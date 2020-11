NVIDIA ha confirmado que Cyberpunk 2077 será compatible con cualquier tarjeta gráfica que cuente con soporte de aceleración de trazado de rayos, una excelente noticia para todos aquellos que tenían previsto comprar una Radeon RX 6000 de AMD, una generación gráfica que, como sabemos, utiliza la nueva arquitectura RDNA 2, y está encabezada por la Radeon RX 6900 XT, un modelo que, según AMD, ofrece un rendimiento similar al de una RTX 3090 de NVIDIA.

Cyberpunk 2077 tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los juegos más avanzados del momento, ya que contará con soporte de trazado de rayos aplicado a sombras y oclusión ambiental, iluminación global difusa y también a reflejos, es decir, utilizará dicha tecnología de una manera no habíamos visto hasta ahora en un juego triple A. Para compensar el enorme impacto que esto tendrá en el rendimiento, CD Projekt RED ha confirmado una integración total de la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, que reconstruye y reescala la imagen de forma inteligente para ofrecer una alta calidad de imagen renderizando menos píxeles de forma nativa.

Las Radeon RX 6000 podrán acelerar el trazado de rayos en Cyberpunk 2077, pero no serán compatibles con DLSS 2.0. Esta frase resume, a la perfección, por qué he dicho en el titular que Cyberpunk 2077 va a ser la primera gran prueba de fuego que van a tener que superar estas tarjetas gráficas. Estas nuevas tarjetas gráficas tendrán que lidiar con el uso intensivo del trazado de rayos que hará Cyberpunk 2077, y no podrán apoyarse en ninguna tecnología de reescalado inteligente salvo que AMD tenga previsto implementar «Super Resolution» de forma inmediata tras el lanzamiento de esta nueva generación gráfica.

Por si alguien se ha perdido, os recuerdo que «Super Resolution» se perfila como la respuesta de AMD a la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA. La idea es la misma, partir de una cantidad de píxeles reducida para crear, mediante un reescalado y una reconstrucción potenciada mediante inteligencia artificial, una imagen de alta calidad que no tenga nada que envidiar a su homónima renderizada en resolución nativa. DLSS 2.0 puede, por ejemplo, convertir una imagen renderizada al 50% en una imagen nativa igualando o incluso mejorando la calidad de imagen (de 540p a 1080, de 720p a 1440p y de 1080p a 2160p).

¿Darán la talla las Radeon RX 6000 en Cyberpunk 2077?

No hay duda de que es una pregunta importante, no en vano hablamos de uno de los juegos más esperados y más importantes de los últimos años. Personalmente estoy convencido de que las Radeon RX 6000 van a ofrecer un rendimiento muy bueno en rasterizado, pero tengo muchas dudas sobre su rendimiento en trazado de rayos, y más en este título que, como dije anteriormente, va a utilizar trazado de rayos a gran escala.

AMD no se ha atrevido todavía a hablar del rendimiento en trazado de rayos de sus Radeon RX 6000, y esto no es un buen síntoma. Cuando tienes algo con lo que superas claramente a la competencia quieres mostrarlo, no deseas esconderlo o guardarlo como un «as bajo la manga», máxima cuando tu rival ya ha mostrado claramente todas sus cartas. Según los últimos rumores, estas tarjetas gráficas rinden a medio camino entre las RTX 20 y las RTX 30 trabajando con trazado de rayos, pero las informaciones sobre las que se apoyan son pruebas sintéticas, y debemos tomarlas, por tanto, con suma cautela.

Entiendo que todavía habrá quien piense que el trazado de rayos no es determinante a la hora de elegir una tarjeta gráfica. Me parece perfecto, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero eso no cambia el hecho de que esta tecnología marca una diferencia enorme en términos de calidad gráfica, y que ha dejado de convertirse en una promesa a futuro para transformarse en una realidad a presente.

Si introducimos el DLSS 2.0 en la ecuación la cosa está bastante clara: nos guste más o menos NVIDIA lleva, ahora mismo, la delantera. No todo se reduce a meter potencia bruta en rasterizado, ya no, y Cyberpunk 2077 será uno de los grandes abanderados de esta nueva realidad. Espero poder compartir con vosotros análisis de rendimiento cuando dicho título esté disponible.

