Apple Silicon debutará el 10 de noviembre

Ya han pasado unos meses desde la presentación, en el WWCD 2020, de Apple Silicon, y desde entonces no hemos parado de especular sobre cuándo llegaría el primer ordenador de Apple con el que debute esta nueva familia de procesadores basados en la arquitectura ARM y de diseño propio de los de Cupertino. Y se han producido mil rumores en este sentido, desde los que señalaban que ocurriría antes de que acabara 2020, hasta los más conservadores, que apuntaban a que quizá tendríamos que esperar incluso al primer trimestre de 2020. Ha habido teorías para todos los gustos.

No obstante, ya en la recta final de este 2020, cada vez han sido más las voces que apuntaban a que no terminaríamos el año sin ver el primer Mac con Apple Silicon, e incluso nos llegamos a preguntar si sería el compañero del iPhone 12 en su presentación. Obviamente no fue así, pero ya en ese momento se rumoreaba la posibilidad de un nuevo evento, este en noviembre. Una posibilidad que ya se mencionó someramente en junio, y de la que ya te informamos a principios del mes pasado.

Y ahora, por fin, y con una semana de antelación, Apple ha empezado a enviar invitaciones para un evento (online, por supuesto) que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre a las siete de la tarde (hora peninsular española). Un evento que presentan con el texto «One More Thing», palabras mayores si hablamos de Apple, puesto que la frase solo ha sido empleada en las presentaciones en las que veían la luz productos realmente importantes para la compañía: iPod, iPhone, iPad… ¿Será el primer ordenador con Apple Silicon la próxima «One More Thing»? Todo apunta a que sí.

Con respecto al evento, resultaría extraño que se centrara exclusivamente en un único ordenador, seguramente un MacBook, pero por otra parte sería sorprendente que hubiera más de un ordenador con Apple Silicon en este evento. Son dos las posibilidades, por lo tanto: la primera es que se anuncien varios equipos, pero solo uno con disponibilidad antes de que acabe el año (o a principios de 2021), con fechas estimadas para el primer iMac, quizá el primer MacBook Pro… un roadmap con nombres, fechas y puede que hasta precios concretos.

La otra posibilidad, más liviana pero también más probable, es que solo se presente un ordenador con Apple Silicon, pero también alguna revisión de otros sistemas, que de momento se mantenga en la plataforma x86 pero que presente alguna novedad. Adicionalmente, también se anunciaría la llegada de MacOS X Big Sur, la nueva revisión anual del operativo y, claro, la primera en ser compatible tanto con x86 como con ARM.

Y aún cabe una posibilidad más, que además sería complementaria con las anteriores, y es que se presente algún otro producto «menor», como los esperados AirPods Studio o los misteriosos Airtag. Obviamente son productos que, aunque novedosos, no son merecedores del icónico «One More Thing», y lo mismo podemos decir con las hipotéticas revisiones del catálogo actual, lo que los haría un complento perfecto para la presentación del primer ordenador, seguramente el MacBook peso pluma, con Apple Silicon.

Con información de The Verge