gustan demasiado las reparaciones por parte de terceros, y que en algunas ocasiones ha empleado diversas cortapisas para limitar las mismas o incluso para impedirlas, forzando a todos los usuarios de sus dispositivos, en este caso del iPhone 12, a pasar por su servicio técnico ante cualquier incidencia.

La principal teoría que sostiene iFixit sobre este comportamiento del iPhone 12, no obstante, no está relacionada con este punto, y debo reconocer que tiene cierto sentido, y no es otra que la de garantizar la seguridad del dispositivo. Y digo que tiene bastante sentido porque, de confirmarse este comportamiento, no solo afectaría a componentes fabricados por terceros, sino también a otros componentes de Apple que, hipotéticamente, podrían haber sido manipulados. En tal caso, tendría sentido que el servicio técnico, una vez sustituido un componente, dispongan de alguna herramienta específica para validarlo en el dispositivo, y que su funcionamiento vuelva a ser el normal.

De confirmarse este punto, lo más lógico sería que Apple informara públicamente de esta limitación y su razón de ser, aunque por otra parte, sería necesario comprobar cómo encaja este tipo de bloqueos en los diversos marcos legales. Y es que impedir las reparaciones por parte de terceros pueden no tener encaje legal en bastante países y, por lo tanto, Apple podría verse forzada a encontrar la manera de que el iPhone 12 sí que pueda ser reparado por terceros, ya sea con componentes oficiales o con otros fabricados por terceros, algo muy común en la actualidad tanto con las baterías como con las pantallas.



Con información de Slashgear