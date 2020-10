El pasado 13 de octubre, Apple celebró su habitual encuentro en torno a la nueva versión de iPhone, esta vez dedicado a iPhone 12, que se presentó con más “sabores” que nunca, en concreto cuatro: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

Ya se están vendiendo tanto el iPhone 12 como el iPhone 12 Pro, y los otros dos modelos (iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max) se podrán reservar a partir del próximo 6 de noviembre y llegarán a las tiendas el 13 de noviembre. El protagonista de nuestro análisis es el iPhone 12 Pro, aunque también mencionaré algunas de las características exclusivas del iPhone 12 Pro Max, que las tiene.

De un vistazo

Para empezar, me gustaría echar un vistazo rápido a todas las novedades del iPhone 12 Pro, ya que más adelante las analizaré con más detalle. La primera de ellas, y sin lugar a dudas la más esperada, es que el iPhone 12 en todas sus versiones es el primer iPhone con 5G de la historia. Es una característica que no todos los usuarios podrán aprovechar, ya que dependerá de la cobertura que en este sentido le ofrezca su operador de telefonía, pero el 5G ha llegado a la familia iPhone para quedarse.

Otro gran cambio del iPhone 12 Pro es su nuevo diseño de borde plano, carcasa de acero inoxidable y cristal trasero mate texturizado, así como la cubierta frontal Ceramic Shield que ha multiplicado por cuatro su resistencia cuando sufre alguna caída.

Además, como nadie duda de que un smartphone de gama alta como el iPhone no solo se adquiere por sus cualidades tecnológicas, Apple ha ampliado la gama de colores (grafito, plata y oro) con el azul pacífico (el que podéis ver en las imágenes que acompañan este análisis).

Siguiendo con las novedades, destacar la pantalla Super Retina XDR, con bordes reducidos y tamaño de 6,1 pulgadas para el iPhone 12 Pro y 6,7 pulgadas para el iPhone 12 Pro Max. Es la pantalla más brillante y nítida que jamás haya tenido un iPhone, y en el caso del 12 Pro Max aporta 2.778 x 1.284 (458 ppi), el mayor número de píxeles ofrecido por un iPhone en toda su historia.

Qué decir del nuevo sistema de cámaras (y hablo de “sistema” porque con el iPhone hace tiempo que ya no se puede mencionar simplemente “su cámara”), con nuevo gran angular con lente de siete elementos y apertura de f/1,6, lo que mejora en un 27% el rendimiento al hacer fotos y grabar vídeos con poca luz. Sin olvidar el ultra gran angular con campo de visión de 120 grados o el teleobjetivo con distancia focal de 52 mm y zoom óptico de 4 aumentos.

Y si nos referimos al iPhone 12 Pro Max, su gran angular con apertura f/1,6 alberga un sensor un 47% más grande con píxeles de 1,7 μm, lo que supone una mejora del 87% en condiciones de poca luz, así como un ultra gran angular y un teleobjetivo con 65 mm de distancia focal y zoom óptico de 5 aumentos. Además, ambos modelos ofrecen Dolby Vision de extremo a extremo y grabación con HDR con Dolby Vision hasta 60 f/s, a lo que se suma una estabilización mejorada.

Continuando con las novedades del sistema de captura y grabación de imágenes, el escáner LiDAR (introducido por primera ver en el iPad Pro 2020) mide la distancia de la luz y usa la información de la profundidad de píxeles de las escenas para ofrecer experiencias de Realida Aumentada más rápidas y realistas. También logra que el enfoque automático sea seis veces mejor en condiciones de poca luz, para una mayor precisión y reducir el tiempo de captura al hacer fotos y grabar vídeos.

Además, la cámara delantera TrueDepth alcanza los 12 MP y trabaja con los modos Noche y Deep Fusion, y nos permite grabar vídeos HDR con Dolby Vision hasta 4K y 30 fps.

Completan nuestro vistazo rápido a las principales novedades de la familia iPhone 12 Pro (incluido el Max) el procesador A14 Bionic con tecnología de 5 nm y el nuevo cargador inalámbrico MagSafe para el iPhone, que se vende de manera separada por 45 euros, sin el adaptador de corriente USB-C de 20 W, que tiene un precio de 25 euros.

Y por qué cuento todo esto de que el adaptador de corriente se vende por separado, pues porque por primera vez en la historia del iPhone ese adaptador no va en la caja; sí incluye el cable, pero Apple ha dejado fuera el adaptador por motivos de sostenibilidad (esto lo comenzó haciendo con el Watch Series 6 y Watch SE).

Argumenta que eso le permite hacer que la caja del iPhone sea más pequeña y que por lo tanto la huella de carbono en su transporte y distribución se reduzca. Cuando compres un iPhone 12, no te olvides de comprobar que tienes el adaptador USB-C adecuado porque si no es así, tendrás que comprar uno. Por cierto, tampoco se incluyen auriculares.

La llegada del 5G

Aunque muchos usuarios se «queden fríos» frente al hecho de que el iPhone 12 sea la primera generación del teléfono de Apple con 5G porque su operador de telefonía móvil no ofrece esta conectividad o porque todavía las zonas de cobertura de esta tecnología son manifiestamente mejorables, no tendría sentido analizar el nuevo terminal sin reconocer el valor que aporta esta característica, demandada ya en su día cuando los de Cupertino lanzaron el iPhone 11.

Durante el último año, frente al aumento de competidores que ya incluyen conectividad 5G en sus nuevos terminales, Apple ha estado buscando la mejor forma de incluir esta prestación sin que afecte dramáticamente a la autonomía de sus terminales.

En la nota de prensa lanzada por Apple el pasado 13 de octubre, decían: «El iPhone 12 Pro tiene más bandas 5G que cualquier otro smartphone y ofrece la mayor cobertura 5G en todo el mundo…. La tecnología 5G del iPhone agiliza las cargas de contenido y las descargas, mejora la calidad del vídeo en streaming, hace que los juegos respondan mejor y permite interactuar en tiempo real con las apps y usar FaceTime en alta definición, entre otras muchas cosas. Los clientes además podrán disfrutar de una conexión rápida y segura, reduciendo la necesidad de conectarse a puntos WiFi públicos«.

Y sí, tienen razón, cuando la conectividad 5G sea una realidad extendida entre la mayoría de los usuarios (y Apple con sus iPhone 12 puede ayudar a lograrlo), habrá muchos usos del smartphone que cambiarán a mejor, como por ejemplo las actualizaciones del sistema operativo, que se podrán hacer en cualquier momento sin tener que esperar a llegar a la WiFi de casa o la oficina.

Sin embargo, y volviendo al problema de la autonomía, es lógico que Apple le haya dado muchas vueltas hasta incorporar 5G a sus terminales. Según leemos en las pruebas realizadas por Tom´s Hardware, basadas en utilizar redes 4G o 5G para navegar continuamente por diferentes páginas web a un ritmo de 30 segundos y con 150 nits de brillo de pantalla, la duración de la batería del iPhone 12 Pro ha sido de 9 horas y 6 minutos (en el caso del iPhone 12 ha sido de 8 horas y 25 minutos), frente a las 11 horas y 16 minutos alcanzadas (por supuesto solo en 4G) en el iPhone 11 o las 10 horas y 24 minutos (de nuevo solo en 4G) del iPhone 11 Pro. Es decir, los iPhone 12 consumen casi un 20% más de batería cuando trabajan con 5G.

Teniendo en cuenta estos resultados, no es de extrañar que Apple haya incluido en sus iPhone 12 el modo Smart Data, que evalúa la necesidad de utilizar 5G y equilibra el uso de datos, la velocidad y el consumo en tiempo real para que el dispositivo tenga más autonomía.

Nuevo diseño y pantalla Super Retina XDR



Otra gran novedad de la familia iPhone 12 es el cambio de diseño, al abandonar los bordes redondeados a los que nos ha tenido acostumbrados Apple desde el iPhone 6 hasta el iPhone 11, dando paso a bordes planos parecidos a los que vimos en su día desde el iPhone 4 al iPhone 5s. En el iPhone 12 Pro la banda de acero inoxidable de calidad quirúrgica refleja perfectamente nuestro entorno, aunque este pulido no es nuevo porque empezó en el iPhone X, pero en un borde de canto plano se aprecia mucho más.

Qué decir de este cambio de diseño, pues que va sobre gustos. A mí personalmente me agradaba más el tacto al coger mi iPhone 11 Pro Max, aunque supongo que llevo tantas generaciones con el borde redondeado que será cuestión de acostumbrarme. Respecto a las cubiertas, la parte trasera es de vidrio mate texturizado, y la frontal Ceramic Shield es, según Apple, hasta cuatro veces más resistente ante caídas gracias a los cristales nanocerámicos que hay en su interior. Yo no lo he probado, ni lo voy a hacer, pero parece que sí es mucho más resistente, como se puede leer en varias webs.

Otro dato interesante sobre la resistencia del iPhone 12 Pro es su clasificación IP68, esto significa que podríamos sumergirlo hasta seis metros durante un máximo de 30 minutos y no tendría por qué estropearse. Y por supuesto, los nuevos terminales están protegidos frente a salpicaduras de líquidos como café y refrescos.

En las dos imágenes de arriba se puede apreciar la diferencia entre los bordes planos del iPhone 12 Pro y los bordes redondeados del iPhone 11 Pro Max.

La pantalla Super Retina XDR es otro de los puntos fuertes del iPhone 12 Pro, ya que ofrece una relación de contraste de 2 millones a 1 y alcanza hasta 1.200 nits de brillo con una resolución de 2.532 x 1.170 a 460 dpi. Esto en qué se traduce, pues en que los negros son muy verdaderos incluso en áreas oscuras de fotos y vídeo, en que bajo condiciones de mucha luz solar la pantalla sigue viéndose muy bien, y en que los ángulos de visión son excelentes.

Eso sí, su refresco es de 60 Hz, por lo que la especulación de antes del lanzamiento que hablaba de una pantalla de 120 Hz fue solo eso, especulación. Y es que incluir 5G y una pantalla de 120 Hz en el mismo dispostivo habría provocado una bajada en la autonomía del terminal que Apple no puede permitirse.

Sistema de cámaras Pro y escáner LiDAR

Antes de hablar sobre el nuevo sistema de cámaras del iPhone 12 Pro, quiero detenerme en la tecnología LiDAR, introducida por primera vez en el iPad Pro 2020. LiDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado.

Hace años que se utiliza en ámbitos profesionales (geología, óptica, topografía o física atmosférica) y en los últimos tiempos se ha popularizado entre el gran público por su uso en vehículos autónomos para identificar objetos o en mapeadores de terreno como los coches Waymo que usa Google para crear/actualizar sus mapas.

La gran novedad de Apple es montar un sistema como este en un tablet o en un smartphone, y abrir así posibilidades desconocidas hasta ahora en un dispositivo móvil. ¿Y para qué? Para fotografía y sobre todo para Realidad Aumentada.

Técnicamente, el escáner LiDAR instalado en el iPhone 12 Pro funciona a nivel de fotón en nanosegundos, puede usarse en interiores y exteriores y calcula la distancia de objetos situados hasta un máximo de cinco metros. El soporte añadido a iOS para manejar sus funciones usa los puntos de profundidad que captura el escáner LiDAR, los datos procedentes de las cámaras y los sensores de movimiento, con los algoritmos de visión artificial del procesador principal A14 Bionic.

Ello permite recrear escenas 3D al detalle, combinando objetos digitales con los del mundo real para Realidad Aumentada y también usarlo en fotografía para aplicar efectos como desenfoque o bokeh, o mejorar los retratos nocturnos.

A la izquierda vemos el sistema de cámaras del iPhone 12 Pro y a la derecha el del iPhone 11 Pro Max.

En cuanto al sistema de cámaras, contamos con tres cámaras de 12 Mpx con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. El ultra gran angular tiene una apertura de f/2,4 y campo de visión de 120º; el gran angular su apertura es de f/1,6, y en el teleobjetivo la apertura es de f/2 para el iPhone 12 Pro y de f/2,2 para el iPhone 12 Pro Max.

En el iPhone 12 Pro el zoom óptico de acercamiento y alejamiento es x2 con rango de zoom óptico x4 y su zoom digital es de hasta x10, mientras que en el iPhone 12 Pro Max el zoom óptico de acercamiento es de x2,5 y el de alejamiento de x2 con rango de zoom óptico x5, y su zoom digital es de hasta x12.

La mejoras en el modo Noche hacen que también esté disponible en la cámara TrueDepth y en el ultra gran angular. Y además el time-lapse en modo Noche aumenta el tiempo de exposición para que los vídeos sean más nítidos, las estelas de las luces estén mejor definidas y cuando se utilice trípode en condiciones de poca luz los resultados sean mejores.

Comparativa de imágenes tomadas con el iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 y iPhone 12 Pro.

Uso del zoom en el iPhone 12 Pro.

Modo nocturno en el iPhone 12 Pro.

Modo retrato en el iPhone 12 Pro con luz natural a x1 y x2.

Ejemplos de fotografías tomadas con el iPhone 12 Pro a plena luz del día.

En cuanto al vídeo, la gran novedad es que graba vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 60 fps, así como vídeo 4K a 24, 30 o 60 fps, 1080p HD a 30 o 60 fps y 720 HD a 30 fps. Cuenta con zoom óptico de acercamiento y alejamiento x2 con rango de zoom óptico x4, así como zoom digital hasta x6 en el iPhone 12 Pro. En el caso del iPhone 12 Pro Max el zoom óptico de acercamiento es x2,5, el zoom óptico de alejamiento x2 y el rango de zoom óptico x5, con zoom digital hasta x7.

iPhone 12 Pro – Vídeo 4K a 60 fps





iPhone 12 Pro – Vídeo 4K a 30 fps





iPhone 12 Pro – Vídeo 1080p a 60 fps





Conclusiones

Cada día es más difícil «inventar la rueda», y eso es así tanto para Apple como para cualquier otro fabricante de productos tan asentados como los smartphones. Lo que sí hace Apple es concentrar en un único dispositivo una serie de tecnologías tan avanzadas que verdaderamente te preguntas si los usuarios somos capaces de aprovechar todo lo que aportan.

Sin lugar a dudas, el iPhone 12 Pro merece nuestro logo de «Producto Recomendado», otra cosa es la «eterna pregunta»: si tengo ya un iPhone 11 Pro, ¿tiene sentido plantearme su sustitución? Yo creo que no, el iPhone 11 Pro tiene todavía mucha vida por delante, pero no olvidemos que hay usuarios que o van a adquirir por primera vez un iPhone o el suyo es de una generación anterior al iPhone X; entonces la respuesta es diferente.