Tan solo un mes antes de su lanzamiento, Ubisoft acaba de compartir en su blog las especificaciones y características de hardware de Immortals Fenyx Rising, su próxima entrega de aventuras y rol en mundo abierto, entre las cuales destacan cinco niveles de opciones desde los ajustes bajos para máquinas a 720p y 30FPS, y ajustes de máximo rendimiento hasta los 4K a 30FPS.

Sin embargo, a términos generales, parece que los requisitos de este juego no serán especialmente exigentes dado que se trata de las configuraciones recomendadas, y no de los requisitos mínimos.

Requisitos Immortals Fenyx Rising:

Ajustes muy bajos: 720p a 30FPS

SO: Windows 7 (solo 64 bits)

Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300

Tarjeta de video: GeForce GTX 660 (2GB VGRAM) o AMD R9 280X (3GB VGRAM)

RAM: 8GB con modo de doble canal

Almacenamiento: 28GB con HDD

Configuración alta: 1080p a 30FPS

SO: Windows 10 (solo 64 bits)

Procesador: Intel Core i7-3770 o AMD FX-8350

Tarjeta de video: GeForce GTX 970 o AMD R9 290 (4GB VGRAM)

RAM: 8GB con modo de doble canal

Almacenamiento: 28GB con SSD

Configuración alta: 1080p a 60FPS

Procesador: Intel Core i7-6700 o AMD Ryzen 7 1700

Tarjeta de video: GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56 (8GB VGRAM)

RAM: 16GB con modo de doble canal

Almacenamiento: 28GB con SSD

Ajustes muy altos: 1440p a 60FPS y 4K a 30FPS

Procesador: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Tarjeta de video: GeForce RTX 2070 Super o AMD RX 5700 (8GB VGRAM)

RAM: 16GB con modo de doble canal

Almacenamiento: 28GB con SSD

Por último, destacar que Immortals Fenyx Rising utilizará DirectX11, y está promocionando características específicas de PC como framerates sin límites, soporte para configuraciones de múltiple monitor o pantalla ultra ancha que llegan hasta una relación de aspecto de 48:9, así como las tecnologías de mejora de imagen de AMD como FidelityFX (sin haberse confirmado por el momento la compatibilidad específica con NVIDIA).

Todo lo que sabemos de Immortals Fenyx Rising hasta la fecha

Presentado originalmente en el E3 2019 como Gods & Monsters, por fin volvemos a encontrarnos con nuevos detalles sobre este título de rol y acción de mundo abierto que apunta a plantar cara al exitosos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con el que parece compartir bastantes elementos.

No obstante, contaremos con el enorme cambio de ambientación del universo de Nintendo por el la mitología griega, sumando no sólo una enorme cantidad de monstruos fácilmente reconocibles, sino un extenso y muy variado mundo dividido en siete regiones con distintos biomas, inspiradas en los distintos dioses.



Así pues, encarnaremos a Fenyx, un humano junto con el que tendremos que explorar y luchar para tratar de salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición, dominando los distintos poderes y habilidades que nos irán proporcionando las deidades, mejorando nuestras armas y equipo, y resolviendo todos los puzles y acertijos que encierran los templos de este antigua civilización.

Además de en PC, Immortals Fenyx Rising ha confirmado ya su llegada y disponibilidad completa en ambas generaciones de consolas actual y futura, así como para Google Stadia, con una fecha de lanzamiento fijada para el próximo 3 de diciembre.