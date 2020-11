Tras una larga espera, PS5 hoy ha terminado de llegar a todo el mundo. Pero, claro, con todo el mundo me refiero a todas las regiones geográficas, no a todos los usuarios que quieren comprarla, pues las listas de espera son tendencia alrededor de todo el planeta, y ya se han empezado a ver algunos casos de personas que, tras reservarla en un primer momento, ahora han decidido revenderla, obviamente por un precio muy superior al que han pagado ellos. Allá cada uno con su ética, claro.

En cualquier caso, la nueva generación ya está aquí, tanto PS5 como Xbox Series ya son una realidad y, de la mano de ambas han empezado a llegar los primeros títulos que aprovechan todo lo bueno de esta nueva gen… no, no, espera, lo normal sería eso, pero lo cierto es que, a este respecto, ni Sony ni Microsoft ni los estudios han hecho los deberes. Es cierto que los títulos de PS4 lucen mejor en PS5 (mi amigo Jose me comenta que los menús de FIFA van fluidos, todo un logro por lo que tengo entendido), y que ya podemos ver títulos que aprovechan parte del potencial de las next-gen… pero es eso, solo una parte.

Así, lo normal es que los compradores de la nueva generación tarden poco tiempo en empezar a demandar títulos que realmente aprovechen al máximo todo lo que estas nuevas consolas pueden ofrecer. Y aunque no es una sorpresa, lo cierto es que las noticias no son demasiado alentadoras. Según unas declaraciones de Jim Ryan, director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, recogidas por Wccftech, podemos entender que en el caso de PS5 la espera se extenderá, como mínimo, hasta 2022.

La razón de ello, y es por lo que digo que no resulta una sorpresa, es el compromiso que Sony ha decidido asumir con los propietarios de PS4, alrededor de 114 millones según Ryan, el compromiso de que durante dos años desde el lanzamiento de PS5 seguirán contando con lanzamientos y soporte por parte de Sony y los estudios. Una medida que, sin duda, me parece digna de elogio, puesto que muestra compromiso con la comunidad ya existente, pero que a la vez se traduce en que la nueva generación estará, al menos de momento, parcialmente desaprovechada.

Obviamente, el deseo de Sony es que esa enorme comunidad de usuarios de PS4 migren, a lo largo del tiempo, a PS5, pero lo más probable es que ni lo hagan todos (al menos durante los dos o tres primeros años), ni la mayoría lo haga a corto plazo. Y no es menos cierto que los usuarios que se sientan «cuidados» por parte de Sony durante este ciclo de vida extendido, tendrán más papeletas para dar el salto a PS5 llegado el momento. Este punto de la política de Sony me parece, honestamente, impecable.

Sin embargo, no puedo dejar de pensar en las personas que han decidido apostar por PS5 desde el primer día. A este respecto, y aunque soy consciente de que desarrollar un mismo título para dos versiones de una misma plataforma es bastante costoso, creo que tanto Sony como los estudios deberían haber dado el do de pecho. Y ojo, que lo mismo digo de Microsoft, creo que ambas tecnológicas no han acelerado tanto como debían en este punto, y creo que es algo que penaliza a los usuarios a los que más deberían cuidar, es decir, a los que han reservado y comprado sus consolas antes incluso de saber cómo iban a funcionar.

Entiendo, claro, el punto del directivo de Sony, y repito que el soporte extendido para PS4 me parece digno de elogio. Sin embargo, y para que la jugada sea redonda, debería haber venido acompañada de títulos con los que los primeros compradores de PS5 pudieran disfrutar, desde el primer momento, de todo lo que puede ofrecer la nueva generación.