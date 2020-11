Las extensiones de Chrome, el navegador web más utilizado con mucha diferencia son, a la vez, parte de lo mejor y de lo peor del navegador de Google. Y es que gracias a estos complementos, podemos contar con nuevas funciones, mejorar las ya existentes, emplear características especiales de determinadas páginas web, realizar búsquedas de un tipo específico en base al contenido que visualizamos, modificar totalmente el comportamiento de la página con scripts… la lista es inmensa, y una explicación perfecta de la razón del éxito de estos complementos.

La cara amarga de las extensiones de Chrome seguro que ya la conoces bien, pues hemos hablado en muchas ocasiones de ella: son un elemento muy popular entre ciberdelincuentes y otros grupos que, sin llegar a la delincuencia, sí que llevan a cabo actividades en las que la ética parece brillar por su ausencia. Y el problema es que, por su sistema de funcionamiento, en bastantes ocasiones los controles de seguridad de Google no detectan las extensiones malintencionadas, al igual que ocurre con las apps de Android, lo que se traduce en que, periódicamente, tenemos noticia de extensiones de Chrome peligrosas y que han sido eliminadas de la tienda.

Obviamente, en Google son muy conscientes de este problema, y llevan ya años trabajando para mejorar la seguridad de las extensiones de Chrome, una línea de trabajo en la que hoy se ha anunciado un nuevo hito. Y es que, como podemos leer hoy en el blog de Google, los desarrolladores tendrán que informar a los usuarios sobre los datos que recopilan, así como el uso que piensan hacer con los mismos, lo que implica la aceptación de las limitaciones marcadas a este respecto.

Según leemos en dicha entrada, «A partir de enero de 2021, la página de detalles de cada extensión en Chrome Web Store mostrará información proporcionada por el desarrollador sobre los datos recopilados por la extensión, en un lenguaje claro y fácil de entender. La recopilación de divulgación de datos está disponible para los desarrolladores hoy«. Una información que tendrán que añadir los desarrolladores de las extensiones de Chrome.

Los desarrolladores ya pueden empezar a añadir esta información desde hoy mismo, y la fecha límite para hacerlo es el 18 de enero de 2021. A partir de ese momento, la página web de todas las extensiones de Chrome que no cuenten con dicha información mostrará un aviso alertando a los usuarios de esta circunstancia. De momento no se habla de medidas adicionales, pero tiene sentido pensar que, en un tiempo, las medidas de Google sean más taxativas, hasta llegar al punto de bloquear y/o eliminar las extensiones de Chrome que no cumplan con esta nueva política.

En cuanto a los puntos que deben cumplir las extensiones de Chrome, se resumen en estos cuatro puntos, tal y como están redactados en la web de Google:

Asegurar que el uso o la transferencia de los datos del usuario es para el beneficio principal del usuario y de acuerdo con el propósito declarado de la extensión.

Nos se permite la venta de datos de usuarios. Google no vende datos de usuario y los desarrolladores de extensiones tampoco pueden hacerlo.

Se prohíbe el uso o cesión de datos del usuario para publicidad personalizada.

Se prohíbe el uso o la transferencia de datos del usuario para fines crediticios o cualquier forma de calificación crediticia y a corredores de datos u otros revendedores de información.

Además, los desarrolladores de las extensiones de Chrome no solo tendrán que declarar qué datos va a emplear su desarrollo, sino que tendrán que certificar que cumple estos cuatro puntos.

De momento, y visto lo visto, parece que en primera instancia esta nueva política dependerá exclusivamente de los desarrolladores, que tendrán que subir las listas y comprometerse a cumplir las condiciones, es decir, que no parece que se vayan a introducir cambios en los mecanismos de control que analizan las extensiones de Chrome que llegan a la tienda. Cabe esperar que más adelante tomen alguna medida a ese respecto. Y, mientras tanto, aquí te contamos cómo protegerte de las extensiones fraudulentas.