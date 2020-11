Google Fotos: adiós al backup gratuito e ilimitado de fotos

Hace alrededor de cinco años Google Fotos supuso una enorme revolución para los usuarios de Android e iOS, al empezar a ofrecer almacenamiento gratuito e ilimitado para fotos y vídeos subidos desde dispositivos. De este modo, tener una copia de seguridad de nuestras fotos y nuestros vídeos, y poder ir eliminándolos del móvil para no saturar su memoria, pasaba a estar al alcance de cualquier usuario que lo deseara. Tan solo era necesario descargar e instalar la app y, eso sí, tener un poco de paciencia hasta que se subieran todas las imágenes.

Era un planteamiento tan sorprendente, que ya en su momento muchos nos preguntamos cómo se gestionaría Google Fotos para que no se convirtiera en un agujero negro de almacenamiento y proceso de los datacenters de Google. Sí es cierto, no obstante, que el espacio ilimitado limitaba el tamaño de fotos y vídeos (16 megapíxeles para las imágenes, 1.080p para el vídeo), en vez de subirlas en su resolución original. Pero aún así, almacenamiento ilimitado no deja de ser almacenamiento ilimitado. Y no ha funcionado nada mal, pues la propia Google afirma que se suben alrededor 28.000 millones de fotos y vídeos al servicio cada semana.

Como decía el bolero, «Todo lo bueno tiene un final» (vale, en realidad no existe tal bolero, ¿pero a que debería haber un bolero que lo dijera?), y Google ha anunciado que el almacenamiento ilimitado y gratuito de fotos y vídeos desde la app de Google Fotos tiene los días contados, ya que dejará de estar activo a partir del 1 de junio de 2021. A partir de ese momento, todas las imágenes subidas consumirán espacio de la cuota asignada a la cuenta del usuario.

Como ya sabrás, todas las cuentas de Google tienen asignada una capacidad de almacenamiento. Las gratuitas cuentan con 15 gigas y, a partir de ahí, es posible contratar una mayor capacidad de almacenamiento, con planes que van desde los 100 gigas (por 1,99 euros al mes o 19,99 euros al años) hasta los 30 terabytes (149,99 euros al mes). Hasta ahora las fotos y vídeos subidos con la app de Google Fotos en el modo optimizado no descontaban espacio de dicha cuota, pero a partir del 1 de junio comenzarán a hacerlo.

Y sí, por si te lo estás preguntando, aclaro lo del 1 de junio porque, según afirma la compañía, tanto las imágenes subidas hasta ahora, como las que se añadan al servicio hasta dicha fecha seguirán incluyéndose en el plan gratuito. No obstante, es probable que los últimos días de mayo el servicio pueda estar un tanto saturado, ya que seguramente serán muchos los usuarios que quieran apurar hasta el último minuto para subir sus contenidos más recientes a Google Fotos sin gastar espacio de sus cuentas.

Si es tu caso, te recomiendo encarecidamente que no postergues la subida de muchas fotos y vídeos hasta el último momento. Es cierto que todavía quedan meses, pero lo más recomendable es ir haciendo subidas de manera periódica, y así asegurarte de que, a finales de mayo, solo tendrás pendientes de subir a Google Fotos aquellas que hayas hecho los últimos días o, como mucho, semanas. Y sí, en mi caso llevaba mucho tiempo sin subir (en total alrededor de 8.000 tomas), y ya he empezado a hacerlo.

Aunque es una decisión que, comprensiblemente, no va a gustar a la mayoría de los usuarios, también es perfectamente comprensible que Google haya decidido dar por finalizada esta característica. No hay números del volumen de datos que generan los backups ilimitados y gratuitos de Google Fotos, pero no resulta difícil llegar a la conclusión de que deben ser, sencillamente, enormes.

Hay una excepción, eso sí, y es que los usuarios de dispositivos Google Pixel 5 y modelos anteriores sí que seguirán teniendo espacio de almacenamiento ilimitado gratuito para las fotos y los vídeos de los que hagas copias de seguridad subidas a Google Fotos desde dicho dispositivo. Una función con la que, de repente, los dispositivos ganan un interesante plus frente a sus rivales.