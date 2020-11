Aunque gran parte de la actualidad de Mojang suele tratar sobre Minecraft, no debemos olvidarnos de otros títulos que, como Minecraft Dungeons, y aunque se basan en el universo de Minecraft, proponen otras experiencias de juego totalmente distintas. Y esto es comprensible, claro, puesto que el éxito del juego de los bloques, junto con su política de actualizaciones constantes (desde la semana pasada ya puedes probar la primera beta de la versión 1.17 y, si te interesa, aquí te contamos cómo probarla), lo convierten en un agujero negro en lo que se refiere a la atracción informativa que genera.

Esto, eso sí, no significa que Mojang no preste atención a sus otros títulos y que, como hoy, de vez en cuando nos de una sorpresa. Y es que, sin noticias desde septiembre, cuando llegó Creeping Winter, su segunda expansión, hoy nos hemos sorprendido y alegrado al saber que una función largamente esperada, el crossplay entre plataformas está a punto de llegar. Y no hablamos de una afirmación poco concreta: el crossplay para Minecraft Dungeons llegará la semana que viene, tal y como ha anunciado la compañía a través de su cuenta de Twitter.

De este modo, a partir del 17 de noviembre los jugadores de Minecraft Dungeons ya podrán jugar de manera remota con sus amigos, independientemente de en qué plataforma juegue cada uno, y es que recordemos que este juego está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y, claro, Microsoft Windows. Es curioso, eso sí, que en el tweet no hay mención alguna a Xbox Series, algo que nos hace dudar sobre si las personas que lo jueguen en la consola de nueva generación de Microsoft. Y resulta llamativo porque, recordemos, Mojang es propiedad de Microsoft.

Heroes, are you listening?!

Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) November 11, 2020