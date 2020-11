La RTX 3080 Ti podría llegar en enero y costar 999 dólares

La noticia de que NVIDIA estaría preparando una GeForce RX 3080 Ti no nos pillan por sorpresa. Tanto es así que, en realidad, hace ya una semana que te adelantamos los trabajos que estaba llevando a cabo la compañía en lo referido a la versión Titanium de la RTX 3080. Y según podemos leer hoy en TechPowerUp, parece que el tope de gama de las 3080 estaría ya en camino y podría «aterrizar» en algún momento de enero de 2021, con un precio de 999 dólares.

El origen de esta filtración se encontraría en un fabricante taiwanés no identificado que, por lo que se deduce, estaría trabajando de manera directa en la producción de esta RTX 3080 Ti, una tarjeta que llegaría para completar el espacio que queda entre la RTX 3080 y la RTX 3090. Además, la filtración viene acompañada de algunos detalles técnicos, que nos confirman lo que ya te adelantamos, y es que contará con el núcleo gráfico GA102-250-KD-A1 en 8 nm. También se confirma que contará con 10.496 shaders, lo que refuerza el planteamiento técnico con el que ya contábamos.

Especificaciones NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Núcleo gráfico GA102 en 8 nm

10.496 shaders a 1.395 MHz-1.695 MHz.

328 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

328 núcleos tensor.

82 núcleos RT.

20 GB de GDDR6X a 19,5 GHz.

Bus de 320 bits.

TDP de 320 vatios.

Requiere un conector de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Un aspecto muy interesante de esta filtración es que, de confirmarse el precio, si la RTX 3080 Ti finalmente tiene un precio de 999 dólares, estaría en el punto más bajo del rango que, en su momento, calculamos para la misma, puesto que lo que nos encajaba era que se encontrara entre los 1.000 y los 1.200 dólares. De ser así, estaríamos hablando de un precio muy competitivo, y que podría atraer a muchos usuarios que se planteaban adquirir la RTX 3080, e incluso a aquellos a los ésta se les quedaba un poco corta y habían decidido optar por la 3090.

Pero, obviamente, la RTX 3080 Ti no solo competirá con los dos modelos de la familia RTX entre los que se sitúa. Basta con ver su precio para darse cuenta de que se sitúa en el mismo rango que la AMD Radeon RX 6900 XT. Aunque todavía no hemos podido probar las nuevas gráficas de AMD, todo apunta a que el rendimiento final de la 6900 XT estaría algo por debajo de la RTX 3080 Ti. No obstante, habrá que esperar a que se confirmen las especificaciones de la 3080 Ti para tenerlo más claro.

Sea como fuere, será más que interesante tanto tener la confirmación de esta RTX 3080 Ti, como esperar la respuesta por parte de AMD, pues sería extraño que la compañía se quedara cruzada de brazos, viendo cómo NVIDIA no hace más que ampliar las opciones dentro de la familia RTX 30. Cabe esperar que antes de que acabe el año, tengamos alguna nueva noticia al respecto.